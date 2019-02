Prueba la fórmula de ahorro: “pagarte a ti primero”

Algunas veces nos cuesta ahorrar y no siempre es porque nuestros ingresos no nos lo permiten. Puede ser porque la fórmula de ahorro que utilizamos no sea la más adecuada para nosotros.

La fórmula tradicional de ahorrar

Lo más común es plantearse unos objetivos de ahorro y guardar esa cantidad a final de mes. Es decir, que una vez que se recibe el salario, se afrontan todos los gastos recurrentes y extraordinarios, se pagan las deudas y lo que queda, se destina al ahorro.

Si eres una persona metódica, tal vez elabores un presupuesto más o menos ajustado y consigas cumplir con los objetivos que te has marcado. Sin embargo, para muchas personas es difícil conseguirlo. Malos hábitos o una mala planificación de gastos pueden dar como resultado que, cuando llegue el momento de “echar algo a la hucha” a final de mes, no quede mucho.

Objetivo: Cambiar tu sistema de ahorro

Si, mes tras mes, te das cuenta de que no consigues ahorrar de acuerdo a tus previsiones, puedes probar a cambiar tu fórmula de ahorro y pagarte a ti primero. Es decir, “guardar” en primer lugar el dinero que quieres ahorrar y ajustar el resto de gastos a la cantidad que quede disponible.

Con esta fórmula de ahorro, das prioridad a tu salud financiera sobre todo lo demás. Piensa que el ahorro no es “lo que sobra”, sino el fruto de tu trabajo que te permitirá conseguir tus metas. Con este sistema, ahorrar será el primer paso de cada mes, no el último. Nuestra salud financiera es una de las principales preocupaciones con la que Livetopic nos puede ayudar.

Pero… ¿qué es Livetopic?

Una aplicación web creada en Pontevedra que realiza un análisis gratuito y personalizado de la situación financiera actual y futura de cada persona. En función de este análisis, le recomienda aquellos productos que son adecuados para su caso concreto. «Todo ello personalizado y de manera totalmente gratuita, sin necesidad de contratar nada y de forma rápida», explica Alejandro Mariño, co-CEO de la compañía.

“La mayoría de las personas desconocen cuánto dinero pueden ahorrar, cuál va a ser su pensión el día que se jubilen o qué impacto económico sufriría su familia si a uno de los cónyuges le ocurriese algo. Livetopic despeja estas dudas y muchas otras.”

Por ejemplo, comenta Mariño, «ahora que estamos siendo bombardeados con el tema de las pensiones, en Livetopic te mostramos una aproximación de cuál va a ser tu pensión cuando te jubiles y la diferencia que tendrás con tus ingresos actuales. Es una comparativa muy ilustrativa. Actualmente en España la gente se está jubilando con un grado de cobertura cercano al 80 %, pero ante los nuevos cambios legislativos y la revalorización de las pensiones actuales, las siguientes generaciones se jubilarán con una cobertura de la seguridad social mucho menor. Por tanto, o empezamos ahorrar ya o viviremos con estrecheces económicas».

Para poder analizar la salud de nuestras finanzas en Livetopic, solo necesitamos unos pocos datos y en menos de 5 minutos, tras cumplimentar un formulario, el algoritmo de Livetopic es capaz de generar informes detallados sobre la situación de nuestras finanzas y facilitarte recomendaciones sobre el futuro que pueden tener. Los resultados sorprenden y hacer reflexionar a más de uno.

“Cuanto más reales sean los datos que introduzca la persona, más ajustada será la planificación y más acertado será nuestro asesoramiento. A cualquier hora del día y en pocos minutos tendrás un análisis pormenorizado y gratuito de tu situación financiera y sin necesidad de salir de casa.”

Ya puedes acceder a tu asesoramiento financiero personalizado de manera gratuita y obtener tu Pasaporte Financiero con recomendaciones de futuro.

Asesórate para conocer lo que realmente necesitas y rentabiliza tus ahorros.