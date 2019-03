Día del padre 2019: regalos especiales para padres extraordinarios

Marzo es el mes de la primavera, de las flores y, para algunos, también de las alergias. Para muchos de nosotros es, además, el momento de homenajear a los hombres más importantes de nuestra vida: nuestros padres.

Junto con el día de la Madre y, por supuesto, los Reyes Magos, el día del Padre (19 de marzo) es posiblemente uno de los eventos familiares más importantes de los 365 días del año, que viven con especial encanto los más pequeños de la casa, y, claro está, sus adorados progenitores.

Por su importancia, y porque en todas las comunidades del mundo el papel del padre es de los más admirados de la sociedad (¡y con razón!), el día del Padre se celebra en un amplísimo número de países, si bien no todos coinciden en fechas. En España y Portugal, por ejemplo, lo celebramos el 19 de marzo coincidiendo con el día de San José de la tradición católica, mientras que en Reino Unido, Francia y Estados Unidos tiene lugar el tercer domingo de junio, que este 2019 cae en 16 de junio.

Pero con la proximidad del día del Padre llegan también las mismas dudas de todos los años: ¿qué le regalo a este hombre? ¡Si tiene de todo!

¡Pero no sufras! Este día del Padre 2019 no se te va a resistir tanto como años anteriores. ¿Que por qué lo sabemos? Porque te traemos la mejor lista de regalos para el día del Padre que encontrarás en la red.

Talleres de cocina para padres gourmet

Para todos aquellos papás que disfrutan experimentando con platos exóticos y nuevas creaciones, un curso de cocina puede ser un gran regalo. Los hay de muchos tipos, tamaños y precios, pero lo importante es encontrar el taller más adecuado para los gustos del cocinero: ¿repostería? ¿sushi? ¿cocina creativa? ¿o quizá queráis ir un paso más allá y descubrir la cocina molecular? Sea cual sea el que acabéis eligiendo, lo más interesante de este divertido regalo es que todos podréis disfrutar de él: el papá cocinero al asistir... ¡y el resto de la familia al degustar sus deliciosos platos!

Maquetas para padres manitas

Hay papás a los que les gusta mancharse las manos y dar rienda suelta a su creatividad y perfeccionismo con el DIY, pero después de arreglar la lavadora, colgar todos los cuadros, construir una nueva barbacoa y mejorar el sistema de evacuación del WC, lo cierto es que no queda mucho bricolaje que hacer en casa, ¿verdad? Hay un regalo perfecto para los padres manitas y las mamás estresadas por el ruido de las herramientas: ¡las maquetas! Las más bonitas y divertidas de construir son quizá precisamente las maquetas de barco, y ModelSpace las tiene a montones.

Unos gemelos para padres elegantes

A los hijos e hijas de papás amantes de la moda a veces les preocupa no alcanzar las exquisitas expectativas de sus padres (aunque es probable que estos aprecien cualquier tipo de regalo que provenga de las manos de sus vástagos). En estos casos, unos elegantes gemelos pueden ser una opción magnífica, algo más barata que un buen reloj pero igualmente llamativo y que ellos sabrán apreciar. Eso sí, asegúrate de que tu papá elegante tiene al menos una camisa con la que usar los gemelos, o tendrás que decantarte por una colonia de aromas a madera y especias, o incluso el ya mencionado reloj.

Unos altavoces con bluetooth para padres tecnológicos

La rapidez con la que hoy en día evolucionan los gadgets hace que encontrar regalos para padres tecnológicos sea bastante fácil: siempre hay un nuevo dispositivo o un nuevo accesorio para un dispositivo que les hará felices. Sin embargo, a nosotros nos encantan (sobre todos los posibles regalos para padres techie) los altavoces con bluetooth. Son súper cómodos de transportar debido a su tamaño, pero pueden hacerte sentir en el centro de un concierto multitudinario dada su potencia. Y lo mejor de todo es que al ser tan populares su precio es realmente razonable.

Una navaja suiza para padres aventureros

Los padres aventureros no se andan con chiquitas. Adoran pasar tiempo al aire libre, lo cual los pone en una gran cantidad de situaciones que se convierten en historias que contar. Para ellos, nada mejor que un clásico de todos los tiempos: la navaja suiza. Este invento del siglo XIX nunca pasa de moda, gracias a las infinitas posibilidades que ofrece para adaptarse a las necesidades de cada época. Con su afilada hoja, lima de uñas y palillos de dientes o sacacorchos, una navaja suiza de calidad puede sacar al papá aventurero de más de un apuro, tanto en plena naturaleza como en un evento social o en la oficina.

Un estuche de reparación de bici para padres deportistas

Todos sabemos que no es lo mismo disfrutar viendo el deporte en la tele desde el sofá de casa, que ser feliz sudando por el esfuerzo de los propios músculos. Por eso nuestra sugerencia para padres deportistas es un estuche de reparación de bici, para que ninguna circunstancia les detenga en su día a día. Aunque también te recomendamos desde luego que tengas en cuenta qué deporte practica más a menudo: un estuche de reparación de bicis no ayudará en mucho a un apasionado del gym, y unas mancuernas quizá no sean el mejor regalo para un tenista.