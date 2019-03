Cómo funciona el equipaje extra en las aerolíneas

Muchas compañías aéreas empiezan a desarrollar servicios de equipaje extra, al haber tantas personas que viajan a otros países y necesitan llevar mucha más carga por diferentes motivos (trabajo, migración, cuestiones gubernamentales, etc.). Empresas como Fly Emirates, Air Canada o Iberia empezaron a implementar esto desde hace un tiempo, logrando ser un servicio totalmente satisfactorio para sus pasajeros.

Primero entendamos de qué consta este servicio. El equipaje extra en las aerolíneas son todos los objetos que quieras agregar a tu equipaje facturable ya pagado. Cuando uno viaja con una determinada empresa, al pagar su boleto, tiene el derecho de llevar una determinada cantidad (peso, tamaño) de valijas. Este servicio pago te permite llevar más cosas.

Por lo general, el estándar de pesos y medidas para los equipajes ronda alrededor de los 23 kg de carga y que la valija o bolso no supere los 158 centímetros de largo, ancho y alto. Es cierto que hay aerolíneas que tienen como máximo los 32 kg, por lo que superar por muy poco los 23 kg no será un problema.

¿Cuánto puede costar llevar equipaje extra? ¿Es un costo necesario?

El exceso en el peso del equipaje puede significar el pago de un cargo de exceso de kilos, que se será más o menos costoso en relación al viaje que se esté haciendo. Por ejemplo, si se pasa el peso en un vuelo dentro del mismo país, puede costar sólo 15 dólares. En un viaje al exterior, puede llegar a costar entre 50 y 70 dólares. En un viaje transcontinental, el precio tranquilamente puede oscilar los 100 dólares.

Esto dependerá de tu situación a la hora de viajar. Si quieres llevar muchas cosas y no te preocupa el peso, verás esto como un servicio que te permitirá cumplir tus resultados. El tema es que si no estás en condiciones de abonar un cierto dinero, tendrás que reducir como puedas el tamaño y peso de tu equipaje, porque sino esto será como una multa para ti.

Ahora también hay que tener en cuenta que no cualquier valija, por mas bonos adicionales que puedas pagar, se puede transportar en un viaje en avión. La empresa LATAM, permite pagar el adicional (a 23 kg y 158 cm), siempre y cuando no se pase de los límites de hasta 45 kilos y 300 cms.

Si sobrepasas este límite, la empresa no podrá llevar tu equipaje en la bodega de cabotaje. Aunque también vale recordar que LATAM tiene el servicio de LATAM cargo, un servicio de transporte de cargo alternativo para poder solventar estas situaciones.

Casi siempre es mucho más barato reservar con anticipación un equipaje adicional si cree que puede inclinar la balanza en la puerta de embarque. Las aerolíneas saben que no siempre es posible mantener los límites de peso / tamaño, por lo que lo alientan a planificar con anticipación vendiendo equipaje adicional en línea con hasta un 50% de descuento en lo que pagaría en el aeropuerto. Por lo general, puede comprar por kilo o por pieza al reservar su vuelo o agregarlo a su boleto hasta el día en que vuele.

Elementos que pueden ser considerados como equipaje extra

Ciertos equipos deportivos, instrumentos musicales y televisores o monitores son considerados equipaje especial y pueden ser considerados como equipaje extra. Esto es debido al cuidado especial que tienen que tener las compañías aéreas ya que son productos delicados, que no pueden ser tirados de forma simple en la bodega de cabotaje.



También hay artículos y productos que no pueden viajar en un avión, por más que pagues lo máximo en equipaje extra, estos no se podrán llevar por la política de cada compañía aérea. Por motivos de seguridad, no podrás llevar en tu equipaje elementos de punta afilada como por ejemplo, tijeras con extremos en punta, bisturís, sacacorchos, pinzas, etcétera.

Consejos para su equipaje

No coloque artículos pesados ??en los compartimientos de almacenamiento superiores, si quiere evitar pagar equipaje extra. Recuerde personalizar la apariencia de su bolsa para que sea más fácil identificar. Muchas de las bolsas en un vuelo pueden tener un diseño similar, así que personalice la bolsa para que sea más fácil verla en un carrusel de equipaje. Esto evitará que otros pasajeros lo recojan por error.





Mantenga los artículos valiosos con usted. El dinero, las computadoras portátiles , los archivos electrónicos y otros artículos de gran valor o importancia deben guardarse en una bolsa de mano, de preferencia una que sea lo suficientemente pequeña como para guardarla debajo de un asiento. La aerolínea puede insistir en revisar las bolsas de mano más grandes si se llenan los contenedores superiores.

Asegúrese de que la etiqueta de la aerolínea en su equipaje facturado sea el destino correcto. Cada pieza de equipaje facturado debe tener un identificador de aeropuerto de tres letras que coincida con el aeropuerto de destino. Si no está seguro del código, pregunte al agente de boletos o a skycap.



Asegúrese de guardar el talón de su equipaje facturado. Este es un documento crítico que se necesitará si la aerolínea pierde el equipaje o si está tratando de demostrar que posee una maleta.



Infórmese de inmediato la pérdida del equipaje facturado. Si su maleta facturada no llega a su destino, informe de inmediato este problema al agente de equipaje de turno o a cualquier otro representante disponible de su aerolínea.