Manzano incide en pedir a VOX sus propuestas a PGEx 2025, porque aún no las ha recibido

Rd./Ep.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha vuelto a reiterar este jueves que el Gobierno regional espera las propuestas del Grupo Parlamentario VOX a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025.

Así pues, y preguntada por este grupo parlamentario en el pleno de la Asamblea de este jueves, sobre las propuestas que se van a desarrollar en las cuentas autonómicas y si se va a reducir el Impuesto sobre Bienes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la titular extremeña de Hacienda ha indicado que este gobierno "tiene muy claras cuáles son las políticas que va a desarrollar" en las próximas cuentas regionales.

"Son las que demandan el más de un millón de habitantes con los que contamos y los 388 municipios que integran nuestra región, junto con las pedanías y las entidades locales", ha indicado.

En este punto, Manzano ha enumerado las políticas en las que se centra este Presupuesto que son las de igualdad y conciliación familiar, las de la cooperación internacional y la concertación social, las del campo, las de los empleados públicos y profesionales y empresarios que generan riqueza en nuestra región, las que garantizan los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, las de mejora de infraestructuras, las de los recursos cinegéticos y el mundo rural, las de la cultura y el deporte.

"Éstas son nuestras propuestas. ¿Dónde están las suyas? No han presentado ninguna propuesta que hayamos podido valorar", ha aseverado la consejera, quien ha pedido a VOX sus aportaciones al borrador de presupuestos para poder llegar a un acuerdo, en lugar de seguir esperando las indicaciones de Madrid.

De este modo, y utilizando un símil automovilístico, les ha explicado a los cinco diputados de Vox que están "montados en un coche y no paran de dar vueltas a una rotonda", porque "no saben qué salida coger porque tienen que esperar las instrucciones de su jefe, el señor Abascal, para ver qué salida coger".

Por ello les ha aconsejado que "cojan la primera salida a la derecha y después de frente y hacia arriba, que es hacia donde va Extremadura con esta presidenta".

MÁS BAJADAS DE IMPUESTOS

De la misma forma, la consejera también ha sido preguntada por la posible bajada del Impuesto sobre Bienes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a lo que Manzano ha contestado que en este momento de la negociación no puede adelantar ninguna medida tributaria más.

En todo caso, la consejera ha reiterado que las medidas ya aprobadas este año han convertido a Extremadura en la región que más crece en competitividad fiscal, con un avance de ocho puntos hasta situar a Extremadura en la séptima posición, ha puntualizado.

En definitiva, se trata de una reforma fiscal que se ha traducido en 70 millones de euros que "se han devuelto a los ciudadanos extremeños" y que los han utilizado para consumir más, según informa la Junta en una nota de prensa.

"Trabajo y resultados", ha indicado la consejera, quien ha destacado que "podemos decir alto y claro que bajando los impuestos, logramos una mayor recaudación y que con esos recursos garantizamos unos servicios públicos de calidad", ha concluido.

VOX CRITICA LA "FALTA DE CONCRECIÓN" DE MANZANO

Por su parte, el diputado de Vox Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara ha criticado la falta de concreción de la consejera en su respuesta a pesar de estar de acuerdo ambas formaciones en continuar la senda de bajar los impuestos.

"Nosotros queremos seguir bajando impuestos, pero para eso tenemos que conocer el borrador, tenemos que conocer la cuantía para saber que podemos retraer unas partidas y añadir a otras". Porque hasta ahora, lo único que han recibido del presupuesto es que es "maravilloso", pero "no especifican absolutamente nada".

Así, para poder comprar "el mejor producto de toda la historia", que es como en su opinión está vendiendo la Junta sus próximos presupuestos, antes tienen que conocer más detalles. "Si nos dan respuesta a lo que pedimos y finalmente nos gusta, puede que vayamos a comprárselo o puede que no, pero iremos", aunque ha insinuado que los planes de Guardiola pasan más por acercarse al PSOE al afirmar que "ya tienen un más que posible comprador".

Además, ha ido más allá a la hora de reprochar la actitud del Gobierno extremeño, confesando que el acuerdo para la investidura de la presidenta se hizo en contra de la opinión de miembros del partido en Extremadura. "Si ustedes están sentados y ahí, es por Madrid. Porque si dependiera de este diputado y de alguno más, ustedes no estarían ahí sentados, tal y como vinieron avasallando tras las elecciones del pasado año", ha reconocido el diputado de Vox.

La misma sospecha ha expresado el portavoz de Vox, Óscar Fernández, cuando ha recibido la respuesta de la consejera a una pregunta más general sobre las propuestas que se van a desarrollar en el presupuesto.

Tras escuchar a la consejera que se incluirán las medidas que "han pedido los extremeños cuando el gobierno regional les ha escuchado", el portavoz de Vox le ha reprochado a Manzano que les exija colaboración cuando ellos no la están recibiendo por parte del ejecutivo.

"Nos han pedido que colaboremos así con ustedes cuando ustedes nos niegan su colaboración a nosotros. Nos han pedido que aportemos cuando ustedes no aportan. O por lo menos a nosotros no nos dicen ni esta boca es mía. A lo mejor a los socialistas sí, no sé", le ha recriminado Fernández a Manzano.

Porque hasta ahora, lo único que han recibido del gobierno es un documento que "está muy bien, tiene muchos colorines", pero "no va realmente a lo importante, a lo numérico" ni aparecen "datos desglosados".

En este punto, ha vuelto a plantear al gobierno de Guardiola que las dos únicas opciones que tiene para aprobar las cuentas son PSOE o Vox, y tiene que elegir. "Esto es muy fácil, señorías: o Sánchez o nosotros", le ha amenazado, para reprocharle, justo en el momento en el que le han retirado el micrófono, que duden siquiera entre su formación y quienes están "excarcelando" a presos por terrorismo.