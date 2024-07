La Junta y el CGPJ formarán a jueces, magistrados y empleados públicos en igualdad

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, han firmado este miércoles en Madrid un convenio marco de colaboración en acciones formativas para la igualdad de trato, la no discriminación y la lucha contra la violencia sobre las mujeres.



Así pues, con este acuerdo, suscrito entre el Gobierno regional y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, se pretende que jueces y magistrados de toda España, así como empleados públicos de la Administración autonómica, reciban una formación especializada en estas materias, que son "fundamentales para lograr una sociedad más justa, libre e igualitaria".



En concreto, este convenio, según ha explicado la Junta en nota de prensa, nace del "convencimiento" de que todos los profesionales implicados en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género deben "coordinarse, interactuar y aunar fuerzas en la misma dirección, que no es otra que acabar con esta lacra social".



Por ello, esta colaboración interinstitucional es una "gran oportunidad" para enseñar y para aprender. Así, mediante seminarios, jornadas y cursos, los miembros de la Carrera Judicial y los empleados de la Junta de la Extremadura podrán conocer las distintas realidades y los recursos de cada institución en esta materia.



Con esta firma, la Junta da "un paso más" en el cumplimiento de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y del Convenio de Estambul, que afirman que los poderes públicos deben trabajar de manera transversal, mediante formación y sensibilización. Además, esta iniciativa contribuirá a "mejorar y modernizar" la Administración.



"El gobierno de Extremadura tiene un compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia sobre la mujer. Lamentablemente, los titulares sobre víctimas de violencia de género no cesan. Y no podemos olvidar que, detrás de cada uno de esos titulares hay una persona, una vida arrebatada y una familia rota", ha advertido la máxima mandataria extremeña.



"Sabemos que la especialización es muy importante y cada acción, cada acuerdo como el que este miércoles firmamos, cuenta", ha añadido Guardiola.



Cabe destacar que al acto han acudido también la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena.



MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO



Por tanto, con la firma de este acuerdo, el objetivo que persiguen ambas instituciones es mejorar la prestación del servicio público a la ciudadanía dando un "más eficaz" cumplimiento a las normas aplicables en materia de igualdad y no discriminación en el ámbito de sus respectivas competencias, tal y como ha señalado el CGPJ en otra nota de prensa.



Así, el CGPJ y la Junta de Extremadura se comprometen a llevar a cabo una actividad formativa al año, ya sean seminarios, jornadas o cursos, en materia de igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la violencia sobre las mujeres. Dichas actividades estarán dirigidas al número de profesionales que determinen ambas administraciones.



Finalmente, una comisión mixta de seguimiento, integrada por dos representantes de cada una de las partes y presidida alternativamente por el CGPJ y por la Junta de Extremadura por periodos de un año, se encargará de velar por el cumplimiento del convenio, cuya vigencia es de cuatro años.