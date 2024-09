Guardiola: Sánchez quiere convertir a España en los Juegos del Hambre con la financiación

Ep



La presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola, ha considerado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quieres convertir a España en los Juegos del Hambre y que los presidentes nos lancemos a la arena a arrancar lo que podamos a este Gobierno".

Para Guardiola, es algo que "no lo podemos permitir, no lo podemos consentir" y, ha defendido "una política honesta, dialogante, una política madura y seria", ya quese trata de la igualdad, la justicia y la solidaridad.



Así, lo ha señalado, tras participar en la reunión que ha mantenido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus líderes territoriales para exhibir un frente común contra el llamado cupo catalán y exhibir multilateralidad a la hora de negociar la financiación autonómica.



En su intervención, Guardiola ha valorado el "paso firme" que da el PP "en favor de la igualdad", así como para "devolver el respeto a los valores en los que creemos la inmensa mayoría de los españoles" y, para "garantizar los recursos que sean necesarios para poder cumplir ese principio de igualdad entre españoles, independientemente de dónde vivan".



La presidenta extremeña ha criticado las "mentiras de un Gobierno que ha roto las costuras de nuestra Constitución", y que "por el simple hecho de querer mantenerse en la Moncloa, está troceando y vendiendo" España, sus instituciones y la democracia, que "está construida con el esfuerzo de muchas generaciones".



Frente a ello, ha lamentado que "el PSOE populista de Sánchez, ha derrumbado en apenas seis años toda esta arquitectura ciudadana", y la convivencia en la que "la ideología nos hacía diferentes, pero, desde luego, no irreconciliables".



"EL PSOE HA ROTO EL DIÁLOGO"



Guardiola ha lamentado que el PSOE "ha roto el diálogo, ha renunciado a sus valores, sin escucha, sin acuerdo, sin negociación, sin valores, sin honestidad y con una soberbia que todo lo mancha y todo lo impide", mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "avanza en un mandato que no tiene pulso", ha lamentado.



Según la Presidenta de la Junta de Extremadura y líder del PP extremeño, "no podemos consentir privilegios, no podemos consentir que se aniquile el Estado, la organización territorial y la unidad de España por puro oportunismo político".

Además, ha reafirmado que "Extremadura no puede esperar más, Extremadura no se va a sentar a esperar a Pedro Sánchez ni a nadie" y, ha reivindicado que Extremadura exige al Gobierno central "infraestructuras, una financiación justa, inversión en comunicaciones", así como "dignidad ferroviaria y un crecimiento cohesionado..



Según Guardiola, los extremeños están "hartos de ver cómo los recursos se alejan" de la comunidad, y están "hartos de tener que suplicar reuniones" y de "tener que aprovechar la visita de cualquier ministro a Extremadura para ver si arañamos alguna promesa".

Asimismo, ha matizado que "nosotros no somos menos que nadie y, por tanto, no buscamos ni vamos a buscar la conmiseración de nadie", exigiendo "justicia y cumplimiento constitucional".

Ha lamentado que, "en ningún caso", Pedro Sánchez "quiere abrir un debate profundo sobre la financiación autonómica", sino que "lo que quiere es que los recursos se alejen de mi tierra".



La presidenta extremeña ha explicado que se trata de "cuestiones tan sumamente importantes como es la reforma del sistema de financiación autonómica", puntualizando que "no se pueden decidir en acuerdos bilaterales, ni en pactos oscuros, ni con posicionamientos volubles" pues, "de estas decisiones, depende el bienestar de los ciudadanos".



A este respecto, ha recalcado que "no se puede mercadear con los derechos de Extremadura, no se puede mercadear" con los extremeños, ni con los murcianos, los gallegos o los andaluces, ya que "esa no es la España que merecemos".



Por todo ello, la presidenta del PP y del Gobierno extremeño se ha mostrado "muy orgullosa" del PP, ya que allí donde gobierna "se está haciendo exactamente lo que quieren los ciudadanos, que es defender sus derechos", así como "pelear por una España más justa, más igualitaria, más solidaria, más plural, con mejores servicios y con más oportunidades.



Frente a ello, ha cuestionado que Sánchez y el PSOE "mandan, pero no gobiernan, ocupan las instituciones, pero en ningún caso las ennoblecen, hablan mucho pero dicen poco", por lo que "dejan pasar el tiempo moviendo papeles, calentando sillas y atacando al PP, porque no pueden soportar que los españoles confíen mayoritariamente en nosotros".



Así, ha criticado que el PSOE quiere imponer "el tiempo de las amnistías, de los privilegios, el tiempo de la división, de la propaganda, quieren enterrar la igualdad", algo que "la mayoría del país está rechazando", por lo que ahora "es el tiempo y es el momento del Partido Popular".