Cinco consejos de traducción para mejorar la calidad del contenido

Recientemente encontré un artículo que enumeraba las "25 frases de negocios más molestas". Lo envié a mi equipo de Soluciones Globales para una risa el viernes por la tarde, preguntando: "¿Qué tan molesto está?" Uno de mis colegas en Europa respondió: “¡Esto es excelente! Especialmente cuando no eres un hablante nativo de inglés y tus colegas usan estas frases todo el tiempo ”. Habiendo crecido bilingüe tanto en Suiza como en Estados Unidos, realmente podría relacionarme con esta reacción.

Me hizo pensar en audiencias globales y en cómo ciertas expresiones no siempre se traducen en la forma en que pretendemos. Estas frases ambiguas pierden su significado y pueden causar confusión. Entonces, en el mundo global de hoy, la forma en que hablamos y escribimos afecta a otros a gran escala.

Como arquitecto de soluciones, parte de mi trabajo incluye consultar con los clientes y configurar sus programas de localización para el éxito. Estas discusiones con los clientes a menudo se centran en el alcance, los idiomas, la tecnología, compañia traducción y los criterios de éxito, los objetivos y otros temas esperados. Pero a menudo se pasa por alto un elemento crítico de la localización exitosa: la calidad del texto de origen. ¿Qué tan bien escrito está tu contenido?

Su texto de origen sirve como base para el contenido traducido en todos los demás idiomas. Y a medida que aumenta el número de idiomas de destino para la traducción, también lo hace el impacto del contenido de origen. Por lo tanto, al escribir para una traducción profesional exitosa, es fundamental que planifique con anticipación. Se trata de escribirlo correctamente, la primera vez.

Para evitar errores comunes, hay algunas pautas generales que debe tener en cuenta al escribir para la traducción de sitios web. Mantenga sus oraciones simples y directas para aumentar la comprensión y use una guía de estilo para mantener la coherencia. Debido a que las oraciones claras, concisas y bien construidas mejoran la calidad de la traducción, reducen el tiempo de respuesta y reducen los costos, lo que acelera el tiempo de comercialización y acelera los flujos de ingresos para las empresas.

Aquí hay 5 consejos para recordar al escribir para la traducción:

1. Mantenga las oraciones breves.

Para una mayor comprensión y traducciones más simples, apunta a unas 20 palabras o menos. Y aumentar la legibilidad. A menudo me pregunto, ¿qué es realmente importante? ¿Cómo puedo simplificar lo que quiero decir? Leer oraciones en voz alta ayuda a que sean cortas y dulces.

2. Use el orden de las palabras en inglés estándar siempre que sea posible.

Esto generalmente significa un sujeto, verbo y objeto con modificadores asociados. Asegurar la correcta estructura gramatical y la puntuación adecuada. Escritura para audiencias globales. Orden de palabras estándar V2-13. Esto incluye verificar lo básico, ya que los errores pueden viajar a través de los idiomas de origen y destino. Los traductores a menudo encuentran y marcan los errores de origen, pero eso no debería reemplazar la corrección del texto de origen.

3. Evite cadenas largas de sustantivos.

Cuando se omiten elementos de conexión de las cadenas de nombres, los lectores deben inferir la relación entre las palabras. Si tiene que leer una oración varias veces para entenderla, es probable que haya más complicaciones cuando se traduzca a un idioma diferente. Cuando esto sucede, tendemos a ver malas interpretaciones del significado original, o una traducción que parece demasiado literal.

4. Use solo un término para identificar un solo concepto.

Los sinónimos se interponen en el camino de la claridad. Escribe lo mismo, de la misma manera, cada vez que lo escribas. Encontrar diferentes maneras de escribir un solo concepto no solo afectará la consistencia general de la traducción, sino que también reducirá el apalancamiento de la memoria de traducción relacionada. Esto puede llevar a una disminución de la calidad, a un aumento de los costos y a un aumento de la respuesta. Las memorias de traducción aprovechan las palabras en segmentos, por lo que cambiar incluso una palabra menor tiene un impacto. Considere siempre reutilizar el contenido existente que ya se ha traducido, no escriba desde cero si no lo necesita.

5. Evita el humor.

Rara vez se traduce con equivalencia. Lo mismo ocurre con la jerga, las frases regionales o las metáforas. Verdadera historia: no sabía qué era "derribarlo del parque" o un "grand slam" hasta que me mudé a Boston en 2004 y me detuve para ver la Serie Mundial de los Red Sox. Ahora lo entiendo, pero lo más probable es que muchos traductores estén tan despistados como yo cuando se trata de deportes estadounidenses. Las expresiones no siempre son entendidas o apreciadas universalmente, simplemente no se traducen.