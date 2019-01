Cómo aliviar los síntomas de la cistitis y otras dolencias

Las llamadas ETS, o enfermedades de transmisión sexual, son más comunes de lo que mucha gente supone. Entre ellas se encuentran el VIH o SIDA, la hepatitis B, la sífilis, la clamidia, la gonorrea y también la cistitis.

La cistitis es la inflamación de las vías urinarias, puede ser que ocurra mayormente por una infección del tipo bacteriano que resulta ser muy dolorosa. Causa severas molestias a quienes la padecen.

Sintomatología y generalidades de la cistitis

La sintomatología de la cistitis es particular:

Constante deseo de orinar.

Sentir ardor al orinar.

Orinar en forma frecuente, pero en pequeñas cantidades.

Hallar sangre en la orina.

Orina con muy mal olor y turbiedad.

Molestias en la pelvis.

La cistitis bacteriana, se contagia por medio de las relaciones sexuales, Es la mujer la que la padece, por lo particular de su anatomía. Al tener una uretra más corta, las bacterias pueden alcanzar con más facilidad a la vejiga e infectarla. Las mujeres que utilizan diafragmas anticonceptivos, también están más expuestas a desarrollar este tipo de infecciones.

El mejor tratamiento para la cistitis

Para el tratamiento eficaz de la cistitis bacteriana se utiliza un medicamento muy seguro llamado Ciprofloxacino. Se trata de un antibiótico de muy amplio espectro.

La cobertura del Ciprofloxacino incluye las infecciones genitales, infecciones intestinales o en la dermis, infecciones pulmonares, en los huesos o en las articulaciones, o el oído. Se puede comprar Ciprofloxacino barato en las farmacias legales, a muy buen precio, ya que es un antibiótico con muy buenas opiniones médicas positivas. Las farmacias online tienen menos comisiones que las farmacias físicas, por lo que comprar ciprofloxacino al mejor precio es una realidad.

El ingrediente principal del Ciprofloxacino es, precisamente una droga llamada ciprofloxacina, que es muy eficaz para el tratamiento de la cistitis bacteriana y las infecciones pertenecientes al tracto urinario, para lo cual, no solo es la más indicada, sino la más poderosa.

Las farmacias online

La ciprofloxacina es una droga, que por ser un antibiótico, debe ser recetado por un profesional de la medicina, e ingerida de la forma que el médico indica, para no tener efectos secundarios. Es decir, que no es un medicamento que se pueda conseguir sin receta médica. No obstante, si la infección es muy grave, y lo que se desea es actuar de forma inmediata, o no se puede concurrir a ver a un médico, hay farmacias online en las que se puede obtener el medicamento en forma casi inmediata.

La farmacias online profesionales pueden proporcionar la ciprofloxacina para el alivio de la cistitis, respondiendo un cuestionario precisando exactamente el estado de salud actual del paciente y su historial clínico. Este cuestionario es evaluado luego por profesionales de la salud, para darle o no, validez a la receta.

En caso de ser validada, se procede al envío de la ciprofloxacina dentro de las 24 horas de hecho el pedido, sin tener que salir de casa, con las molestias que la cistitis bacteriana causa. Sin embargo, al ser un antibiótico, debe respetarse estrictamente la dosis recetada, y no se debe exceder bajo ningún aspecto. Todo antibiótico tiene sus efectos secundarios, y la ciprofloxacina, también los tiene, aunque con las dosis que el médico prescribe, estos efectos pasan sin ser notados.

No obstante, algunos organismos reaccionan a los antibióticos en forma diferente a la mayoría, por lo que pueden aparecer algunos efectos no deseados. Estos efectos pueden ser:

Reacciones alérgicas severas.

Visión borrosa o dificultades para enfocar objetos

Cualquier síntoma anormal, que debe ser comunicado de inmediato al médico, junto con la interrupción inmediata de la ingesta del medicamento.

Las personas que son alérgicas a los antibióticos, tienen medicamentos alternativos para la cura de la cistitis bacteriana, que solo un médico puede recetar.

Siempre que se pueda es recomendable recurrir al criterio de un médico para recetar la ciprofloxacina, pero las farmacias online, a través del cuestionario antes mencionado, revisarán de forma segura todos los riesgos que puedan asociarse a su ingestión.