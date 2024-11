Gallardo quiere contribuir desde el PSOE a que Extremadura tenga presupuestos

Ep.



El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha remarcado que, a diferencia de aprobación de las cuentas de la institución provincial para 2025 con el voto en contra del PP, él "sí" quiere contribuir, desde su partido, a que la región tenga unos presupuestos.



Ante ello, le gustaría que la presidenta de la Junta, María Guardiola, fuera "menos frívola" y "menos, creo que también, soberbia" y se sentara a negociar, "porque tiene a un partido que representa a gran parte de la ciudadanía extremeña que está dispuesto a votarle los presupuestos".



A preguntas de los periodistas por los presupuestos regionales para 2025 y las conversaciones entre la Junta y el PSOE a este respecto, Gallardo ha recordado que ha venido diciendo en distintas ocasiones que la política de Extremadura "se ha convertido permanentemente en inestabilidad, pero fundamentalmente en postureo y foto y nada de acciones", cuando "la mayor acción y la más necesaria" es tener unos presupuestos.



Es más, ha insistido, los plazos establecidos en el Estatuto de Autonomía ya han sido superados "hace bastante tiempo" y ha resaltado, "frente a esa incapacidad para llevar unos presupuestos a la Asamblea, la prepotencia de no querer recibir las propuestas de quienes están dispuestos a contribuir a la gobernanza de esta región".



Al mismo tiempo, ha recordado que ha dicho en "muchas ocasiones" que cómo le vaya al Partido Popular "la verdad" le importa "muy poco". No obstante, cómo le vaya a la región le "preocupa" y "ocupa" y, en ese sentido, le gustaría que la señora Guardiola fuera "menos frívola" y se sentara a negociar, "porque tiene a un partido que representa a gran parte de la ciudadanía extremeña que está dispuesto a votarle los presupuestos".



En estos pasados días, ha continuado, se han tenido dos noticias como son la aprobación del presupuesto de la institución provincial pacense y el de la cacereña. "A mí el Partido Popular no me ha aprobado los presupuestos en la Diputación de Badajoz, no he tenido esa suerte, cuando en otras ocasiones sí ha existido", ha puesto el acento y "no" porque hayan cambiado los presupuestos, sino que lo que sí ha experimentado cambios es que él mismo antes era alcalde, de Villanueva de la Serena, y ahora es secretario general de los socialistas extremeños.



"Pero es que, además, la diferencia está en que sí quiero contribuir desde el Partido Socialista a que Extremadura tenga unos presupuestos, por lo tanto esa suerte que yo no he tenido en la diputación para poder tener unos presupuestos aprobados por unanimidad, como ha sido en otras ocasiones, se la ofrezco yo a la señora Guardiola, la presidenta de la comunidad autónoma, para que desde la humildad y no la soberbia Extremadura cuente con presupuestos cuanto antes", ha resaltado.



Finalmente, ha hecho hincapié en que las necesidades de esta región no pueden estar al albur de los intereses partidistas, "sino del verdadero interés ciudadano", como ha señalado, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que junto a la presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, en la que han informado sobre una subvención a la asociación de trabajadores autónomos.