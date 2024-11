El PP invita a ver la "película completa del año" y no quedarse con el "fotograma" del mes

Ep.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha invitado a ver la "película completa del año" y no quedarse solo con el "fotograma" del mes, al tiempo que ha valorado que las políticas de la Junta están "dando resultados" en la reducción del paro.



"A la altura del año en la que nos encontramos hay que dejar de ver el fotograma. Es cierto que el desempleo sube en 264 extremeños, pero hay que empezar a ver la película completa del año. En este mes de octubre hay 7.500 desempleados menos en Extremadura que en octubre del año 2023", ha planteado el 'popular' en la rueda de prensa en la que ha valorado los datos de desempleo de octubre.



En este sentido, Sánchez Juliá ha considerado que este dato representa una "muy buena noticia para Extremadura", ya que demuestra que la tendencia de las políticas del gobierno regional presidido por María Guardiola están "dando resultados" y ayudando a que los extremeños se incorporen al mercado laboral y salgan de las listas del desempleo.



De esta forma, el 'popular' ha destacado la reducción del paro femenino registrada en los últimos meses y los datos de afiliación a la Seguridad Social de las mujeres, con el "mejor dato de registro", al alcanzar las 191.218 mujeres afiliadas.



También ha puesto en valor que las medidas puestas en marcha por la Junta, como el Plan de Autónomos, dotado con 315 millones, están "dando resultados" en dicho sector, ya que, como ha dicho, este año hay 462 autónomos más en Extremadura que en octubre del año 2023.



Estas cifras sitúan a Extremadura como una de las comunidades líderes en el peso que representa este régimen, con un porcentaje del 19,35 por ciento, que está cuatro puntos por encima de la media nacional, ha reseñado.



"Estos datos de desempleo lo que demuestran es que Extremadura crece mes tras mes, porque se están rompiendo tendencias y estamos empezando a ver cómo el mercado laboral en Extremadura se está consolidando", ha asegurado.



PGEx PARA 2025



Por otro lado, y sobre los próximos Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha replicado a la portavoz socialista, Piedad Álvarez, a la que insistido en que "no hay que faltar a la verdad" y que la Junta no ha rechazado todas las propuestas presentadas por dicho grupo sino que le ha pedido "concreción".



"Se les ha pedido concreción en ciertas medidas, que concreten, que presupuesten cómo se puede llevar a efecto y cómo puede quedar reflejado en el presupuesto aquello que proponen. La respuesta ha sido el silencio por parte del Grupo Parlamentario Socialista, diciendo que ellos no tenían más que concretar", ha asegurado.



Sánchez Juliá ha manifestado que, cuando se afronta una negociación presupuestaria y se ponen encima de la mesa ciertas medidas, los proponentes tendrán que decir cómo se puede presupuestar y cómo se puede también ejecutar, porque "lo importante no es solo el titular, sino que esas medidas se puedan llevar a efecto para mejorar la vida de los extremeños".



Al respecto, ha defendido que las cuentas en las que trabaja la Junta de Extremadura para 2025 serán los "mejores presupuestos" y será difícil, ha dicho, presentar enmiendas a la totalidad.



"Yo entiendo que con los mejores presupuestos para el año 2025 es difícil presentar una enmienda a la totalidad, porque sería decirle que no al crecimiento de Extremadura", ha planteado Sánchez Juliá, quien ha insistido en que "hay tiempo para el entendimiento" y que la "mano sigue tendida".



"Creo que el Partido Socialista está en el momento de seguir completando sus propuestas. Vox ha hecho también llegar las suyas que se están también analizando y cuando se consiga llegar a una concreción por parte de ambos grupos pues se presentarán los presupuestos que me imagino que será cuestión que anunciará el Gobierno cuando estén listos", ha dicho.