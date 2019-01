Formación profesional, tu meta a alcanzar

¿Estás interesado en seguir formándote pero la falta de tiempo te ahoga y consideras que no es momento de ponerte manos a la obra? Si piensas que no puedes hacer del estudio una prioridad en este punto de tu vida, ¡andas muy equivocado! Pues la formación profesional online te ayuda a convertir tus sueños en realidad para que puedas instruirte en un determinado ámbito profesional a la vez que aprovechas el resto del tiempo para dedicarte a otras cosas.

Cursos como los que oferta ITEP te permiten ampliar tus horizontes laborales para que por fin seas capaz de dedicarte profesionalmente a lo que siempre has querido y no tengas que conformarte con un empleo que no saca a relucir todo tu potencial.

¿Cuáles son las ventajas de este tipo de formación?

La formación profesional online es un modelo de aprendizaje pragmático que te posibilita formarte desde casa, empleando solo las horas que tengas disponibles cada semana. De ese modo, tú marcarás tu propio ritmo de aprendizaje sin tener que ponerte al día con lo que se estudia en cada lección, como podría suceder asistiendo a un ciclo formativo presencial.

Consecuentemente, irás avanzando a través de una plataforma online según los objetivos que te propongas semanalmente y desde el lugar que prefieras en cada momento de una manera cómoda y tranquila.

¿Qué tipo de cursos pueden estudiarse a distancia?

Actualmente existe una amplia gama de ciclos formativos-tanto de grado medio como de grado superior- en los que matricularse fácilmente. De esa manera, llegarás a ser auxiliar o técnico superior de la disciplina que tú elijas obteniendo tu certificado acreditativo.

¿A qué tipo de actividades o materiales tendré acceso?

Desde el campus virtual podrás acceder a una variada oferta de materiales que cubren todos los contenidos del curso. Así podrás aprender mediante el visionado de vídeos, ejercicios prácticos, lecturas recomendadas, así como la participación en chats o foros con compañeros del curso. Lo más importante es que la comunicación con tu tutor será fluida, por lo que podrás preguntar todas las dudas que te surjan para que tu proceso de aprendizaje se halle guiado en todo momento.

¿Por qué elegir estudiar a través de internet?

Estudiar a través de internet es una opción en la que confía cada vez más gente en la actualidad. Las prisas y la falta de tiempo para involucrarnos en lo que realmente nos interesa hacen que aboguemos por un modelo de aprendizaje que satisface una serie de necesidades muy específicas. Quien realmente desea aprender y formarse en un ámbito nuevo puede hacerlo gracias a la existencia de un tipo de educación que fomenta la rentabilización del tiempo y la autonomía del estudio.

Una buena educación no tiene necesariamente que incluir el modelo de enseñanza tradicional, en el que el aprendizaje solo es posible mediante la asistencia regular a una serie de clases. La educación online puede aportarte un gran valor en tu vida, permitiéndote adquirir nuevas aptitudes dentro de un contexto dinámico.