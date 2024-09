Guardiola: "Vamos a superar barreras hacia un futuro donde Extremadura destaque"

Rd./Ep.

"Vamos a superar barreras y fronteras hacia un futuro donde Extremadura destaque a nivel nacional e internacional". Así lo ha asegurado este jueves la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la inauguración del I Congreso Potencial Digital que se celebra en el Palacio de Congresos de Cáceres y al que se han inscrito 2.400 personas.

De hecho, según sus palabras, "este evento, importante para la Estrategia de Transformación Digital, es una muestra de la capacidad de convocatoria y deseos de cambio de la sociedad extremeña".

Así pues, la jefa del Ejecutivo extremeño ha agradecido el "abrumador apoyo" de ciudadanos, empresas y patrocinadores que han mostrado su compromiso "con nuestra visión de un futuro digital".

"Estamos seguros de que, participando en este congreso, vais a lograr imaginar una tierra diferente. Más ambiciosa, más innovadora y competitiva, gracias a los avances tecnológicos", ha afirmado la máxima mandataria extremeña.

En este sentido, Guardiola ha añadido que esta cita, pionera en Extremadura, "no pretende ser sólo una respuesta a esa obligación de que todas las regiones tienen que digitalizarse", sino que "buscamos algo más, un compromiso, un factor humano, un enfoque social. Más cálido, más reflexivo, con hondura".

Asimismo, la presidenta autonómica ha señalado que "nuestra misión es convertir a Extremadura en el mejor lugar para invertir, trabajar, vivir y comenzar nuestro proyecto de vida". "La transformación digital es un camino hacia el crecimiento y la equidad", ha aseverado.

Además, la jefa del Ejecutivo regional ha destacado que "nuestro objetivo es cerrar brechas, conectar vidas y abrir caminos. Crear servicios que no solo respondan a necesidades inmediatas, sino que también anticipen los desafíos del mañana", según detalla la Junta en una nota de prensa.

ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EXTREMADURA 2024-2027

En otro momento de su intervención, Guardiola ha explicado que, "como muestra de algunas de las medidas puestas en marcha" de la Estrategia de Transformación Digital aprobada el pasado mes de julio, se encuentran "un Plan de Talento Digital, donde ya estamos formando más de mil perfiles digitales en Extremadura en sus primeros doce meses; las ayudas a Nómadas Digitales, dotado con 1,5 millones de euros y destinadas a atraer personal cualificado de otras regiones de España y del mundo a nuestra tierra; las ayudas de Modernización, dotado con 12 millones de euros y destinado a mejorar la capacidad productiva, el crecimiento y la mejora de competitividad de los autónomos y micropymes extremeñas".

De la misma forma, la presidenta extremeña ha detallado que ya están en funcionamiento "las ayudas a la transformación digital del ámbito industrial, dotado con tres millones de euros y destinado a mejorar la eficacia, sostenibilidad y productividad de las empresas industriales extremeñas" y, de cara a las administraciones locales, está en marcha "el Plan de Desarrollo de Pueblos Inteligentes, dotado con 1,5 millones de euros y destinado a aquellos municipios que quieran optimizar la calidad de vida de sus habitantes, promover la sostenibilidad y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos" en los municipios.

"La Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2024-2027 está diseñada para penetrar en cada rincón de Extremadura", ha remarcado la presidenta regional.

Finalmente, Guardiola ha invitado a los más de 2.000 inscritos en este I Congreso 'Potencial Digital' de Extremadura a "imaginar una nueva Extremadura y a trabajar en ella aprovechando las oportunidades que nos da la tecnología. Hay que avanzar hacia nuestro mañana con decisión, con ilusión y con humanidad".

Cabe destacar que a este acto también han asistido el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría; la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y la secretaria general de Igualdad y Conciliación, María del Ara Sánchez.



DESPERTAR EL POTENCIAL DIGITAL



Por su parte, el secretario general de Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Preciado, ha explicado antes de la inauguración de este evento, que tiene lugar en el Palacio de Congresos de la capital cacereña, que el objetivo es "despertar el potencial digital de Extremadura" y que "seamos conscientes de todo lo que la transformación digital puede ayudarnos a la mejora de la región".



Para ello, en este congreso se reúnen más de 2.400 empresas a nivel nacional e internacional relacionadas con la ciberseguridad y la inteligencia artificial que van a mostrar tanto a nivel de ponencias como a nivel de tecnología física las últimas tendencias en robótica, en sensorización, en fotogrametría, en drónica, en inteligencia artificial.



"Vamos a tener ponencias en la sesión plenaria de máximo nivel", ha apuntado Preciados, que cree que este congreso servirá para que Extremadura "deje de ser invisible" y dé a conocer su potencial y la oportunidad que tiene la región para su transformación digital.



Por eso también participan en el congreso uno 700 estudiantes universitarios, muchos de ellos de informática, que aprovecharán para acercarse a las empresas que se dan cita en el congreso porque "el talento es muy importante para la mejora de nuestra región" y "está demostrado que el número de talento digital de las regiones es proporcional a la renta per cápita de esas regiones".



Así, el encuentro está dirigido a empresas de todo tipo, emprendedores, estudiantes y futuros profesionales, así como a familias preocupadas o interesadas en asuntos de ciberseguridad, que afectan a toda la ciudadanía, por lo que es una oportunidad única para establecer contactos, intercambiar ideas y explorar nuevas oportunidades de colaboración.



GRANDES PONENTES



En las dos jornadas participarán expertos de primer nivel nacional e internacional, como Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica; el ex ministro Manuel Pimentel como experto en el desarrollo digital en el mundo rural; Javier Sirvent, considerado el primer Technology Evangelist español; ingeniero, emprendedor y Divulgador Científico.



También Laura Lacarra, Head Developer Relations Telefónica, Big Data & IA Expert y Forbes most creative in business; Manuel Tamames, 'LinkedIn Top Voice' en Inteligencia artificial y MarTech; o Sergio González 'Suko' colaborador, coordinador de guiones y guionista en 'El Hormiguero 3.0', entre otros, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre las últimas tendencias y avances en estas áreas clave.



Además, se desarrollará una actividad para 1.200 alumnos de la ESO de los diferentes institutos de Cáceres en la última jornada del Congreso. Este importante evento será conducido por el analista, escritor y conferenciante Phil González, también ofrecerá un espacio expositivo donde empresas tecnológicas presentarán sus soluciones innovadoras y productos de vanguardia.



No faltarán talleres demostrativos que permitirán a los asistentes interactuar con las nuevas tecnologías y entender su aplicación práctica en distintos contextos, incluyendo una carpa exterior dedicada exclusivamente a la Agricultura de Precisión, en la que no solamente habrá un espacio expositivo para empresas y profesionales, sino que se desarrollarán demostraciones dentro del ámbito de la sensoria o la agricultura con drones.