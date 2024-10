La campaña de vacunación contra la gripe y la Covid arranca este lunes en Extremadura

La campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la Covid-19 arranca este lunes, 14 de octubre, en Extremadura, y finalizará el 31 de enero de 2025, con el objetivo de lograr una vacunación del 75 por ciento en mayores y en personal sanitario y sociosanitario, así como superar el 60 por ciento en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo.



En concreto, la doble vacunación va dirigida a las personas con mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves, priorizándose en residentes en centros sociosanitarios y población de 80 y más años, según informa el SES en una nota de prensa.



En ese sentido, deberán vacunarse los mayores de 60 años, los internos en centros de discapacidad y residencias, las personas institucionalizadas de manera prolongada y los residentes en instituciones cerradas.



Asimismo, los menores de 60 años con enfermedades que aumentan el riesgo en caso de padecer gripe o Covid; las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, y mujeres durante el puerperio, hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo.



También los convivientes con aquellos que tienen alto grado de complicaciones si enferman de estas patologías y los profesionales imprescindibles, para reducir así el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad.



De igual modo, el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, y trabajadores en servicios públicos esenciales como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil y bomberos.



Como en la campaña anterior, el SES habilitará, aproximadamente en la segunda quincena del mes de noviembre, algunos centros de salud para vacunar por las tardes y sin cita a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la Covid.



VACUNACIÓN COVID



Así, en cuanto a la vacunación contra la Covid, el SES dispone ya de 131.000 dosis de Pfizer que se irán aumentando a medida que avance la campaña, así como de dosis de la vacuna del laboratorio HIPRA, destinadas a aquellos usuarios que tienen contraindicación para la administración de ARN.



Ante la evidencia científica y las nuevas recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias, a partir de este año la vacunación frente a la Covid será estacional en la época anual de mayor circulación de virus, coincidiendo con la gripe.



En cualquier caso, tal y como señala el SES, no se recomendará de manera general la vacunación frente a la Covid a personas menores de 60 años sin factores de riesgo.



Se aconseja la vacunación independientemente del número de dosis recibidas con anterioridad, aunque deberán haber transcurrido al menos 3 meses desde la última administrada o desde la última infección.



El lugar de vacunación de la población diana de esta campaña, siempre que puedan desplazarse, será el centro de salud o consultorio local habitual, mientras que en el caso de no pertenecer al SES sino a las mutualidades de Muface, Mugeju e Isfas, la vacunación se realizará en el centro de salud o consultorio más próximo a su domicilio.



VACUNACIÓN GRIPE



Por su parte, en el caso de vacunación exclusivamente frente a la gripe, este año habrá dos novedades importantes, la primera de ellas es que se va a administrar la vacuna de alta carga (Efluelda), que es la que mayor protección ofrece, a toda la población de 70 y más años de edad, además de a todos los residentes en centros de mayores y centros sociosanitarios de 60 y más años.



Extremadura vacunará con Eflueda a estos grupos de población frente a otras comunidades que solo la utilizan para el colectivo institucionalizado en centros de mayores y otras, como máximo, a partir de los 80 años.



La otra novedad es que, aunque desde el año pasado se recomendó la vacunación frente a la gripe en población sana de entre 6 y 59 meses, este año por primera vez se va a administrar la vacuna intranasal.



Esta presenta una serie de ventajas sobre la vacuna intramuscular y es que genera inmunidad a nivel mucoso, limitando de manera más efectiva la replicación del virus de gripe y con ello la infección y la transmisión a terceros, en niños de entre 24 y 59 meses.



Con ello se evitará también la administración parenteral, ya que se elimina el pinchazo, el dolor y se asume que mejora su aceptación.



Finalmente, en esta campaña, el SES, que recomienda la vacunación de la gripe a la población menor de 60 años fumadora, ha invertido 3.420.000 euros en la compra de 275.300 dosis de vacuna para la gripe.