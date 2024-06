Guardiola pide a oposición que salga del laberinto de mentiras, vea está todo mucho mejor

Ep/Rd

En el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadur, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afeado el papel desempeñado por la oposición a su gobierno en los once primeros meses desde su toma de posesión, en la que solo encuentra "ruido, mentiras, voladura de puentes y ataques personales", porque la realidad es que desde que gobierna "todo está mucho mejor".



En este sentido, ha subrayado "miren los datos, los que quieran. Paro registrado, EPA... da igual los que miren, la evolución es buena. Desde que estamos gobernando todo está mucho mejor", ha aseverado durante su intervención para responder, conjuntamente, a los grupos parlamentarios.

Para Guardiola, una labor que encuentra en la oposición "ataques, ruido, polarización, ni una sola solución", criticando que los partidos de la oposición que siguen "enredados en ese laberinto de mentiras en el que no encuentran la salida" y, ha defendido que su reforma fiscal "ha beneficiado a todos los extremeños, especialmente a las rentas medias y bajas".



Guardiola ha recalcado que decir, como hace la oposición, que su medidas tributarias benefician a los ricos es "faltar a la verdad", cuestionando "¿acaso son ricos las personas que tienen una renta inferior a 20.200 euros al año o son ricos los que cobran 1.200 euros al mes?.

La Jefa del Ejecutivo Regional ha reiterado que se trata de una rebaja fiscal que ha trasladado al bolsillo de los extremeños 42 millones de euros que van a gastar "donde les dé la gana", respondiendo que "legislar para ricos" es "permitir que un señor que tiene un sueldo público se vaya a vivir a otro país para dejar de pagar impuestos en Extremadura",en alusión al caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez, que trabaja en la Diputación de Badajoz.



La dirigente 'popular' ha reprobado la estrategia de la oposición, a la que ha pedido que se quiten "la venda y rompan con sus prejuicios", porque Extremadura necesita "grandes acuerdos, grandes consensos", por eso "debería darles un poquito de vergüenza la imagen que dan de Extremadura a cualquiera que les vea".



Sobre las alusiones de los partidos de la oposición a sus dos grandes ausencias en su discurso inaugural, como son su acuerdo de gobierno con Vox y el proyecto de regadío de Tierra de Barros, Guardiola ha afirmado un "gobierno único", reconociendo nuevamente que no está de acuerdo "con muchas cosas de las que Vox defiende", pero que es fruto de la "pluralidad" y, reiterando que "ésto es la política", valorando lo que les une, que era la "urgencia de un cambio" para Extremadura.

La Presidenta de la Junta ha indicado que "por éso, apoyaron mi investidura, por eso firmamos un acuerdo de gobernabilidad que es bueno para los extremeños" y, es fruto de un pacto "público, transparente" y que se firmó en Mérida y no en Suiza, en alusión a las negociaciones de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes.



Por este motivo, Guardiola les ha espetado que no tuvo que "amnistiar a Angel Pelayo Gordillo" ni "retorcer" la Constitución,

preguntando "¿acaso está condenado o está acusado por algún delito de terrorismo, o quizás tienes alguna condena por delitos de sedición o por malversar fondos públicos?" y, criticando a los socialistas que hablen de los dirigentes de Vox "como si estuviesen hablando de Arnaldo Otegi o de Carles Puigdemont".



Sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros, Guardiola ha avanzado que, a partir de ahora, se va a remitir al resultado y las conclusiones de la comisión de investigación que está "deseando" que empiece a andar en el parlamento autonómico, afirmando que ·"la verdad solamente tiene un camino, y allí tendrán que depurarse las responsabilidades políticas que sea precisas".

SOBRE EL ANTERIOR GOBIERNO

La Presidenta de la Junta ha enjuiciado la gestión del anterior gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, en materias como la igualdad, en las que "no hicieron bien las cosas".



Para Guardiola, tampoco les importa la conciliación, y en este punto ha defendido su 'cheque guardería', una medida que ha encontrado como respuesta de la oposición un ataque a las centros privados, preguntando a la izquierda "por qué les molesta tanto la libertad".



En materia de Sanidad, ha cuestionado el papel como consejero de José MarÍa Vergeles, quien este lunes le ha dado la réplica como presidente del Grupo Socialista, y a quien le ha recocido que "no es fácil" mejorar el sistema, pero a quien ha recriminado que "le da tanta vergüenza la gestión que hizo que no ha querido hablar" de esta materia.



A la portavoz de Unidas por Extremadura, le ha reprochado que haya utilizado políticamente una fotografía que se hizo con una paciente de ELA, recriminando que "me parece tan bajo y tan sucio..." y, añadiendo que, se fotografió con Rosa y le dio "besos y abrazos" porque tiene "sentimientos" y, desde entonces, lo que ha hecho es "trabajar para cumplir" lo que le dijo.



En este sentido, ha criticado a la oposición que utilicen a la gente vulnerable, para "mentir", como en el caso de la ayuda a domicilio, así como que se apropien ideológicamente de ámbitos como el de la cultura, acerca de la cual ha negado que haya censura, o el de la memoria histórica, calificando de "miserable" que hagan "electoralismo con el dolor".



Asimismo, ha señalado que no va a entrar en el "juego" de los socialistas sobre los "grandes proyectos falsos que llevan vendiendo muchos años", por "prudencia" y porque la comunidad "se juega mucho", pero sí ha querido entrar en profundidad en el "bulo" de los comedores escolares.



Guardiola ha explicado que "jamás ha habido gratuidad universal en los comedores en Extremadura", entre otras cuestiones por una "imposibilidad material" por falta de recursos, lo que justifica que se haya ordenado el acceso a los mismos por renta, para que estén "primeros, los que más lo necesitan".



Por último, se ha referido a las infraestructuras, materia en la cual "no hay una comunidad más castigada" que la extremeña y frente a la cual optaron durante el anterior gobierno por el "silencio absoluto".



También ha criticado su gestión de los fondos europeos, que hubiera permitido poner en marcha "muchas" de las autovías y carreteras que Extremadura necesita, entre ellas, la Ronda Sur de Cáceres, anunciando que "el mes que viene estarán las máquinas" trabajando.