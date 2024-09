El coste laboral sube en Extremadura un 8,4% en el segundo trimestre de este año

Rd./Ep.

El coste laboral por trabajador ha subido en Extremadura un 8,4% durante el segundo trimestre de 2024, respecto al mismo periodo de 2023, cifrándose en 2.611,44 euros por trabajador y mes, según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el sector de actividad con mayor coste laboral por trabajador en el segundo trimestre de 2024 es la Industria (2.837,25 euros), seguido por la Construcción (2.596,95 euros) y finalmente por los Servicios (2.581,35 euros).

A su vez, el coste salarial por trabajador y mes registra en la CC.AA un aumento del 8,4% en tasa anual (en España un 4%). En Extremadura el coste salarial alcanza los 1.931,81 euros de media (en España 2.353,59 euros de media).

Mientras, los otros costes registran en Extremadura una tasa anual del 8,3% (en España un 4,3%), situándose en 679,63 euros por trabajador y mes en la Comunidad Autónoma (808,01 euros a nivel nacional), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, para el total de trabajadores en Extremadura, las horas pactadas de jornada laboral suben un 0,6% respecto al mismo trimestre de 2023 (a nivel nacional la tasa fue del 0,0%). Las horas efectivas a nivel autonómico registran una tasa interanual del 4,04% y a nivel nacional del 2,06%.

Finalmente, en el segundo trimestre de 2024 el número de vacantes se sitúa en 1.534 en Extremadura. La mayoría de las unidades preguntadas (93,1%) contestan que no tienen vacantes que cubrir este trimestre porque no necesitan trabajadores adicionales (92,6% a nivel nacional).



DATOS NACIONALES



Por su parte, a nivel nacional el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha subido un 4,1% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2023, hasta situarse, por primera vez en un segundo trimestre, por encima de la barrera de los 3.100 euros.



En concreto, el coste laboral ha alcanzado en el segundo trimestre los 3.161,60 euros de media por trabajador y mes, su cifra más alta en este periodo desde el inicio de la serie, en el año 2000, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística.



El incremento del coste laboral, con el que se acumulan 14 trimestres consecutivos de alzas, supera en dos décimas el registrado en el trimestre previo, pero es inferior a los avances interanuales del 5% que se dieron en el tercer y cuarto trimestre de 2023.



El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el periodo abril-junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) han subido un 4% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.353,59 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.



Con este incremento, los salarios también encadenan 14 trimestres consecutivos de alzas.



Los otros costes (costes no salariales) han totalizado en el segundo trimestre los 808,01 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,3 por ciento.



El coste por hora efectiva ha crecido en el segundo trimestre un 2% interanual, hasta los 23,68 euros, mientras que el coste por hora pagada avanzó un 4,1% y se ha situado en 20,83 euros.



Por otro lado, el INE ha informado de que el número de vacantes a nivel nacional ha sido de 151.379 en el segundo trimestre, 3.288 más que en el mismo periodo del año anterior y su cifra más alta desde el tercer trimestre de 2023, cuando se superaron las 155.000.