Corralón de Materiales: cómo tener una casa eco-friendly

Si está construyendo una casa o una adición a su casa existente, asegúrese de elegir un corralón de materiales de construcción ecológicos. En realidad, hay dos formas de ser ecológico en los materiales de construcción de su hogar. Lo primero es elegir materiales que minimicen el impacto ambiental.



Usar un corralón de materiales siempre causa menos impacto ambiental que el uso de nuevos materiales. Si utiliza una construcción de madera con madera nueva, básicamente está ordenando que los árboles sean talados. La cosecha utilizará energía y eliminará los árboles verdes del medio ambiente. Si utiliza madera recuperada, la construcción utiliza árboles ya cortados, lo que produce un impacto ambiental mucho menor.

La segunda forma es elegir materiales que promuevan la energía sostenible. La construcción sostenible y ecológica aísla naturalmente las casas tanto del calor como del frío. Por lo tanto, reduce el consumo de energía, lo que lleva a un menor uso de los recursos naturales que causan el calentamiento del cambio climático, como el petróleo y el gas.

¿Qué puedo encontrar en un corralón de materiales?

Existe una gran variedad de materiales eco-friendly para construcción y acá te detallamos los más importantes de la temporada.

Bambú

El bambú está aumentando en popularidad como material de construcción. Tiene una gran resistencia a la tracción y se puede usar en paredes y pisos. Es un material de construcción ideal porque se puede usar detrás de las escenas, debajo de otro tipo de piso, por ejemplo, y como pantallas de pared y tapetes.

El bambú es muy sostenible ya que crece rápidamente. Si bien los árboles como el pino y el cedro se pueden reforestar, su cultivo puede llevar años. El bambú se puede reforestar mucho más rápidamente y crece en todo el mundo.

Concreto prefabricado

El concreto es un material natural que se puede reciclar, por lo que es una opción adecuada para hogares ecológicos. Además, el concreto prefabricado es ecológico que el concreto vertido en el sitio. Se vierte en moldes prefabricados sobre barras de refuerzo o alambre, luego se cura.

Una vez que el concreto se ha endurecido, se puede enviar y colocar en múltiples estructuras. Como resultado, el concreto prefabricado logra economías de escala que el concreto que se vierte en el sitio no puede.

Madera recuperada o reciclada

Como se mencionó en la introducción, la madera recuperada o reciclada tiene un impacto ambiental mucho menor que la extracción de madera nueva. Dado que muchas casas y otras estructuras han usado madera durante varios años, es relativamente fácil recuperar esas estructuras para la construcción de casas nuevas.

La madera se puede utilizar en la construcción de una casa. La madera recuperada y reciclada también se puede usar para hacer pisos únicos o vigas a la vista con un aspecto antiguo.

Fardos de paja

En lugar de confiar en nuevas investigaciones y tecnologías, la construcción de pacas de paja recuerda los días en que las casas se construyeron con materiales naturales de origen local. Las pacas de paja se utilizan para crear las paredes de una casa dentro de un marco, reemplazando otros materiales de construcción como el hormigón, la madera, el yeso, el yeso, la fibra de vidrio o la piedra. Cuando están bien selladas, las balas de paja naturalmente proporcionan niveles muy altos de aislamiento para un clima frío o caliente, y no solo son asequibles sino también sostenibles, ya que la paja es un recurso renovable rápidamente.

Plástico reciclado

En lugar de extraer, extraer y moler nuevos componentes, los investigadores están creando concreto que incluye plásticos reciclados triturados y basura, que no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también reduce el peso y proporciona un nuevo uso para los desechos plásticos que obstruyen los vertederos.

Acero Reciclado

¿Sabía que todo el acero fabricado en América del Norte contiene al menos un 28% de contenido reciclado? Sin embargo, puedes construir con acero que contiene un porcentaje mucho más alto que eso, y todos serán 100% reciclables al final de su vida útil (una hazaña que la mayoría de los materiales de construcción no pueden igualar).

Lo que es aún mejor es que el acero es resistente a las plagas y no contiene productos químicos tóxicos. ¡Dos cosas que los materiales de construcción de madera tratada no pueden vencer necesariamente! Busque casas prefabricadas de acero de compañías como EcoSteel, o use acero reciclado como armazones, techos o como un elemento estructural para su hogar sostenible.

Micelio

El micelio es un material de construcción futurista y enloquecedor que es realmente natural: comprende la estructura de la raíz de los hongos y las setas. Se puede estimular el micelio para que crezca alrededor de un compuesto de otros materiales naturales, como paja triturada, en moldes o formas, luego se seca al aire para crear ladrillos livianos y resistentes u otras formas.

Madera

La madera vieja lisa aún conserva muchas ventajas sobre los materiales de construcción más industriales como el concreto o el acero. Los árboles no solo absorben CO2 a medida que crecen, sino que requieren métodos mucho menos intensivos en energía para transformarlos en productos de construcción. Los bosques adecuadamente manejados también son renovables y pueden asegurar un hábitat biodiverso.