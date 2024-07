La D.O.P Cereza del Jerte cifra en 15 millones pérdidas en cosecha de este año por lluvias

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha cerrado una "muy mala" campaña, con importantes pérdidas económicas provocadas por las abundantes lluvias caídas durante abril, mayo y junio, que han echado a perder "grandes cantidades de cereza y picota".



En concreto, el presidente de la Denominación de Origen Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha lamentado que se ha perdido el 40 por ciento de la campaña de cereza, de recogida más temprana, y el 70 por ciento de la de picota, con una maduración más tardía. Estos daños se traducen en pérdidas económicas de más de 15 millones de euros.



"Es un drama para las familias del Valle del Jerte porque es el segundo año consecutivo en el que las lluvias echan a perder una parte fundamental de la campaña. En el primer año, los agricultores pudieron tirar de ahorros, pero esta mala campaña supone un nuevo mazazo", ha explicado Tierno.



Además, la Denominación de Origen protegida Cereza del Jerte ha explicado que "la campaña se ha visto muy afectada porque las lluvias han atacado en el momento de la recolección". "Las precipitaciones han caído semanalmente, de manera regular, durante los meses de abril, mayo y junio, pudriendo y rajando las diferentes variedades de cereza según alcanzaban su punto de maduración", ha concluido la D.O.P Cereza del Jerte.



"A pesar de las inclemencias meteorológicas, el producto que se ha podido salvar ha sido de una gran calidad. Las cerezas comercializadas tenían buen calibre y poseían un sabor dulce y sabroso", ha destacado Tierno. La Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte garantiza a través de la contraetiqueta que acompaña a cada caja la máxima calidad de sus cerezas y picotas.



HACEN FALTA MÁS AYUDAS Y MEJORES SEGUROS



Al mismo tiempo, el presidente de la D.O.P Cereza del Jerte ha explicado que se han sumado a la petición de ayudas económicas a las administraciones para que los agricultores puedan hacer frente a las pérdidas económicas.



La D.O.P reclama compensaciones con ayuda directa a la pérdida de la renta para cubrir los costes de producción y ayudas al tejido empresarial de la zona a través de créditos, que permitan mantener la estructura y las inversiones necesarias para la campaña del año que viene.



"Además, pedimos que se revisen las condiciones de los seguros. En la actualidad, muchos agricultores no los contratan porque consideran que las pólizas no son adecuadas y no responden a los daños", ha concluido Tierno, tal y como informa el sello extremeño en una nota de prensa.



EL MERCADO EUROPEO, DESTINO CLAVE DE LAS CEREZAS DEL JERTE



El 50% de los 22 millones de kilos de cereza recolectados se ha destinado al mercado europeo. Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia son los principales países exportadores de la cereza del Jerte, ha detallado el presidente de la D.O.P.



"El mercado europeo es un actor clave para nosotros. Nos preocupa que el hecho de haber padecido dos malas campañas consecutivas pueda suponer un retroceso en nuestra imagen y que se traduzca en una pérdida de competitividad. Pero, somos optimistas y esperamos que el año que viene nos respete la climatología y podamos exportar grandes cantidades de cereza de primera calidad para que los ciudadanos europeos puedan disfrutarlas", ha concluido Tierno.