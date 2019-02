Navegar por Internet de forma segura

En los tiempos que corren, todo aquel que no maneje de manera correcta internet, está totalmente fuera de la sociedad. Prácticamente todo pasa por la red de redes y, precisamente por eso, hay muchas personas que intentan estar en Internet a toda costa, sin saber que no todo lo que hay en ella es positivo. Por eso no basta con estar, hay que manejarlo de manera correcta, si no estas personas se pueden llevar un susto bastante grande.

Consejos para navegar de forma segura

Navegar es el elemento más común que suele hacer la mayoría de gente al conectarse a internet. Esto ha permitido que los navegadores sean conocidos como la puerta de entrada a la red de redes, a pesar de que técnicamente no es así. Internet es mucho más que páginas webs.

Sin embargo, es cierto que la mayoría de las personas relacionan la web y los navegadores como si fueran lo mismo que internet, englobando una parte de esta tecnología como si fuera el todo. Por ello es necesario que esta gente aprenda lo importante que es navegar de forma segura, ya que es desde los navegadores desde los que se realizan todo tipo de actividades, desde hacer la compra a jugar, como a informarse de tramites administrativos.

Así, el primer consejo que todo el mundo debería seguir es el de cerciorarse de que las webs en las que se entra son seguras. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay varias maneras, la verdad.

La más fácil consiste en fijarse si en la barra de direcciones se puede ver el icono del candado. Si es así esto implica que la web en la que se está navegando tiene los datos cifrados y, por tanto, es privada. De esta manera los datos que ofrecemos al entrar en la web solo van a parar a los dueños de la web. ¿Esto implica que es segura? No necesariamente, ya que los dueños de la web pueden usar estos datos de forma ilegitima, pero sí que es cierto que estamos protegidos ante terceros.

Un segundo consejo importante a la hora de navegar es el que implica el aprovechamiento de la información que hay disponible en internet. La red de redes está llena de páginas que informan sobre servicios de ocio como los juegos online, sobre servicios de compra, etc…Y por tanto conviene usarlas.

Así, hay webs con reseñas que explican como funcionan los bonos de casinos online como el de Betway, con el fin de saber exactamente en dónde se juega, y hay otras webs en donde se puede comprobar si un restaurante ofrece buena comida y buen servicio.

Es cierto que hay rumores que invitan a pensar que son las propias compañías de antivirus las que crean los virus con el fin de vender sus productos. Sin embargo, sea esto cierto o no, lo que es totalmente indiscutible es que es mucho más seguro tener instalado un buen antivirus que no tenerlo.

Claro, también hay que usarlo. Es decir, es conveniente realizar de vez en cuando un análisis del ordenador, limpiarlo y, siempre, escanear cualquier archivo descargado antes de abrirlo con el fin de asegurarse de que no tiene malware.

¿Gratuito o de pago? Pues si se quiere uno bueno, de pago, siempre. Si es gratis es que el producto es el usuario…

Uno de los elementos más peligrosos para los usuarios que se puede encontrar en internet es, sin ninguna duda, el phishing. ¿Qué es? Pues es simplemente la suplantación de la identidad de una empresa con el fin de conseguir los datos de los clientes de esa empresa.

Es decir, phishing es ese correo electrónico que es prácticamente igual al correo de la empresa en la que se tiene contratado el móvil y que pide las claves de acceso a la cuenta con el fin de solucionar un problema.

O ese email que es igual al que suele mandar el banco y que solicita que se pinche en un enlace para ir a una web (también muy parecida) en donde hay que poner las claves.

Pues sí, esto es el phishing y es fácil caer en él si no se cumplen un par de reglas básicas que lo evitan casi en su totalidad:

1º: Mirar siempre quién envía el email. Normalmente para que el engaño sea factible suelen poner un nombre igual al de la empresa que se quiere suplantar, pero el correo electrónico no es posible suplantarlo. Por lo tanto, siempre hay que mirar el correo electrónico del emisor, ya que suele ser un email realmente extraño.

2º: Comprobar, si se está en una web, que la url sea la oficial. La url es la dirección web. Si esta es realmente extraña, hay que desconfiar, siempre. Mejor pecar de cuidadoso que de valiente, la verdad.

Es posible que, si algún elemento de internet puede superar a los propios navegadores, estas sean las redes sociales y sus aplicaciones para móviles y tablets. Facebook, Twitter o Instagram son espacios virtuales donde los usuarios pasan muchísimo tiempo.

Por supuesto, esto lo saben los delincuentes virtuales, que pueden acceder a estas redes sociales con el fin de sacar información que los propios usuarios ponen a disposición de prácticamente todo el mundo de forma totalmente consciente.

Así, para intentar que la privacidad personal no se convierta en algo utópico, lo más recomendable es tapar puertas de entrada a desconocidos cambiando los propios elementos de privacidad de la red social. Esto es muy fácil hacerlo y elimina muchos problemas de raíz.

De hecho, cada vez la gente es más consciente del peligro de ofrecer su vida gratis a cualquier mirón y tapan esa vista para que solo sus amigos puedan acceder a ella.

Las redes sociales son realmente útiles, pero únicamente si se usan correctamente y sabiendo los peligros que todas ellas pueden tener.