Extremadura cierra agosto con superávit de 79 millones, lo que equivale al 0,30% de su PIB

Extremadura ha cerrado el pasado mes de agosto con un superávit en sus cuentas de 79 millones de euros, lo que equivale al 0,30 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).



El dato de superávit de agosto de 2024 de Extremadura contrasta con el déficit que registró en el mismo mes del año anterior, cuando los gastos superaron a los ingresos en 6 millones de euros y se contabilizó un déficit del 0,02 por ciento sobre el PIB.



Al igual que Extremadura, otras doce comunidades autónomas han cerrado con superávit el octavo mes del año; en concreto, Aragón, Asturias, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y País Vasco.



Mientras, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana han cerrado con déficit el mes de agosto, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Hacienda, consultados por Europa Press.



De media, las comunidades autónomas han registrado un superávit del 0,01 por ciento en el octavo mes del año, correspondiente a un montante global de 162 millones de euros en términos absolutos, en contraste con el déficit contabilizado en el mismo mes de 2023, que ascendió a 1.906 millones, un 0,13 por ciento del PIB regional.



El resultado de las comunidades autónomas en agosto obedece a un aumento de los gastos del 6,7 por ciento, mientras que los ingresos se incrementan en un 8,1 por ciento respecto a agosto de 2023, según ha explicado el Ministerio de Hacienda.



DATOS NACIONALES



Por su parte, el déficit público del conjunto de las administraciones públicas se ha situado en los ocho primeros meses del año en los 35.981 millones de euros, equivalente al 2,27 por ciento del PIB, lo que supone un incremento del 10,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que el déficit del Estado, en este caso hasta septiembre, se ha elevado un 32 por ciento en tasa interanual, hasta los 34.463 millones de euros, el 2,17 por ciento del PIB.



Así lo ha publicado este jueves el Ministerio de Hacienda, que explica que el alza del déficit del Estado hasta septiembre se debe principalmente al impacto que las liquidaciones definitivas de 2022, practicadas en julio 2024, más elevadas que las de 2021 efectuadas en 2023.



En concreto, las liquidaciones definitivas del sistema de financiación de 2022 ascienden a 25.322 millones a favor de las comunidades autónomas y las entidades locales, frente al año pasado que fueron de 11.799 millones, menos de la mitad. Esto ha supuesto un aumento del déficit del Estado de 13.523 millones respecto al anterior ejercicio.



Además, Hacienda ha precisado que en septiembre la actualización de las entregas a cuenta de 2024 para las comunidades autónomas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, genera un impacto negativo en el déficit de 6.444 millones de euros.



El resultado del déficit del Estado hasta septiembre se debe a unos ingresos no financieros, que se situaron en 205.460 millones de euros, lo que supone un alza del 5,1 por ciento en tasa interanual, mientras que los gastos no financieros han sumado 239.923 millones, cifra superior en un 8,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.



SUBEN LOS INGRESOS POR IVA



Los impuestos han alcanzado los 168.051 millones, en torno al 82 por ciento del total de los recursos, y crecen un 4,6 por ciento respecto a septiembre de 2023. Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 6,1 por ciento, de los cuales, 73.328 millones corresponden a ingresos por IVA, cifra superior en un 6,2 por ciento a la de 2023, debido a la recuperación gradual de los tipos impositivos aplicados.



Por otro lado, los ingresos del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales han aumentado un 28,2 por ciento, hasta 277 millones, y los del Impuesto sobre Primas de Seguro, un 9 por ciento, hasta los 1.947 millones.



De su lado, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 70.490 millones, cifra superior en un 2,7 por ciento a la de los nueve primeros meses de 2023. De este importe, 1.695 millones corresponden al gravamen temporal del impuesto a la banca.



Por su parte, el IRPF alcanza los 41.843 millones, lo que supone un descenso del 0,1 por ciento, y a su vez los ingresos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con 2.886 millones, se elevan un 8 por ciento.



Asimismo, los impuestos sobre el capital alcanzan los 154 millones de euros y los ingresos de las cotizaciones sociales, los 4.998 millones. Las rentas de la propiedad alcanzan los 6.858 millones, de los cuales 5.644 millones corresponden a los intereses, con un aumento del 39,5 por ciento respecto al anterior ejercicio, y otros 1.214 millones a los dividendos y otras rentas.



Por el lado de los gastos, a finales del mes de septiembre los empleos no financieros del Estado se han situado en 239.923 millones, cifra superior en un 8,3 por ciento a la registrada en los nueve primeros meses de 2023.



La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, que representa el 63,5 por ciento del total de empleos no financieros. En concreto, hasta el mes de septiembre ascienden a 152.365 millones, un 9,8 por ciento más que el año anterior.



CRECE LA REMUNERACIÓN POR ASALARIADO



De su lado, la remuneración de asalariados crece un 4,7 por ciento, situándose en 16.035 millones de euros. Este incremento se debe, en parte, a que en el mes de julio se hizo efectiva la subida salarial prevista para 2024 del 2 por ciento, con efectos desde el 1 de enero.



También se debe a que en el mes de marzo los empleados públicos recibieron los atrasos desde el 1 de enero de 2023 hasta finales de febrero de 2024, correspondientes a la subida salarial del 0,5 establecida en los Presupuestos de 2023, consolidándose así un incremento salarial para 2023 del 3,5 por ciento. Así, las retribuciones salariales aumentan un 5,1 por ciento respecto a septiembre de 2023.



Asimismo, los consumos intermedios alcanzan los 5.591 millones. Por su parte, los intereses devengados aumentan un 14,4 por ciento, hasta situarse en 24.023 millones, mientras que las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 4,5 por ciento, principalmente por el mayor desembolso de pensiones de clases pasivas, que se ha incrementado en un 7,1 por ciento, hasta 15.670 millones, entre otras razones, por la revalorización en 2024 del 3,8 por ciento de las pensiones contributivas.



Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que alcanza 4.965 millones, con un aumento de un 9,9 por ciento, en tanto que las ayudas a la inversión y las otras transferencias de capital han pasado de 2.532 millones en los nueve primeros meses de 2023 a 3.613 millones en el mismo periodo de 2024.



LIGERO SUPERÁVIT DE LAS CCAA



En cuanto al desglose del déficit público del conjunto de las administraciones --Estado, comunidades autónomas y Seguridad Social, a falta de los datos de los ayuntamientos--, el déficit de la Administración Central se sitúa en 36.686 millones a finales de agosto de 2024, el 2,31 por ciento del PIB.



Finalmente, los Fondos de la Seguridad Social a finales de agosto de 2024 registran un superávit de 543 millones. Los gastos aumentan un 8,1 por ciento, mientras que los ingresos se han incrementado un 6,7 por ciento.