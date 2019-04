Qué es el Lean Manufacturing y por qué te ayudará a mejorar la gestión de tu empresa

El Lean Manufacturing ha llegado a las empresas para optimizar la producción de nuestra empresa. Si todavía no lo conoces, aprende el lean manufacturing con Emprendepyme, donde te enseñarán todo lo necesario que debes saber para poder controlar este tema a la perfección. Si todavía no sabes como utilizarlo es una muy buena forma de empezar y familiarizarse con todos los procesos que rodean a este concepto.

Si lo que quieres es tener una primera aproximación a este término del Lean Manufacturing y saber todo lo que puede hacer por ti para mejorar la gestión de tu empresa, quédate con nosotros. En el post de hoy hemos preparado una gran cantidad de información para que quien lo lea pueda hacerse una idea de todo lo que el Lean Manufacturing puede hacer por él y por su empresa.

En realidad, se trata de una técnica innovadora que es normal que no conozcamos; sin embargo, puede marcar un antes y un después en nuestra propia empresa de manera integral. En el día de hoy queremos contaros qué es el Lean Manufacturing, cómo se puede implantar en cualquier negocio, qué tipos de herramientas utiliza y qué beneficios nos traerá a corto, medio y largo plazo.

¿Qué es realmente el Lean Manufacturing?

El Lean Manufacturing es un sistema que busca optimizar todos los procesos y tiempos de producción de una empresa, cambiándolos para conseguir que el servicio que ofrece la empresa se lleve a cabo de forma más eficiente y rápida.

Aunque hasta aquí pueda parece una cuestión sencilla, lo cierto es que el Lean Manufacturing es muchísimo más que esta definición. Para conseguir optimizar todos los procesos de la empresa, este sistema supone también un cambio de paradigma en el negocio; una forma distinta de hacer las cosas que cambiará la forma de trabajar y de gestionar la corporación.

Gracias al Lean Manufacturing podremos generar una producción limpia de nuestros productos o servicios, minimizando los desperdicios y mejorando la calidad integral de la empresa en general, tanto a nivel interno como externo.

La verdad es que en la mayor parte de las empresas, por lo general, no se lleva a cabo una repartición estable de los recursos. Esto quiere decir que muchísimos negocios destinan sus inversiones de dinero, tiempo, etc. a procesos que, en realidad, no necesitarían tanto sustento. Para evitar los malgastos en sobreproducción, inventarios, transportes o falta de creatividad nace Lean Manufacturing, una opción sencilla que nos ofrece resultados en un plazo muy corto de tiempo.

Las herramientas del Lean Manufacturing

El Lean Manufacturing trabaja bajo un sistema comprendido por más de 20 herramientas, entre ellas, Las 5s, Las 8d, la gestión visual, el flujo continuo, los KPIs o la gestión de la calidad total. Aparte de estas que os hemos nombrado existen muchísimas otras, que se adaptarán mejor o peor dependiendo del tipo de negocio que tengamos entre manos.

En este caso, lo mejor es que tengas claro cómo es tu empresa y qué quieres para ella. Teniendo esto claro es tan solo cuestión de informarse sobre qué tipo de herramienta de Lean Manufacturing es mejor para la estrategia corporativa. Incluye estas herramientas en tu estrategia empresarial y verás que los resultados mejorarán exponencialmente según pase el tiempo.

Los beneficios de las herramientas del Lean Manufacturing

Básicamente, podemos dividir todos los beneficios que tiene el Lean Manufacturing en cuatro tipos: por una parte, los que mejorarán la parte interna de la empresa y, por otra, los que propiciarán una mejor atención hacia el público.

En la parte interna, el Lean Manufacturing nos ayudará a aumentar la productividad y los beneficios, a reducir costes y tiempo de producción o a reducir el espacio dedicado al stock. En cuanto a la parte externa, el Lean Manufacturing nos ayudará a mejorar los tiempos de entrega, a aumentar la calidad de nuestros productos y servicios y a ofrecer una mejor atención al cliente y a los proveedores.

Cómo puedes implantar el Lean Manufacturing en tu negocio

Lo primero que debes tener claro para implantar el Lean Manufacturing en tu negocio es que debes dedicarle bastante tiempo a este cambio, adaptarlo a la empresa y a los trabajadores de la misma. Para establecer un sistema como este en una empresa, es necesario dar formación, tanto a los cargos de dirección como al resto de empleados, ya que, si ellos no lo comprenden, no se implantará de forma correcta.

Una vez superado este primer paso, lo único que debemos será pasar a una fase de análisis y experimentación donde se estudiará el caso concreto de la empresa, de forma interna, y el entorno que le rodea y le puede llegar a influir positiva o negativamente.

A partir de aquí, se decidirá la estrategia a seguir, en base a los objetivos y al tipo de herramienta de Lean Manufacturing implantada, y se crearán las acciones para mejorar la producción.

Finalmente, solo quedará medir los resultados que van dando estas herramientas para ir haciendo modificaciones concretas que mejorarán los beneficios.