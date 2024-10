La Junta pide que toda Extremadura se declare zona restringida por la 'lengua azul'

Ep.



La Junta de Extremadura espera que el Ministerio de Agricultura pueda conceder "pronto" una orden que declare a toda la comunidad al completo como zona restringida por la 'lengua azul' (y no sólo en parte como ocurre ahora), para de ese modo poder facilitar los movimientos de animales y que éstos sean "más coherentes".



Esta petición está siendo negociada con el ministerio dentro de las diferentes reuniones que se están manteniendo durante los últimos días, y con el objetivo de que exista un nuevo protocolo "cuanto antes" que permita que los movimientos de animales sean "más coherentes, se faciliten".



De este modo lo ha señalado en declaraciones a los medios este martes en Mérida la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, quien ha recordado que, a la espera de determinar el resultado de esas reuniones, hay que tener en cuenta que en los encuentros que se están manteniendo "se conjugan los intereses no sólo de quién sufre la enfermedad, sino también de las otras comunidades autónomas y el propio ministerio también da su opinión".



En todo caso, la consejera ha remarcado que desde la Junta están negociando para que exista un nuevo protocolo "cuanto antes", y ha pedido también el "apoyo" de las organizaciones agrarias en sus respectivos encuentros con el ministerio para ir "todos a una" en esta cuestión.



FOCOS Y VACUNAS



Así lo ha explicado Mercedes Morán tras una reunión mantenida este martes en Mérida con las organizaciones agrarias y con Cooperativas Agro-alimentarias para informarles de las últimas novedades sobre la enfermedad de la 'lengua azul' en Extremadura, que cuenta --ha indicado-- con ocho focos del serotipo 1 y en la que dos explotaciones además tienen el serotipo 3.



En cuanto a la situación de las vacunas, ha recordado que para el serotipo 1 "no hay vacunas", aunque la Junta ya se ha puesto en contacto con los laboratorios y las ha encargado para que "cuando vayan existiendo" las vayan sirviendo en la región.



Mientras tanto, para el serotipo 3, para el que sí que hay vacunas, la Junta ha encargado "todas las que se han podido", que son casi 1,5 millones de vacunas que llegarán "la próxima semana", y que se suman a las 175.000 que va a enviar el ministerio y que "van a llegar esta semana".



En este sentido, la consejera ha explicado que las vacunas se las van a facilitar a los ganaderos que es quien tiene la "obligación" de vacunar, y serán puestas por los veterinarios de las ADS o veterinarios libres, todo ello con el objetivo de "vacunar cuanto antes y utilizar todas las dosis" que vayan llegando a la comunidad.



Además, la Junta ha encargado "más dosis de vacunas que llegarán a lo largo de este mes de octubre", y continuará comprando "todas las que se necesiten" de los serotipos 1 y 3, ha remarcado Mercedes Morán, quien ha recordado también que del serotipo 4, a su vez, se lleva vacunando "muchos años" en Extremadura.



"Nuestro objetivo va a ser perjudicar lo menos posible a los movimientos, es decir, vamos a hacer que se vacunen en primer lugar aquellos animales que vayan a salir, que vayan a vender nuestros ganaderos, para que puedan seguir con sus ventas normal... y seguiremos vacunando a medida que vayamos comprando", ha espetado.



TODOS LOS RECURSOS PARA VACUNAS



La consejera, además, ha lanzado, dentro de lo que supone la 'lengua azul' para la ganadería y para los ganaderos, "un mensaje de tranquilidad respecto a que todos los recursos económicos que sean necesarios para comprar las vacunas se pondrán encima de la mesa para que ellos no hagan el desembolso" y la Junta) pueda facilitarles "esas vacunas que necesitan para moverse".



De igual modo, preguntada sobre que UPA-UCE ha cifrado en alrededor de 8 millones de vacunas las que hacen falta para vacunar a ovino, caprino y bovino, Morán ha reconocido que "se necesitan muchísimas dosis de vacunas por la razón de que hay que vacunar del serotipo 4, del 1 y del 3".



"Es decir, necesitamos muchísimas dosis de vacuna pero se comprarán y ya están avisados los laboratorios, y vamos a comprar todo lo que nos puedan poner a disposición esos laboratorios", ha remarcado.



Por otra parte, cuestionada sobre si la consejería se plantea conceder ayudas directas a los ganaderos por la situación de la 'lengua azul', Mercedes Morán ha dicho que "todos los recursos económicos actualmente de la comunidad autónoma van a ir destinados a comprar vacunas".



"Así lo hemos dicho porque creemos que es la manera de salvaguardar la sanidad de nuestra cabaña y que puedan hacer movimientos y vender ganado con normalidad", ha apuntado.



"Así que de momento todos los fondos que tengamos y todos los recursos económicos van a ir puestos a disposición de los ganaderos para comprar las vacunas que son las que les vamos a dar para que ellos puedan vacunar... Es lo prioritario", ha subrayado.