Vaquera: Propuesta final de plazas para las oposiciones 2025 saldrá de la mesa sectorial

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera, ha señalado que la propuesta final de plazas y especialidades para las oposiciones de Secundaria que se convocarán el año que viene saldrá de la Mesa Sectorial de Personal Docente que se reunirá el próximo lunes.



No obstante, Vaquera ha defendido que la propuesta que llevará a negociación la Junta, que prevé la convocatoria de unas 280 plazas, se ha realizado después de "un estudio minucioso, analizando todas las alternativas que podía haber para que fuese lo mejor para el sistema educativo y para los docentes".



Según la consejera, "nosotros no tenemos todavía ni especialidades ni nada cerrado", recordando que, tras la finalización del proceso de estabilización realizado este año, la propuesta de la consejería se basa en "las necesidades que este sistema educativo, que esta comunidad autónoma tiene ahora mismo".



Después de las críticas de varios sindicatos que consideran que no se les ha tenido en cuenta, la consejera ha insistido en que "no hay nada cerrado" y que "la decisión final" saldrá de la mesa sectorial.

Asimismo, ha recalcado que la propuesta de la Administración regional se basa en cupos, en posibles jubilaciones que vaya a haber y también en el número de alumnos que se va a tener para el curso que viene.

Según Vaquera, "yo dije que a partir del día 15 de octubre diríamos la posición que tiene la Junta de Extremadura y eso es lo que hemos hecho. De hecho, en ningún momento nos hemos manifestado por especialidades porque son ellos los que lo tienen que acordar y, repito, nuestra propuesta justificada en base a esos criterios que le hemos dado es la que vamos a llevar a mesa, pero, repito, lo que salga de esa mesa del lunes será lo que nosotros acataremos", ha subrayado la consejera en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres.



Respecto a la postura de otras regiones que ya han anunciado que también se convocarán para el cuerpo de Maestros, Vaquera ha defendido que cada Comunidad Autónoma "tiene una situación y unas connotaciones concretas", y la de Extremadura se diseñará en base a las próximas jubilaciones, y la matriculación y escolarización del curso 2025-2026.



Para la consejera, "lo que sí queremos es coordinarnos dentro de la medida y de lo que sea posible porque no depende de nosotros mismos, para evitar posibles efectos llamadas que puedan perjudicar a los opositores",.