El PSOE denuncia que Extremadura no puede permitirse un gobierno que no gobierna

Así, lo ha denunciado la Vicesecretaria General del PSOE de Extremadura, Eva Pérez, añadiendo que es algo muy preocupante pues impide el desarrollo de la región en muchos ámbitos como el de las infraestructuras o servicios públicos esenciales, como la educación o la sanidad.

Según Pérez, "han pasado más de 30 días desde que terminó el plazo para que el Partido Popular presentara su proyecto de presupuestos para Extremadura. Más de 30 días desde que el gobierno de la señora Guardiola apretó el botón de pause”.

Junto con ello, ha recordado que la ley de presupuestos es la única ley aprobada por el gobierno del PP, desde que este partido llegó a la Junta de Extremadura y, dentro de la gravedad de este asunto, lo peor es el bajo nivel de ejecución de los presupuestos actuales.

Según Pérez, “hasta final del tercer trimestre de este año, el nivel de ejecución presupuestaria es francamente pobre. Si lo analizamos por consejerías los niveles de ejecución son para indignarse y con razón”.

Sobre este asunto, ha explicado que el grado de ejecución de los presupuestos de 2024 hasta finales del tercer trimestre de este año fue del 37% en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital; 20% en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural; 33% en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, el 41 % en la Consejería de Turismo, Cultura, Jóvenes y Deporte y del 34 % en la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Para Pérez, un dato sorprendente, recalcando que, de 297 millones previstos, solo se han ejecutado 101, lo que consideró inaceptable y más cuando la señora Guardiola exige más inversiones al Gobierno de España en Extremadura y ella solo es capaz de ejecutar un tercio de su presupuesto.

La responsable socialista indica que otro dato clarificador, para los socialistas, tiene que ver con el capítulo de las inversiones reales de las que, de 675 millones de euros destinados para este año, solo se ha ejecutado un 16%, 566 millones no se han invertido.

Pérez ha subrayado que “Extremadura no puede permitirse un gobierno que no gobierna, que no ejecuta y que no sabe tomar decisiones”, considerando que estos datos tendrán un impacto muy negativo en infraestructuras, mayores listas de espera, menos dinero para universidades, menos vivienda pública, cero regadío...

En este sentido, ha cuestionado que ¿de qué sirve tener el presupuesto más alto si luego la señora Guardiola y sus consejeros son incapaces de ejecutarlo?..., estimando que es más preocupante aún el hecho de que Guardiola haya incumplido el plazo legal para presentar los nuevos presupuestos, los de 2025 “y seguimos sin saber si el gobierno tiene intención de prorrogar los actuales o si tiene un plan alternativo”, ¿dónde están los presupuestos y qué explicación tiene el gobierno para este retraso?.

El PSOE de Extremadura se pregunta para qué está la señora Guardiola en el gobierno extremeño si lo único que le interesa es hacer ruido, confrontar y dar espectáculo mientras Extremadura se hunde en la inacción y tiene muchas necesidades por atender.

Así, Pérez ha añadido que, si la señora Guardiola dedicara el mismo tiempo a trabajar por Extremadura que el empleado en las redes sociales buscando motivos para indignarse “probablemente ya tendríamos los presupuestos, pues cuando se trata de gobernar van con el freno de mano puesto, pero para indignarse y hacer ruido en redes sociales tienen el turbo activado”.