Quintana urge a Junta licitar "ya y de manera urgente" proyecto regadío Tierra de Barros

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha instado este jueves, día 19, a la Junta de Extremadura a que licite "ya" y "de manera urgente" el proyecto del regadío de Tierra de Barros, y ha reafirmado que, con los 20 millones de euros que incluirán los presupuestos extremeños de 2025 para iniciar dicho proyecto, "se demuestra" que el expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "no se llevó la documentación", que hay una concesión de agua y que la Declaración de Impacto Ambiental "está correctamente hecha".

De esta manera se ha pronunciado Quitanana, a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de María Guardiola de que el proyecto de presupuestos de la región para 2025contará con una partida de 20 millones para iniciar el regadío de Tierra de Barros.

A este respecto, Quintana ha explicado que "todo se inició" el pasado mes de enero en la sede de la Delegación del Gobierno, donde el consejero de Gestión Forestal dijo que los documentos del regadío "se los había llevado" Fernández Vara, tras lo que "no se presentó ninguna denuncia".

"Posteriormente, cuando yo reclamaba continuamente que se presentara una denuncia si Guillermo Fernández Vara se había llevado los documentos, que no se presentó ninguna denuncia, dijeron que no había concesión de agua. Dijimos que había concesión de agua", ha apuntillado, junto con que "después dijeron que la Declaración de Impacto Ambiental no era correcta" y "ahora" se van a poner 20 millones de euros, con lo que "se demuestra" que Vara "no se llevó la documentación", que hay una concesión de agua y que dicha declaración "está correctamente hecha".

Al mismo tiempo, ha ahondado en que, desde la Junta, también se ha dicho que se va a licitar el proyecto "inicial", "o sea que estaba bien hecho", y en que "han pasado muchas cosas".

Para el delegado, "el proyecto está correctamente hecho, Guillermo Fernández Vara no se llevó ninguna documentación, la concesión de agua está hecha, se paralizaron las expropiaciones*". "Todo eso es lo que ha pasado. Yo creo que se tiene que llevar adelante el regadío de Tierra de Barros, que lo liciten, que lo liciten ya, y además que lo liciten de manera urgente", ha señalado, para matizar que "se ha demostrado que todo lo anterior era falso, por no decir otra palabra, que se licite y que se lleve para adelante".

En lo que a fondos se refiere, ha remarcado que "ahora" hay "una oportunidad tremenda" la semana que viene, dado que se tiene que aprobar en el Congreso de los diputados el techo de gasto, un incremento de 5.000 millones para las comunidades autónomas "para libre disposición", por lo que "ya hay fondos suficientes para el regadío de Tierra de Barros si verdaderamente hay interés en los regadíos de Tierra de Barros".

También ha aseverado que, en los años del Gobierno de Pedro Sánchez, la Junta de Extremadura ha percibido del Ejecutivo Central para el desarrollo de sus políticas 26.261 millones de euros, 7.273,1 millones más que en el mismo periodo del Gobierno anterior, y un dinero que es de "libre disposición".

Este año, ha agregado, las transferencias de la Participación en los Ingresos del Estado de la comunidad autónoma "bate récord" y ese dinero "se puede destinar, precisamente, a los regadíos de Tierra de Barros".

"Por cierto", regadío de Tierra de Barros que contaban con 170 millones de fondos europeos, pero se decidió "llevarlos a otras políticas", algo que le "parece bien", y ante lo que ha insistido en que, con el incremento de los fondos que está dando el Gobierno de España, se puede hacer "perfectamente" este proyecto de regadío.

MENORES MIGRANTES

Asimismo y preguntado por el hecho de que Extremadura haya acogido ya a 37 menores migrantes de Canarias que llegaron como adultos según la Junta, que acusa al Estado de no cumplir con sus obligaciones en materia de inmigración, Quintana ha expuesto que, en lo que va de año, por el centro de Mérida han pasado 4.165 usuarios, de los cuales menores han sido ocho, y "son competencia" del Ejecutivo autonómico.

Al mismo tiempo, ha incidido en que el Gobierno de España ha incrementado los fondos de participación del Estado para que se ejerzan las políticas que son competencia de las comunidades autónomas, "y esta es una de ellas".

"En lo que llevamos de año han sido ocho menores que entraron en ese centro con documentación de ser mayor de edad que, posteriormente, dijeron que eran menores de edad, se han hecho las pruebas oportunas y han sido menores de edad, ocho".

Así y respecto a los 37 citados por la Junta, Quintana ha expuesto que "da igual que sean ocho o más" y que "es una competencia" de la administración autonómica, en la cual el Gobierno de España incrementa los fondos de la participación del Estado "para que ejerzan y financien las políticas que tienen asignadas las comunidades autónomas", al hilo de lo cual "ha habido un incremento importante" y "se puede dedicar a esto perfectamente".

En cualquier caso, ha lamentado que "esto es un tema de solidaridad" y un "drama humano", y ha expuesto que la entrada en Europa de la migración ilegal se lleva a cabo actualmente a través de Canarias y Ceuta, que presentan "una fuerte presión" de menores, ante lo que hay que ser "solidarios" y el Gobierno lo es y, en la última conferencia sectorial, los menores que se le asignaron a la comunidad extremeña "iban acompañados también de un incremento de fondos, además de los incrementos de fondos de los ingresos de la participación del Estado".

BRIF DE PINOFRANQUEADO EN PORTUGAL

Por otro lado y preguntado por el envío de bomberos de la BRIF de Pinofranqueado para actuar en los incendios que están teniendo lugar en Portugal, el delegado ha recordado que dicha brigada ha venido actuando y cuando pase la campaña se informará del apoyo que se ha dado en fuegos en la comunidad extremeña, a la par que ha destacado que "no es solo" para Extremadura y también ha actuado en algún incendio fuera de la región y, en este caso, en Portugal que, dentro de la península Ibérica, son los "más graves" de este verano.

Así, ve "una cuestión absolutamente lógica" ayudar a Portugal con estos incendios, a continuación de lo cual ha rememorado que el país luso "nos ha ayudado en otras ocasiones a nosotros".

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa en la que ha presentado las acciones que la Guardia Civil llevará a cabo por la campaña de la aceituna en la provincia de Badajoz.