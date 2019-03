Consejos para encontrar trabajo pronto. Borra estas palabras de tu CV

No todo vale. Y mucho menos cuando se trata de encontrar empleo (y de hacerlo pronto). Según los expertos de Modelocurriculum.net, hay unas cuantas palabras que deberías evitar si quieres salir de las listas del paro cuanto antes.

¿Qué palabras debes desterrar para siempre?

Igual que los expertos de recursos humanos siempre recomiendan incluir cierto tipo de palabras o mensajes en nuestro currículums, a su vez hay otras que es mejor evitar por diversos motivos.

Quizá sean ya muy repetidas entre todos los candidatos con quienes vas a competir por el puesto. A lo mejor se trata de palabras vacías, sin contenido, que no demuestran nada y tan solo rellenan espacio. O quizá pueden ser tomadas incluso como una ofensa para la empresa reclutadora.

Sea como sea, conviene que estés al día de todo lo que debes evitar escribir en tu CV. Pues, al fin y al cabo, no te estás jugando ninguna tontería, sino un puesto de trabajo. Y redactar un buen currículum, en verdad, no cuesta tanto. Vamos a ello.

Olvídate de palabras vacías y repetitivas

Quizá lo que vas a leer a continuación te dolerá un poco, pues lo más seguro es que tú también hayas caído en el error. No te preocupes, igual que a ti, le ha pasado (y le sigue ocurriendo) a muchísima gente). He ahí el principal motivo: son palabras muy repetidas.

Eres entusiasta, creativo y motivado. ¿Verdad? Enhorabuena. Quizá lo seas de verdad, o quizá lo hayas escrito tal cual en el currículum, porque alguien te dijo una vez que eso gusta y son muy buenos calificativos para las empresas.

Entusiasta: Sí y no. Evidentemente, cualquier empresa desearía contar con trabajadores con entusiasmo y empuje. Pero ¡oh!, resulta que el 95 % ya sois así, y así lo escribís tal cual en las descripciones personales de vuestros currículums.

Creativo: ¿Y cómo pueden las empresas comprobar que eso que dices es verdad? Si eres creativo, incluye tu portafolio de trabajos, por ejemplo. Si no eres capaz de demostrarlo aportando pruebas y datos, es en verdad como si no hubieras dicho absolutamente nada.

Motivado: No basta con poner un buen puñado de adjetivos positivos acerca de ti. Igual que en los adjetivos anteriores, deberás explicar qué te hace estar motivado. ¿Quizá aumentaste el rendimiento de tu equipo o producto llevando a cabo acciones concretas? Pues explícalo, pero no digas que eres una persona motivada tal cual.

Lo peor de todo es que estarás ocupando un espacio valiosísimo dentro de tu CV. Lo mejor será siempre que selecciones el mensaje que quieres transmitir, y acto seguido planifiques como escribirlo para dotarlo de mayor veracidad. Sin palabras vacías ni promesas.

Puedes hablar de tus éxitos, pero aportando datos concretos

Y seguimos con las palabras a evitar a toda costa. De nada sirve que expongas que eres alguien exitoso, focalizado y con larga experiencia. Si no aportas datos concretos que lo justifiquen, mejor no digas nada.

Exitoso: volvemos a lo de antes. Siempre que puedas, di con cifras, números concretos y porcentajes lo que conseguiste y en cuánto tiempo si puede ser. Eso les dará una mejor visión a tus reclutadores de todo tu potencial.

Focalizado: bueno, la verdad es que todos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles. Podemos trabajar muy enfocado en unas cosas y descentrarnos en otras. Ya sea porque no las dominamos, no nos gustan, o cualquier otro motivo. Esta palabra no dice realmente nada.

Con larga experiencia: aquí no te quedará otra alternativa que detallar muy bien con fechas y empresas tu trayectoria profesional. ¡Pero ojo! No expliques sin más las funciones de tus anteriores puestos. Sigue los consejos anteriores y resalta tus logros y resultados en cada empresa para la que hayas trabajado.

Gánate la simpatía de Recursos Humanos

Sé directo y no te andes por las ramas en tu currículum. Por una parte, estarás ahorrando espacio para dejarlo para lo realmente importante. Y por la otra, les ahorrarás tiempo y esfuerzo a tus reclutadores, lo cual siempre te agradecerán.

Tampoco hables de tus objetivos o pretensiones económicas en el currículum. No queda muy profesional. Además, siempre podréis discutir acerca de ese tema en una futura entrevista. No te cierres puertas antes de entrar. ¿Tus hobbies y aficiones? Si no tienen relación directa con el puesto, descártalos por completo.

Todavía hay muchos más trucos y palabras a evitar. Si elaborar tu currículum se te hace un mundo y no sabes por dónde empezar, lo primero será detectar todos esos fallos que impiden que tu candidatura destaque. Así se obtiene el cv perfecto. ¡Comienza a elaborar el tuyo!

En menos de lo que piensas, sabrás cómo confeccionar un currículum que enganche a las empresas y despierte su curiosidad. Aprovecha sabiamente el espacio y da en el clavo. ¡Nunca subestimes el poder de las palabras en tu CV!