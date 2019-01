Comparadores de seguro de autos en España y Perú

Si quieres asegurar tu auto y no sabes cómo hacerlo, o cuál empresa elegir entre tantas alternativas que existen en el mercado, te interesará conocer los mejores comparadores de seguro de autos, tanto en España como en Perú. Estas dos alternativas que te mostramos son sinónimo de calidad y experiencia, te ahorrarán mucho tiempo y dinero, además de ayudarte a tomar la decisión acertada.

Con sus servicios tendrás a disposición de asistencia directa, con promociones que te ayudarán a ahorrar hasta un 40 – 50%, además de estar completamente informado de los aspectos que cubre la póliza, sin excepción alguna.

Conoce un poco más acerca de estas empresas y todo lo que tienen para ofrecerte.

Comparadores de seguros en Perú

Dedicamos este pequeño espacio para hablar de Corredores de Seguros VIP, como una de las mejores alternativas para cotizar tu seguro en línea, sin muchas complicaciones y con precios que se ajustan a tu bolsillo. Con más de 40 años de experiencia en el rubro, la empresa te permite analizar todas las aseguradoras existentes, ayudándote a comparar los diferentes planes.

VIP está autorizado por la SBS, garantizándote asistencia independiente las 24 horas del día. Este es un aspecto crucial al recurrir a un comparador de seguros, ya que, de lo contrario, estarás desamparado ante cualquier accidente que se te presente, o cualquier reclamo que requieras realizar ante la aseguradora.

Accede a este Corredor de Seguro Vehicular y cotiza en línea, es tan sencillo como solo llenar los datos referentes al modelo, año y valor del vehículo.

Comparadores de seguros en España

Si te encuentras en España, también cuentas con un servicio muy completo, que no solo abarca seguros de coche o moto, sino también seguros para tu hogar, de salud y de vida. Estamos hablando de Acierto.com, una comparadora muy útil y rápida, que te permite comparar entre más de 30 aseguradoras diferentes, en tan solo 3 minutos y contando.

Podrás disfrutar de máxima transparencia durante todo el proceso, hallarás diferentes ofertas de compañías especializadas en seguros de autos, teniendo la oportunidad de elegir entre los mejores precios del mercado.

Para adquirir este servicio, solo debes seleccionar la marca de tu coche, el modelo y el año correspondiente, la potencia de motor, versión, antigüedad, quién es el propietario, dónde sueles aparcar el coche, el kilometraje y uso particular, algunos datos personales, etc. Solo tendrás que seguir paso a paso las indicaciones.

Además, es una web muy completa que ofrece buenas guías para informarte acerca de ciertos temas de interés, referente a los seguros de coches. Qué hay que tener en cuenta al adquirir uno, cómo elegir la mejor compaña de seguros, cómo ahorrar y que factores influyen en los precios de los seguros, entre otros temas de interés.

¿Por qué acudir a una corredora de seguros de autos?

Como puedes ver, adquirir los servicios a través de un corredor de seguros no representa ningún gasto adicional, en realidad te permite acceder a mejores coberturas por un menor precio. No tienes nada que perder, obtienes puros beneficios. Un corredor no se beneficia, ni se relaciona con ninguna aseguradora en particular, por lo que podrás elegir entre todas las opciones sin sentirte presionado o influenciado, solo te facilitan las herramientas necesarias para que tu elección sea la más acertada.

Como recordatorio, elige un corredor de seguros que esté autorizado por la SBS, ya que de esta manera contarás con asesoría completa y cualificada. De lo contrario, recibirás el contacto de un vendedor sin mucho conocimiento en el tema, lo que dificultará la comunicación ante cualquier incidente o reclamo que necesites hacer a la empresa aseguradora.