PP: Ex jefe de Gabinete de Illa miente en el Senado sí figura en agenda contactos de Koldo

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, revela que el jefe de Gabinete de Salvador Illa sí figura entre los contactos de Koldo García, a pesar de que Germán Rodríguez haya negado conocerle en varias ocasiones durante su comparecencia en la Comisión de Investigación por la trama Koldo del Senado.

Según Monago, el ex director de Gabinete del Ministerio de Sanidad figura en la lista de personas citadas por la Comisión puesta en marcha por el PP, para informar sobre su grado de conocimiento de los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19 relacionados con la intermediación de Koldo García, así como los posibles casos de relacionados con las actividades y contactos de las personas, que forman parte de la trama investigada en la Operación Delorme.

Además, ha cuestionado las afirmaciones de Rodríguez, quien ha insistido en que desconocía quién firmaba los contratos firmados en el seno del Ministerio de Sanidad, por valor de 260 millones de euros para la compra de mascarillas, firmados por directora de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, a pesar de la cercanía y estrecho contacto laboral que mantenían y que él mismo ha explicado.

Para Monago, "es sorprendente y muy llamativa esta amnesia selectiva", mencionando la línea de argumentación del subordinado de Illa e insiste en que "no es creíble" que una persona que llevaba la agenda del ministro, preparaba sus comparecencias semanales y definía la línea de comunicación del Ministerio de Sanidad "en lo más crudo de la pandemia y donde se gestó esta trama de corrupción no se acuerde de nada y no conozca a nadie".

En este sentido, ha vuelto a reclamar que "las personas que estaban en ese momento en el centro de las decisiones de contratación" expliquen por qué no eligieron una empresa especializada en material sanitario, "en vez de una empresa de al lado del pueblo de Illa, con una gerente condenada".

Sin embargo, Rodríguez ha reiterado que "nunca escuchó el nombre" de la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión, que no participaba en los procesos de contratación, ni conoce a ninguna de las personas relacionadas con la trama como Koldo o Víctor de Aldama.

El senador del PP denuncia que "abrieron una ventana de cinco días para permitir que las contrataciones se realizasen cómo convenía" y repasa los principales hitos en las órdenes de contratación desde la declaración del estado de alarma en 2020: el 5 de marzo, se centralizan las compras en INGESA; el día 10, se prohíbe comprar a las CC.AA.; el día 20, se permiten las compras a INGESA hasta 12M€ y, a partir de esa cifra, el organismo de dirigido por Patricia Lacruz; y el día 25, vuelve a centralizarse en INGESA.

Así, a través de sus preguntas, Monago ha arrinconado al ex director de Gabinete de Illa, que ha acabado reconociendo que "es aquellos días se mantenían muchas reuniones" en el Ministerio.

Y, Rodríguez ha asegurado no conocer cómo se gestó el Acuerdo Marco de contratación de material sanitario, dotado con 2.500 millones de euros, y tras la insistencia del senador por Badajoz, el ex director de Gabinete de Sanidad ha dejado claro que acudían los responsables de los ministerios de Hacienda, Economía y Comercio.

Ante estos datos, José Antonio Monago concluye que los hechos vuelven a apuntar claramente a una trama donde el Partido Socialista de Cataluña aparece como protagonista y "está por ver" el alcance final, y las conexiones reales con el Gobierno de Sánchez.