Extremadura convocará las oposiciones de Secundaria y de algunas especialidades FP en 2025

La consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, ha anunciado que Extremadura convocará las oposiciones de Secundaria y de algunas especialidades de Formación Profesional (FP) el próximo año 2025, aunque no de maestros.



Así, Vaquera ha detallado que este mismo jueves se enviará la documentación para convocar el lunes, día 28, la reunión de la Mesa Sectorial de Personal Docente, que tendrá como único punto del orden del día la negociación sobre las oposiciones de 2025.



La consejera ha explicado que la convocatoria ha sido una decisión analizada y estudiada "muy detenidamente y en profundidad" para que sea "lo mejor" para la región y, para ello, se ha tendido en cuenta las más de 800 plazas que se han incorporado a lo largo de este curso 2024-2025 como consecuencia de la estabilización.



"Si tenemos en cuenta las dos fases estamos hablando de 1.141 personas nuevas en nuestra plantilla y, por lo tanto, una vez realizado ese estudio y viendo las necesidades, hemos decidido convocar las oposiciones de Secundaria y algunas especialidades de Formación Profesional", ha aseverado en declaraciones a los medios en Mérida.



Sobre las plazas a convocar, la consejera no ha podido dar detalles en cuanto a números o especialidades, ya que estas son cuestiones que se deben abordar y consensuar en la Mesa Sectorial del próximo lunes, ha dicho, aunque, no obstante, ha apuntado que la idea de la consejería es que se pudieran convocar unas 280 plazas.



También, y respecto a la fecha de los exámenes, aunque no está decidida, la consejera de Educación ha avanzado que "seguramente será en junio, como siempre" y que la intención de la Junta es poder llegar a un acuerdo con el resto de comunidades, "al menos con las colindantes", para no tener el efecto llamada.



A preguntas de si se podrían convocar las oposiciones de Infantil en 2026, para alternar de esta forma las pruebas, la consejera ha indicado que "a estas alturas" no puede decir cuáles son las pruebas que se van a convocar en 2026.



"Lo que sí que puedo decir con total firmeza es que haremos un análisis de las distintas situaciones que podamos tener. Repito, porque aquí hay que mirar por el bienestar del sistema educativo y de nuestros docentes. Por lo tanto, nosotros analizaremos la situación de tal manera que sea la más beneficiosa para todos", ha incidido.



Por otro lado, y a preguntas de cuándo se publicarán los modelos de exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la consejera ha informado de que este jueves está reunida la comisión creada al efecto y que dichos modelos se podrían publicar en la página web de la Universidad de Extremadura (UEx) "en el transcurso del día de mañana", en referencia al viernes, 25 de octubre.