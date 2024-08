Gallardo propone Consejo de Política Federal para hablar sobre financiación autonómica

En el Consejo de Política Federal, están representados todos los secretarios generales de las diferentes comunidades autónomas y, si se reúnen, "al igual" que se hiciera con la Declaración de Granada en 2013 y posteriormente en Barcelona, se podrá tener la oportunidad de dialogar y de definir la postura en cuanto a la financiación autonómica, un tema "tan trascendente".

En este sentido, Gallardo ha señalado que "lo pido porque creo firmemente que es lo mejor para nuestro partido, y también para España, y lo creo honestamente porque es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad, pronunciarnos cada uno en la medida en la que nosotros creamos que podemos aportar, para crear un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro", ha apostillado Gallardo, quien además ha dejado claro que, como líder del PSOE extremeño, defenderá "siempre" los principios del partido, que son la solidaridad entre los españoles.



"Gobierne quien gobierne en Cataluña, gobierne quien gobierne en España", ha matizado en una rueda de prensa en Mérida la que se ha pronunciado sobre el preacuerdo entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, en relación al cual ha considerado que, hasta este jueves, no hay un documento "oficial" por parte del PSOE y que "por lo tanto" el documento de acuerdo "no tiene ningún tipo de oficialidad".



En este sentido, ha expuesto que los ciudadanos pueden estar "seguros" de que, cuando conozcan los detalles y sepan "verdaderamente" cuál es el acuerdo, "siempre defenderán los intereses de los extremeños y de las extremeñas, que es también defender los intereses de los españoles y de las españolas".



Sobre el citado preacuerdo, Gallardo ha puesto el acento en que los socialistas de la región "siempre" han pensado que "la llave de la caja la tiene que tener siempre el Estado" y que si cada comunidad tiene "una copia de la llave, al final cada uno meteremos la mano en la caja, no en función de nuestras necesidades, sino en función de las oportunidades".



Además, ha insistido en que la posición del PSOE regional ante el citado preacuerdo "siempre es clara, lo ha sido, lo es y lo será, que es la defensa de los extremeños". "Y, por lo tanto, nosotros estaremos radicalmente en contra, y no es novedad, lo he dicho, de cualquier sistema de financiación que implique desigualdad entre los españoles", pero no se puede basar "en la oficialidad de un documento que no es oficial", ni le puede servir "de base" para trasladar su posición.



Para Gallardo, una posición que está "en base" a un documento, la Declaración de Granada, firmado por todos los secretarios generales del partido y que tiene que ver, ha explicado, "con acuerdos, y sobre el marco de ese acuerdo se puede actualizar". "En cualquier caso nuestra posición es radicalmente a favor de la igualdad, radicalmente en contra de acuerdos que puedan significar desigualdad", aunque está "convencido" de que la postura oficial del Partido Socialista "es la de la igualdad".



Al mismo tiempo, ha defendido que "es una buena noticia que Salvador Illa pueda ser presidente de la Generalitat para dejar atrás un 'procés' que no solamente ha debilitado a Cataluña, sino que ha hecho daño al conjunto del país", además de porque "puede abrir una nueva etapa, donde las políticas socialdemócratas que garanticen los servicios públicos que enfrenten los problemas que tienen los ciudadanos, los problemas reales, sean el valor de este nuevo tiempo".

DOCUMENTO NO OFICIAL

En su intervención, Miguel Ángel Gallardo ha ahondado sobre el modelo de financiación en que "hasta ahora ha funcionado bien", porque lo ha hecho "desde la multilateralidad", y necesita ser renovado, dado que "como cualquier sociedad que evoluciona necesita nuevos instrumentos para poder seguir en la senda de la prosperidad", pero "en cualquier caso", ha sido "justo" y ha hecho del país un ejemplo de cómo, desde un modelo territorial autonómico, "se puede construir España desde la igualdad".

Como ha recordado, todos los socialistas, incluidos los catalanes, aprobaron en 2013 la Declaración de Granada, ratificada cinco años después en la Declaración de Barcelona, en la que decidieron además impulsar, a través de la Conferencia de presidentes y del Consejo de política fiscal y financiera, una mesa de negociación política que buscara un acuerdo sobre un sistema de financiación "más justo, y más equitativo" y "lógicamente adaptado siempre a las realidades del siglo XXI".

Un compromiso que "sigue siendo vital" para el PSOE de Extremadura, que "siempre" ha creído que las reformas del sistema de financiación han de basarse en principios "como las certezas, la estabilidad, y el equilibrio del reparto de los recursos públicos" y que, además, se debe garantizar la autonomía financiera, la suficiencia, la corresponsabilidad, la coordinación, la solidaridad, y la equidad interterritorial.

De este modo, se ha remitido a esos acuerdos "como la base sobre la cual construir un país verdaderamente justo y próspero" y "donde los mecanismos de solidaridad interterritorial no se debiliten, sino que se fortalezcan, asegurando así la igualdad entre los españoles", al tiempo que ha defendido que "Extremadura no es una región pobre", y que en la misma viven personas con rentas más bajas que en otras regiones.

En esta línea, ha defendido que los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios, y que cualquier reforma de la financiación autonómica "debe respetar este principio básico de la igualdad", a la vez que ha destacado que, para los socialistas extremeños, la región "siempre es lo primero", por eso defienden la igualdad entre los españoles y ese principio "inquebrantable" recogido en la Constitución "ningún socialista, ninguno, lo pondrá en riesgo".

Por otro lado, ha reafirmado que el PSOE "siempre va a defender un sistema de financiación que sea igual para todos los españoles" y "en ese marco multilateral" en el que tienen que trabajar todos, en la Conferencia de presidentes, como oposición, los socialistas extremeños no están presentes pero apuestan por el diálogo para llevar una posición común con la Junta, al hilo de lo cual ha defendido que "no haya un sistema de financiación dual que pueda beneficiar a unos y perjudicar a otros".

Sobre el hecho de que la presidenta extremeña, María Guardiola, le haya preguntado qué votarán los diputados socialistas extremeños cuando los "privilegios fiscales" a Cataluña lleguen al Congreso, Gallardo le ha contestado replicando a su vez por qué no hizo lo mismo hace algunos días cuando Extremadura podía haber actualizado sus aportaciones del Estado dentro de la aprobación de la senda de estabilidad, y que, en todo caso, "no es ejemplo de nada en relación al mantenimiento de la palabra" y "siempre ha dicho lo contrario a lo que suele decir.

Mientras y sobre el anuncio de la Junta de que planteará un recurso de inconstitucionalidad al "cupo" catalán si prospera en el Congreso, ha incidido en que debería estar "más preocupado" por avanzar en la licitación del ramal desde Valdecañas al polígono de Navalmoral para que se haga realidad la gigafactoría y "no hablar de futuribles que todavía ni siquiera se han producido".

Sobre los socialistas catalanes, ha sostenido que para ellos y para los españoles "es bueno que se acabe con el 'procés'", y que "ningún gobierno que se conforme se puede construir sobre la base de la desigualdad con otro, sino sobre la igualdad entre españoles", tras lo que se ha mostrado "convencido", dado que conoce "algo" a Illa, que construirá desde Cataluña "una España de igualdad y solidaria que nada tiene que ver con los egoísmos del independentismo".