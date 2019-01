Domino’s Go4LoL celebra su cuarto aniversario con nuevo formato y mayores premios

La competición amateur Domino’s Go4LoL celebra este año su cuarto aniversario y ha decidido festejarlo por todo lo alto. ESL (Electronic Sports League), junto con Domino’s Pizza, ha anunciado la renovación por un año más de esta liga semanal, que a partir de 2019 estrena nuevo formato e incrementa la bolsa de premios para este primer peldaño de cara a la competición profesional en League of Legends (LoL).

Domino’s Go4LoL es una de las competiciones amateur de LoL más longevas del panorama nacional y la más longeva de ESL España. En este sentido, Domino’s Pizza, una de las primera compañías no endémicas en reconocer y apostar por el sector de los eSports, refuerza su compromiso con la escena amateur de nuestro país aumentando los premios hasta los 15.000€ anuales.

Las recompensas quedan repartidas de la siguiente manera: 100 euros para el ganador semanal y durante la gran final mensual se repartirán 500 € para el vencedor y 250 € y 100 € para los equipos que queden en segunda y tercera posición, respectivamente.

A partir de este mes, las retransmisiones se realizarán únicamente de las semifinales y de la Gran Final mensual, y podrán seguirse desde el canal de League of Legends ESL en Twich, así como desde el canal de YouTube de Domino’s Pizza, reforzando su apoyo por la visibilidad y el descubrimiento de nuevos talentos nacionales de LoL.







“Desde Domino’s Pizza siempre hemos querido acompañar al gamer amateur que desea abrirse camino en la competición profesional. Y la Domino’s Go4LoL es la competición idónea para ello. Nos gustaría que los jugadores y jugadoras de League of Legends nos percibieran como un aliado, que les acompaña durante todo el recorrido mientras juegan, compiten, y sobre todo, disfrutan”, ha declarado Beatriz del Rey, Digital Marketing Manager Domino's Pizza.

Camino hacia la League of Legends European Championship (LEC)

No en vano, la Domino’s Go4LoL se ha establecido como el escaparate de las próximas estrellas del League of Legends español, contando con las academias de los principales equipos profesionales. Y precisamente una competición profesional es la League of Legend European Championship (LEC), que arranca el 18 de enero con una apariencia totalmente renovada para acoger el nuevo modelo de franquicias o acuerdos de larga duración.

La LEC es de una de las apuestas más decididas de Riot Games para Europa y aspira a convertirse en la liga más importante de eSports a nivel internacional. Entre las novedades de este año figura que el vencedor se clasificará automáticamente para los próximos Mundiales de LoL. Los diez equipos socios que formarán parte de la LEC en 2019 son Fnatic, FC Schalke 04, G2 esports, Misfits Gaming, Origen, Excel Esports, Rogue, SX Gaming, Splyce y Vitality.

No resulta fácil nombrar a favoritos para el título tras las muchas variaciones realizadas en el mercado de fichajes, pero lo cierto es que los seguidores suelen apostar por Fnatic y G2 -sobre todo después de fichar a Caps, vigente MVP de la competición-. Otro equipo que podría dar sorpresas es Vitality, según apuntan fuentes de Riot Games, que también destacan que Origen (de xPeke) es uno de los equipos preferidos de los aficionados. Esta preferencia se debe a que en esta ocasión no habrá ningún equipo europeo en la LEC, pero sí estará presente la escuadra de Origen, equipo danés dirigido por el español Enrique “xPeke” Cerdeño.

La competición tiene dos Splits, cada uno con una fase final que se celebra de forma presencial, aunque todavía se desconocen los lugares. Además, cada jornada se celebrará en el estudio de retransmisión de Berlín. La nueva liga europea arrancará con el Split de primavera el 18 de enero, cuando los equipos desciendan a la Grieta y dé comienzo el primer torneo, que mantendrá los horarios de la LCS EU.