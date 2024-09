Elena Manzano remarca la apuesta de la Junta por la cooperación internacional

Ep.



La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha remarcado la apuesta de la Junta por la cooperación internacional y el Grupo Parlamentario Vox ha considerado que es "preferible" que "ese dinero se quede en Extremadura".



Manzano ha realizado estas declaraciones durante la respuesta en el pleno de la Asamblea de este jueves a la pregunta formulada por el diputado de Vox Javier Bravo sobre el presupuesto con el que contará la cooperación en las cuentas del próximo ejercicio.



Al respecto, la consejera extremeña ha rehusado detallar el "contenido concreto de ninguna partida presupuestaria" para 2025 por "respeto" a los extremeños, a los miembros del Consejo de Gobierno y a las formaciones políticas que están inmersas en la negociación de las cuentas.



Así, Elena Manzano ha asegurado que el Ejecutivo regional está negociando con los representes de los grupos parlamentarios un mes antes de la presentación de los presupuestos para 2025, que serán los "mejores", los "más cuantiosos" y que estarán "destinados a lo importante".



De esta forma, ha afeado Manzano que desde la primera reunión mantenida no ha recibido ni una sola propuesta a la información aportada a excepción de dos preguntas formuladas por Vox en este pleno sobre partidas presupuestarias concretas en relación a la cooperación internacional y las subvenciones a sindicatos.



DEFIENDE QUE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ES "ESENCIAL"



En este sentido, la consejera de Hacienda ha defendido que la cooperación internacional es "esencial dentro de la acción exterior" de la región, al tiempo que mostrado su "orgullo" por el cambio dado a la misma y por el Plan de Cooperación Internacional 2024-2028.



"Estamos muy orgullosos de trabajar para impulsar nuestras empresas, nuestro tejido productivo también en esos países de origen. Esto no va de ayudar solamente, esto va de crear líneas de cooperación, esto va de crear sinergias con esos territorios para que Extremadura crezca", ha asegurado.



Del mismo modo, Elena Manzano ha reafirmado que Extremadura es una región "solidaria" y que la apertura al exterior "redunda en un crecimiento económico" de la comunidad, por lo que ha recalcado la apuesta "decidida" por la cooperación internacional.



Así, la consejera ha demandado a Vox que en la próxima reunión dicha formación presente sus propuestas de cara a las que "van a ser las mejores cuentas" de Extremadura. "Espero propuestas concretas, espero que dejen de mirar a Madrid, que miren a Extremadura y que a ese verde que tanto les gusta le añadan el blanco y el negro porque sin duda les irá mucho mejor a ustedes", ha apuntado.



VOX ACUSA A LA JUNTA DE "DILAPIDAR" DINERO EN COOPERACIÓN



Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo ha acusado a la Junta de "dilapidar" dinero en materia de cooperación internacional al igual, ha dicho, que hacía el PSOE en anteriores legislaturas.



Frente a ello, Bravo ha recordado que Extremadura es Región Objetivo 1 por parte de la Unión Europea, lo que hace que sea perceptora de ayudas "muy especiales y muy exclusivas", por lo que ha defendido que "no es comprensible" que por un lado se acepte ese dinero y, por otro lado, se esté "derrochando" en cooperación.



"Regalando, en este caso, 14 millones de euros en cooperación, más cuando el Gobierno nacional puede perfectamente, y así se hace porque, por ejemplo, a Marruecos le está dando un montón de dinero de cooperación", ha asegurado.



De igual forma, Javier Bravo ha considerado que es "menos entendible" que se destinen fondos para cooperación internacional cuando en Extremadura se podrían emplear para satisfacer las necesidades de, ha detallado, los autónomos, la pequeña y la mediana empresa, los agricultores y ganaderos o la sanidad y educación.



"Es preferible que ese dinero se quede aquí, en Extremadura. Y, entonces, eso sí sería entendible. Es evidente que entendemos que ustedes están negociando los presupuestos con el Partido Socialista", ha defendido, además de asegurar que su formación tiene "cortadas las líneas en ese sentido".