El PSOE pide la presentación "urgente" en la Asamblea de los PGEx 2025

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha pedido al Gobierno regional la presentación "urgente" en la Cámara regional de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025, porque se está demostrando --ha dicho-- que "lo único que hace" la 'popular' María Guardiola desde que gobierna es generar "más desempleo" entre los jóvenes y entre las mujeres.



La petición la ha enmarcado la socialista en la valoración de los datos de paro de octubre en Extremadura, los cuales a juicio de su partido evidencian que el Ejecutivo autonómico no está aprovechando el "fantástico escenario económico" a nivel nacional para que la comunidad converja con el resto del país.



"No conseguimos converger, repito, y eso a pesar de tener un fantástico escenario económico a nivel de España. Es una pena que no se aprovechen estas oportunidades. Llevamos ya dos semanas perdidas, que lo único que hacen es generar más desempleo entre los jóvenes y entre las mujeres, impidiendo la convergencia de las cifras con el resto de España", ha espetado Piedad Álvarez sobre los datos de desempleo en octubre en la comunidad y la presentación de los PGEx 2025.



En este sentido, en rueda de prensa este martes en la Asamblea para valorar los datos de paro en octubre, ha dicho que el PSOE espera y confía en que los presupuestos extremeños para el próximo ejercicio sean presentados "lo antes posible" para que puedan ser "enmendados y mejorados" por parte de la oposición en la Asamblea; y ha recordado que el suyo fue el "único" partido que presentó propuestas a los PGEx "desde la primera reunión" pero recibió el "no" por respuesta a las mismas "sin apenas reflexión".



"Se dijo que la política fiscal no iba a modificarse, que se iban a garantizar los presupuestos a las grandes fortunas y, en cambio, no se iba a garantizar una fiscalidad más justa para las clases medias", ha remarcado.



"Y se nos dijo que no a ese plan de vivienda, se nos dijo que no a no destinar más del 30 por ciento de los ingresos de una familia a los gastos de hipoteca, a los gastos de alquiler y a los suministros básicos", ha lamentado la portavoz socialista, quien ha recordado que la Junta también dijo "no" a la propuesta de su partido sobre "un pacto para llegar a acuerdos en infraestructuras viarias, educativas, hidráulicas y sanitarias".



"Se nos dijo a todo que no, sin estudiar", ha remarcado Álvarez, quien ha incidido en que, a su juicio, se evidencia que por parte de la Junta "nunca tuvieron ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo con el PSOE" porque "su socio prioritario era Vox, sigue siendo Vox", aunque ha reconocido que no sabe por qué al Ejecutivo autonómico "no le interesa decir (que su socio prioritario) es Vox".



"Lo que sí sabemos es que los extremeños y las extremeñas, a día de hoy, desconocemos cuáles son las propuestas de Vox y si van a ser aceptadas o no van a ser aceptadas por el Partido Popular", ha insistido la portavoz socialista.



SIN SOLUCIONES ANTE EL DESEMPLEO



Por otra parte, Piedad Álvarez ha lamentado que el Ejecutivo regional de María Guardiola no aporta "soluciones" en materia de desempleo, ya que "cuando España lidera el crecimiento de empleo en la Unión Europea con una tasa del 8 por ciento, desgraciadamente, Extremadura sigue sin converger con esos datos".



También ha lamentado la "ausencia" de políticas activas de empleo "útiles" en Extremadura, algo que hace que los datos de empleo en la comunidad "no sean tan positivos como los de otras partes del país".



En este punto, ha alertado de que en la región "hoy, nueve de cada diez nuevos parados son mujeres", lo que lleva a que "el paro en Extremadura tiene rostro femenino"; así como ha rechazado que "ocho de cada diez empleos perdidos en Extremadura lo hacen en menores de 35 años".



"Es decir, nuestros jóvenes vuelven a ser los máximos danificados de la ausencia de políticas activas de empleo del Gobierno de la señora Guardiola, justo lo contrario a lo que ocurre en la política nacional, donde son las mujeres y los jóvenes los que lideran esas cifras de empleo y también las contrataciones indefinidas", ha aseverado.