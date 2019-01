Combatir el golpe de calor: consejos y complementos como el aire acondicionado split

Los días más calurosos dan batalla año a año y cada vez con mayor intensidad. Ahora, también debemos sumarle la necesidad de climatizar y a la vez, ahorrar en energía. Existen cientos de consejos y tips para mantenernos frescos en verano. Uno de ellos es el uso de aire acondicionado split.

Otros, optan por opciones más ortodoxas como adquirir un aire acondicionado split o realizar refacciones que colaboren con refrescar los ambientes del hogar. La clave siempre es, mantenerse fresco, hidratado y a salvo de los rayos del sol.

Prepararse para altas temperaturas con hidratación y un aire acondicionado split

Cuando pensamos en un aire acondicionado split, siempre pensamos en un equipo pequeño en dimensiones cuya instalación sea sencilla, de manera que podamos utilizarlo lo antes posible. Los meses de calor si bien se anticipan, llegan en un momento en el cual no estamos preparados para realizar semejante inversión. Por eso, debemos contar con una opción rápida y real. El mercado de aires acondicionados no se detiene y su temporada alta, es el fin de la primavera y todo el verano.

Por un lado, al momento de adquirir uno, también esperamos que sea un equipo silencioso, sobre todo para lo que son espacios de trabajo, ya que nos permite concentrarnos un poco mejor. Por otra parte, y esto es algo que se viene demandando en los últimos años, se busca un equipo que no derroche energía. Esta tendencia se viene dando no sólo por los altos costos sino también para evitar los colapsos de la electricidad en ciertas regiones, que finalmente dan como resultado no poder usarlos, además de fallas de tensión que pueden dañar estos equipos.

Una inversión bien destinada para un equipo de tales características también deberá decidirse por su uso a lo largo de todo el año. Hoy en día todos brindan efecto frío calor, por lo que de esta manera nos aseguramos también que funcione a lo largo de todo el año.

Consejos para mantenerse fresco

En el caso de no poder proveerse de un aire o un ventilador, mantenerse fresco no debería ser algo destinado sólo a lograr con estos artefactos. Tomando en cuenta las recomendaciones que se dan todos los años más otras innovadoras, es más que suficiente para estar a salvo de las altas temperaturas.

Hoy en día salir con bloqueador solar dejó de ser un lujo de los días de verano. La exposición de los rayos UVB - UVA nos hizo completamente dependientes del protector solar durante todo el año. Otra de las recomendaciones de los expertos habla de utilizar ropa fresca. Si bien muchos están reticientes a variar su dresscode por las exigencias de su empleo o simplemente por gusto personal, existen cientos de variantes para burlar al calor: usar telas livianas, colores claros y mangas descubiertas nos ahorran de los bochornos típicos de sentir que nos acaloramos a cada paso.

Es importantísimo estar correctamente hidratados. Si bien para las mujeres, es un reto permanecer maquilladas todo un día de altas temperaturas, el hidratarse no pasa únicamente por tomar líquido ya que también secarse el sudor y tener toallitas refrescantes para asearnos es una gran idea y aliado contra el calor. Los expertos recomiendan de 2 a 3 litros diarios de agua en estos días, los cuales podemos dosificar no sólo con agua pura sino también con aguas de frutas e infusiones.

El mantenerse hidratado también nos asegura estar a salvo de los eventuales golpes de calor que nos pueden agarrar en la calle o en el transporte. Además, contar con toallitas refrescantes a mano también ayuda para ello y evitar en todo caso, el futuro sarpullido que genera el sudor excesivo en el cuerpo y rostro.

Sea como sea, existen cientos de maneras por las cuales podemos sobrevivir a las altas temperaturas. De todas formas, ante cualquier anomalía o mismo, para conocer las recomendaciones aptas para cada uno, no dejes de visitar a tu médico de cabecera. Él sabrá asesorarte respecto a los cuidados específicos que necesites.