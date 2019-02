Cómo comprar las llantas ideales para el coche

Las llantas son el accesorio más vendido del coche, esto se debe a que es el que mayor frecuencia de cambio sufre, debido a los materiales de los que está fabricado y a la naturaleza de su funcionamiento. Las llantas están sometidas a condiciones de fricción, calor, fuerza, que provocan el desgaste de sus materiales. Se pueden poner en práctica algunos tips para alargar su tiempo de vida útil, por ejemplo, rotar la posición de las llantas, ajustar los frenos, etc., sin embargo, eventualmente hay que cambiarlas. Para hacer la mejor inversión posible y comprar las llantas perfectas para el uso que le vamos a dar, es necesario estar muy bien informado de la oferta en el mercado, además de las características particulares de cada tipo para saber escogerlas.

Material de fabricación

Básicamente, las llantas están fabricadas en acero, aluminio, magnesio y fibra de carbono. Las más utilizadas son las de acero y aleaciones de aluminio, por su economía y resistencia, si se quiere comprar llantas baratas, estas son las opciones a considerar:

Las de acero cumplen muy bien su función, su estructura es fuerte lo que favorece la durabilidad, sin embargo, son pesadas y en un coche, el peso afecta negativamente el rendimiento del vehículo y el desgaste de sus partes.

Las de aleación de aluminio, son más ligeras, y además tienen beneficios de seguridad que son importantes a tomar en cuenta; no son inflamables, en caso de un accidente que implique fuego, no solamente no se incendian, sino que se enfrían con rapidez; en caso de colisiones no se rompen con facilidad y en caso de impactos muy fuertes se doblan sin romperse.

Precios

Los precios de las llantas varían mucho, incluso si se compara la misma medida, material de fabricación y marca se encuentran muchas diferencias entre los distribuidores. Es por ello, que se debe buscar la mejor oferta posible para hacer un buen negocio. Si quieres comprar llantas, puedes ver que cuesta aquí y tener la información condensada para buscar la mejor oferta.

Además de los cauchos de acero y aluminio, hay llantas más sofisticadas que ofrecen otros agregados, por ejemplo las de aleación de magnesio, un poco más costosas. Son más ligeras todavía, por lo tanto ayudan al coche con el rendimiento de combustible, mejoran el frenado aumentando la seguridad y no hay necesidad de rotarlas, ya que son muy duraderas. Las de fibra de carbono, son mucho más costosas, más ligeras que las de magnesio y tienen una tecnología que mejora la conducción del coche, mediante la reducción de la vibración entre la llanta y el pavimento.

Estética

Otra razón por los que dueños de coches, prefieren unas u otras llantas, es la estética, un coche mejora notablemente su apariencia con las llantas adecuadas. Para mejorar la estética y el funcionamiento del coche hay muchos accesorios en el mercado, hay portales web que se especializan en vender repuestos y accesorios, y las redes sociales como el Facebook de Auto Outlet, ofrecen herramientas adicionales, como por ejemplo al seguir una cuenta como esa, se puede estar informado al instante de ofertas y novedades en los productos, además de poder ver comentarios y opiniones que sirvan de referencia. Los repuestos del coche deben ser escogidos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para su mejor funcionamiento y durabilidad.

Medidas

Comprar las llantas de la medida adecuada es muy importante para el correcto funcionamiento del coche, la seguridad y el desgaste de la llanta. El fabricante es el encargado de determinar la medida de las llantas a utilizar y en esto tienen que ver aspectos del diseño del coche. Se debe consultar el manual del fabricante para saber cuáles debemos comprar. Para las medidas existe un código, mediante el cual, con unos pocos caracteres, ofrecen toda la información de la medida de la llanta, el espesor, el diámetro y la altura de la sección. Por ejemplo, la medida 180/65 R15 tiene el siguiente significado: 180 es el ancho en milímetros de la llanta; 65 es la proporción, expresada en porcentaje, entre la altura del neumático y el ancho, después de la R está el diámetro en pulgadas de la llanta.