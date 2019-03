Vale la pena aprovechar un bono de casino online

Las estrategias para cautivar a nuevos jugadores de casino online son muchas y de las más variadas, sobre todo si tenemos en cuenta la fuerte competencia que existe en este mercado. Una de las herramientas más usadas o al menos una que viene dando resultados positivos, es la oferta de bonos a los nuevos jugadores.

Recibir un bono de casino, generalmente luego de un depósito, debe ser una de las principales preocupaciones de todos los jugadores al inscribirse en cualquier casino online, por el simple hecho de que les permite apostar dinero que no sale de su bolsillo. Si bien en algunos casos pueden decepcionar a quien los obtiene, en otros pueden sorprenden positivamente.

Algunos de los más conocidos son:

Los bonos por inscripción o de bienvenida, que suelen ser los más comunes y los de mejor lucro.

Los bonos por partida.

Los bonos sin depósito.

Los bonos semanales, mensuales o de vacaciones.

Los bonos VIP.

Los bonos de giros gratis.

Los bonos al ser indicados por amigos.

Los bonos de lealtad.

Para muchos jugadores adquirir los bonos de casino son una forma de aprovechar y construir un saldo fijo para realizar mejores apuestas. Es importante tener en cuenta que no todos los bonos son iguales y, por ello, no incluyen las mismas ofertas, ni ofrecen las mismas ventajas para los jugadores. Escoger los mejores bonos de casino no se limita solo a los que pagan bien, cada casino tiene sus términos y condiciones en anexo y hay que estar atentos, leer todos los detalles y estar informados sobre el bono que se recibe y sus posibles limitaciones.

Los bonos por inscripción

En el caso de los bonos de bienvenida o suscripción que tienen por objetivo alentar a los internautas a jugar y apostar con dinero real, deben ser usados con tranquilidad. No existen riesgos alrededor de ellos, para muchos perder dinero los paraliza, en este caso los bonos de bienvenida son dinero del casino.

Los bonos por partida

Si hacemos referencia a las bonificaciones por depósito, hablamos de una estrategia que busca fomentar la lealtad en los jugadores. Justamente el deposito, es quien provoca la variación en cuanto a la frecuencia y a los valores de los bonos ofrecidos por el casino (hay que tener en cuenta que algunos llegan a ofrecer porcentajes que oscilan entre el 200% y el 400% en bonos de partida).

Los bonos por períodos (semanales o mensuales)

Para estos casos miles de jugadores permanecen atentos al calendario, algunos de estos bonos suelen ofrecerse por tiempo limitado para días especiales, días festivos o momentos específicos de la semana. Lo que ningún jugador puede olvidar es canjearlos antes del plazo estipulado, una vez perdida la vigencia no podrás ser usados (una gran diferencia con el resto de los bonos).

Los bonos por referir amigos

Cuando referimos a un amigo para que se registre y experimente el juego con dinero real en un casino online, muy probablemente recibamos un bono de compensación por nuestra acción. La mayor parte de las veces esto se concreta cuando logra verificarse la actividad de la persona que referimos.

En este caso las empresas se ven muy beneficiadas, cuando los usuarios emplean el boca en boca para dar a conocer un servicio, producto o para hablar de una marca, no solo ganan nuevos seguidores sino que gastan menos dinero en publicidad. En este caso prefieren premiar a sus fieles jugadores con bonos que pueden oscilar de los 20 a 100 dólares.

Los bonos de giros gratis.

Estos bonos se encuentran disponibles en la mayoría de los casinos online y por lo general la bonificación (juegos o giros gratis) llega luego del registro. En algunos casos este "regalo" puede caducar, por eso siempre es importante conocer a fondo los términos y condiciones de lo que se recibe.

Los bonos VIP

¿A quién no le gusta ser VIP? jugando en un casino online también puedes conseguirlo ya que cientos de ellos ofrecen bonos VIP para sus jugares más fieles que depositan con frecuencia. Suelen ser grandes incentivos de juego: giros gratis, beneficios adicionales, bonos de depósito exclusivos.

Los bonos sin depósito

En este caso hablamos de una oferta muy buena, que no solo no se puede desaprovechar, sino que no se debe, ya que este tipo de ventajas no se ofrece en todos los sitios. No hay juego de palabras ni nada oculto, aquí el jugador no necesita efectuar ningún tipo de depósito inicial luego de su registro. El casino online decide recompensarlo con crédito para disfrutar de una experiencia completa de juego.

Es bueno saber que tanto un principiante como un experimentado jugador puede disfrutar de un bono de casino. Es bueno saber que tanto un principiante como un experimentado jugador puede disfrutar de un bono de casino. Las reglas varían entre ellos y casi siempre el requisito previo es haber realizado algunas apuestas previamente, para poder retirar los fondos de la bonificación. Para ejemplificar... si un casino indica como requisito haber apostado cinco veces la cantidad del bono a retirar, esto requerirá que el jugador cumpla con ello para acceder al retiro de ese bono.

Cualquier jugador que emplea correctamente sus habilidades y su suerte podría obtener un buen rendimiento en sus partidas con los bonos de casino. Para algunos este dinero significa poder financiar apuestas más voluptuosas y para otros la posibilidad de extender el tiempo de juego.

Quizás un par de años atrás la competencia dentro del mercado de los juegos de casino no era tan fuerte como lo es por estos días, actualmente existe una gran cantidad de plataformas que ofrecen de todo, para mejorar la experiencia de juego. Y hay que reconocer que ya hay más bonos de casino en línea para reclamar que nunca antes.

Por eso la gran pregunta que se hacen muchos internautas es si ¿vale la pena aprovechar los bonos de casino? y en realidad lo único que hay que tener presente en estos casos son los requisitos de apuesta. Allí está la clave, porque solo una vez que se cumplan esas condiciones, será posible retirar las ganancias de manera segura. Cualquier error podría significar la cancelación de la cuenta y con ello, perder no solo la ganancia en bonos sino los fondos iniciales.