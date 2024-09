La vacunación contra la bronquiolitis comienza el 1 de octubre en Extremadura

La campaña de vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de bronquiolitis y neumonías, comenzará el próximo 1 de octubre y prevé llegar a alrededor de 7.000 lactantes; mientras que la campaña para proteger de la gripe y la Covid-19 a los colectivos más vulnerables de la región se iniciará el próximo 14 de octubre.



Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, durante una rueda de prensa en Mérida, en la que ha explicado que todos los menores de seis meses en el momento de la inmunización, es decir los nacidos entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, y niños con factores de riesgo de hasta 2 años serán vacunados frente al VRS a partir del 1 de octubre.



Así pues, con esta decisión, la Consejería de Salud, por segundo año consecutivo vacunará a estos menores, pertenezcan a grupos de riesgo o no, ha manifestado la titular extremeña de Salud.



Cabe destacar que en los grupos de riesgo se contempla a niños prematuros hasta los 12 y hasta 24 meses si están afectados de cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar, cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar u otras patologías de base que supongan un gran riesgo para padecer bronquiolitis grave por VRS, como son inmunodepresión grave, errores congénitos del metabolismo, enfermedades neuromusculares, pulmonares graves, síndromes genéticos con problemas respiratorios relevantes, síndrome de Down, fibrosis quística y cuidados paliativos.



Atendiendo a ello, el número de niños que el Servicio Extremeño de Salud (SES) estima que inmunizará rondará los 7.000, lo que supondrá un coste de 209 euros por niño, por lo que la Junta va a destinar más de 1,6 millones de euros para la contratación del suministro del anticuerpo monoclonal niservimab, destinado a los neonatos lactantes extremeños para la temporada 2024-25, y que será financiado por el Ejecutivo regional.



El proceso se realizará en los hospitales públicos de la comunidad antes de recibir el alta hospitalaria y a través de citaciones en los centros de salud correspondientes a su lugar de residencia.



Por su parte, aquellos menores que tengan indicación de inmunización frente al VRS, que pertenezcan a las diversas mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas) deberán seguir el procedimiento que les indiquen las entidades a las que estén adscritas.



Así, la consejera de Salud ha animado a los padres a proteger a sus bebés con esta vacuna que ha pasado todos los filtros de carácter técnico y que protege frente a un virus con un impacto importante en este colectivo de edad.



En la campaña anterior, en la que se inmunizó al 99% de la población infantil, se produjo un descenso significativo en los ingresos hospitalarios de recién nacidos por esta patología y la completa ausencia de ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) neonatales debido al VRS, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



VACUNACIÓN CONJUNTA GRIPE Y COVID-19



Por su parte, la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y el Covid-19 comenzará el 14 de octubre y finalizará el 31 de enero de 2025, con el objetivo de lograr una vacunación del 75 por ciento en mayores y en personal sanitario y sociosanitario, así como superar el 60 por ciento en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo.



En lo que respecta a la Covid, la consejera ha señalado la Comunidad Autónoma dispone ya de 131.000 dosis de la vacuna Pfizer que se irán aumentando a medida que avance la campaña.



El SES también dispondrá de dosis de vacuna del laboratorio HIPRA, destinadas a aquellos usuarios que tienen contraindicación para la administración de vacunas ARN.



Esta doble campaña va dirigida a las personas con mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves, priorizándose la vacunación de residentes en centros sociosanitarios y población de 80 y más años.



En concreto, deberán vacunarse los mayores de 60 años; los internos en centros de discapacidad y residencias, así como personas institucionalizadas de manera prolongada y residentes en instituciones cerradas, señala el Ejecutivo regional.



Los menores de 60 años con enfermedades que aumentan el riesgo en caso de padecer gripe o Covid; las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación; y mujeres durante el puerperio, hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo.



Asimismo, personas convivientes con aquellos que tienen alto grado de complicaciones si enferman de estas patologías, y los profesionales imprescindibles, para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad.



De igual modo, el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, así como trabajadores en servicios públicos esenciales como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil y bomberos.



Ante la evidencia científica y las nuevas recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias, a partir de este año la vacunación frente a la covid será estacional en la época anual de mayor circulación de virus, coincidiendo con la gripe, señala la Consejería de Salud, que apunta que no se recomendará de manera general la vacunación frente a la covid a personas menores de 60 años sin factores de riesgo.



El lugar de vacunación de la población diana de esta campaña, siempre que puedan desplazarse, será el centro de salud o consultorio local habitual, mientras que en el caso de no pertenecer al SES sino a las mutualidades de Muface, Mugeju e Isfas, la vacunación se realizará en el centro de salud o consultorio más próximo a su domicilio



INMUNIZACIÓN SOLO DE GRIPE



Por su parte, y en el caso de vacunación frente a la gripe exclusivamente, este año habrá dos novedades importantes, como es por un lado que se va a administrar la vacuna de alta carga, (Efluelda), que es la que mayor protección ofrece, a toda la población de 70 y más años de edad, además de a los residentes en centros de mayorees y centros sociosanitarios de 60 y más años.



Así, Extremadura vacunará con Eflueda a estos grupos de población frente a otras comunidades que solo la utilizan para la población institucionalizada en centros de mayores y otras como máximo a partir de los 80 años, señala el SES.



A su vez, la otra novedad es que, aunque desde el año pasado se recomendó la vacunación frente a gripe en población sana entre 6 y 59 meses, este año por primera vez se va a administrar la vacuna intranasal, que presenta una serie de ventajas sobre la vacuna intramuscular y es que genera inmunidad a nivel mucoso (limitando de manera más efectiva la replicación del virus de gripe y con ello la infección y la transmisión a terceros).



Con ello se evitará también la administración parenteral, ya que se elimina el pinchazo, el dolor y se asume que mejora su aceptación. También se recomienda la vacunación de la Gripe a la población menor de 60 años fumadora.



Cabe destacar que en esta campaña, el SES ha invertido 3.420.000 euros en la compra de 275.300 dosis de vacuna para la gripe.



Finalmente, la consejera ha destacado que tras el "éxito" de esta iniciativa en la campaña anterior, el SES habilitará algunos centros de salud, pertenecientes a cada área de la Comunidad Autónoma, para vacunar de manera extraordinaria sin cita por las tardes a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la Covid. La fecha aproximada será la segunda quincena del mes de noviembre.