Manzano demanda a VOX sus propuestas para los PGEx 2025 y "dejen de mirar a Madrid"

"Cosa que no hicimos para evitar, precisamente, que el socialismo continuase en Extremadura. El mismo socialismo en el que ustedes se están diluyendo últimamente", ha aseverado. "Quien tiene que aprobar los presupuestos, no lo olviden, somos nosotros. Como en el arte de birlibirloque, ustedes proponen pero Vox dispone", ha indicado.

"Con ustedes uno no sabe qué se va a encontrar, si al Partido Popular de Cantabria, Valencia o Murcia, que tiende la mano a Vox para seguir haciendo regiones sólidas frente al socialismo, o al Partido Popular de Castilla y León, que se echa tiernamente a sus brazos", ha asegurado.

Así, lo ha señalado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, recalcando que espera que el Grupo parlamentario VOX lleve propuestas concretas que mejoren las cuentas regionales para 2025 en la reunión que ha convocado con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea para el próximo lunes.

Según Manzano, "cuando nos reunimos, quedamos en que iban a enviarnos sus propuestas, estaba convencida de que iban a realizarlas y que podríamos debatirlas y analizarlas, pero aún no he recibido nada y ahora me pide que concrete partidas".

Ante las preguntas que este grupo parlamentario ha realizado a la consejera en el pleno de la Asamblea, sobre partidas concretas destinadas a cooperación internacional y sindicatos, la consejera ha manifestado que "por respeto a los extremeños, al Gobierno regional, a esta casa (la Asamblea) y a ustedes, señorías, no puedo concretarle ninguna cifra del Presupuesto".

En este sentido, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha indicado que, en este momento, se está llevando a cabo un proceso de negociación que ha comenzado con más de un mes de antelación a la presentación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la Asamblea y en el que se ha entregado a los grupos la información de los que van a ser "los mejores presupuestos de nuestra Comunidad".

De esta forma, ha recalcado que son "presupuestos que garantizan la prestación de los servicios públicos fundamentales, que mejoran la educación, la sanidad, y que generan empleo y cuidan de los que impulsan nuestra economía".

Junto con ello, Manzano ha dejado claro que la cooperación internacional "es una parte indispensable de la acción exterior de Extremadura" y que contribuye "a la construcción de un futuro más justo, equitativo y beneficioso para todos".

A este respecto, ha defendido el nuevo Plan de Cooperación Internacional 2024-2028 en cuya elaboración han participado más de 70 entidades, afirmando que "el pueblo extremeño es un pueblo solidario. Nuestro modelo de cooperación no se centra solo en ayudas, busca aprender, aplicar e intercambiar conocimiento entre los territorios generando oportunidades para nuestras empresas y nuestros jóvenes".

DEFENSA DEL DIÁLOGO SOCIAL

En relación a la partida presupuestaria destinada a los sindicatos, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha recordado a los diputados de VOX que en el artículo 1 de sus Estatutos se refleja que se constituyen dentro del respeto a la Constitución Española.

Ha matizado que "ahí se sienten cómodos en la defensa de la igualdad, la unidad, pero ¿se han leído lo que dice el artículo 7 de la Constitución? Se refiere a los agentes sociales, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales y a cómo han defendido durante todos estos años los intereses que le son propios y eso lo dice una norma fundamental que usted ha jurado cumplir".

Manzano ha asegurado que el Gobierno regional cree en el diálogo social "hasta el punto de que lo hemos elevado a rango de consejería", además de impulsarlo, por ejemplo, constituyendo la Mesa General de Negociación, reconociendo las subidas salariales pactadas y aportando la dotación presupuestaria o abonando distintos niveles de la carrera profesional, "todo ello de la mano de los agentes sociales".

La consejera ha concluido que "aquí en Extremadura no sobra nadie. Es necesario que todos los partidos políticos, que esos agentes sociales, que esas agrupaciones empresariales tengamos un objetivo único y común que es que Extremadura crezca, que Extremadura siga creciendo, que Extremadura siga teniendo ratios de recaudación importantes, que siga generando empleo".