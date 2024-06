Las quejas al SES por los tiempos de espera crecieron un 9% en 2023

Ep.



Los pacientes extremeños presentaron 2.424 solicitudes relacionadas con incumplimientos de la Ley de Tiempos de Respuesta en la atención sanitaria a la Defensora de los Usuarios del Servicio Extremeño de Salud en el año 2023, lo que representa un incremento del 9% respecto al ejercicio anterior.



Asimismo, plantearon 3.304 reclamaciones y sugerencias, lo que supone un descenso del 2 por ciento en comparación con 2022, rompiendo así una tendencia ascendente desde 2012.



En total, la Defensora de los Usuarios gestionó 5.879 expedientes en el año 2023, un 3 por ciento más que en el año anterior, según se desprende de la Memoria de 2023, cuyos datos han sido desgranados por la titular de la institución, Eva María Molinero San Antonio, en la comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura.



En cuanto a las reclamaciones, Molinero ha subrayado en su intervención que la atención especializada sigue acumulando la inmensa mayoría de las quejas de los usuarios, con 2.792 expedientes, frente a los 344 referidos a la atención primaria.



Tres de cada cuatro reclamaciones (76%) fueron por motivos relacionados con la disconformidad de los pacientes por la lista de espera y citaciones, que experimenta un incremento del 9 por ciento, seguido por las quejas por la organización y normas (13% del total) y por la atención personal y/o sanitaria recibida (7%)%.



Atendiendo a las diferentes áreas de salud, se observan incrementos en Cáceres, Plasencia y Mérida, siendo esta la que más reclamaciones ha generado de toda la comunidad, con 990, seguida por Badajoz, con 632. Ajustadas a la población de referencia, Mérida también encabeza la lista seguida por Llerena-Zafra y Plasencia.



Molinero ha destacado que el 99,2% de los expedientes se resolvió con el acuerdo de ambas partes a través de la mediación, y solo en el 0,8% restante fue necesaria una resolución con recomendaciones de la defensora.



LEY DE TIEMPOS DE RESPUESTA



En cuanto a las solicitudes de asistencia en la aplicación de la Ley de Tiempos de respuesta sanitaria, la defensora ha destacado en su intervención el incremento tanto de solicitudes dirigidas a primeras consultas, a pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.



En este sentido, cabe recordar que esta ley establece con plazos máximos 180 días naturales en el caso de intervenciones quirúrgicas; 60 para acceso a primeras consultas externas; y 30 para la realización de pruebas diagnósticas.



Al igual que en 2022, son las primeras consultas a especialistas las que acumulan más solicitudes, con un aumento demandando las mismas de un 18% respecto al ejercicio anterior y generando el 40% del total de las solicitudes de asistencia gestionadas en la Institución.



Seguidas por las solicitudes de asistencia para intervenciones quirúrgicas con un ligero aumento del 3% y abarcando el 33% del total. Y, en tercer lugar, las solicitudes de atención por demora en pruebas diagnósticas/terapéuticas, con un ligero incremento de un 3% y generando el 28% del total de las solicitudes de asistencia presentadas por los pacientes extremeños.



Por áreas, aumentan las quejas en todas salvo en Badajoz y Mérida. Si se ajusta el número a la población de referencia, en este caso en Llerena-Zafra pasa a ser la más demandada por demora en los tiempos de respuesta, debido a un aumento "muy significativo" del 66 por ciento respecto al ejercicio anterior, hasta un total de 506, lo que representan el 19% del total de la comunidad autónoma.



De las 2.595 solicitudes aceptadas, en 1.533 casos se resolvieron por mediación, facilitándose al paciente la atención sanitaria demandada.



En cuanto a las especialidades, se pone el foco negativo en los incrementos en las solicitudes para intervenciones quirúrgicas por Cirugía Maxilofacial y Neurocirugía; mientras que en el lado contrario, destaca en sentido favorable el descenso de un 36% de las solicitudes dirigidas al servicio de Angiología y Cirugía Vascular, con un total de 78, frente a las 122 peticiones de 2022.



En cualquier caso, el servicio que ha suscitado más solicitudes de todo el SES fue el de Traumatología del Hospital Universitario de Cáceres, que es también el que más resoluciones con recomendaciones emitidas por la defensora, que ha pasado de las 99 en 2022 a 151 en 2023.



También ha habido un importante incremento en las resoluciones realizadas en el área de Llerena-Zafra, que ha pasado de las 34 de 2022 a 140 en 2023.



LISTAS DE ESPERA



La memoria también recoge cifras sobre las listas de espera, si bien, tal y como ha explicado Molinero, no forma parte de su actividad, sino que se informa del contenido en un anexo aparte, ya que su función es analizar las cifras facilitadas por el propio SES.



En este sentido, ha destacado, en el ámbito de las intervenciones quirúrgicas, que Cirugía Vascular ha pasado de 301 días de espera de los pacientes para ser intervenidos a 145 días de espera, reduciéndose en 156 días el tiempo de espera de los pacientes.



Asimismo, Cáceres se mantiene a la cabeza con el mayor número de pacientes en espera quirúrgica ajustados a población, con Traumatología como la especialidad más afectada, y es también el área de salud donde más esperan los pacientes para ser intervenidos.



GRUPOS PARLAMENTARIOS



El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Salud y Servicios Sociales, José María Saponi, ha subrayado que este servicio es un "ejemplo particularmente claro, palpable y tangible" del "legado recibido" por el actual Gobierno por parte de los gestores socialistas en la anterior legislatura, tras pasar de 5.600 pacientes en lista de espera en 2020 a los 9.518 al cierre de 2023.



En el plano contrario ha situado el servicio de Angiología y Cirugía Vascular, que "por primera vez" la memoria recoge un "descenso significativo" frente a las "políticas anteriores que cerraban servicios" y que "incrementaban y saturaban" otros, lo cual pone "una vez más de manifiesto los avances que se están haciendo en la mejora de la asistencia sanitaria" en la región.



En esta línea, Saponi ha destacado que la memoria presentada refleja los "impactos positivos" que han tenido las políticas del actual Ejecutivo en los cinco últimos meses de 2023 tras el cambio de gobierno en Extremadura.



Por su parte, la diputada del Grupo Socialista Isabel Gil Rosiña ha puesto el foco en la importancia de los "planes de choque" para afrontar el "problema estructural" de la sanidad extremeña en cuanto a las listas de espera.



Asimismo, de la lectura de los datos ha subrayado el descenso de las reclamaciones con respecto a los plazos en la atención primaria, lo cual considera una "buena noticia" tras la situación vivida durante los peores momentos de la pandemia.



Por su parte, el diputado de Vox Juan José García, que al igual que el diputado del PP han hecho alusión al Día Mundial de Lucha contra la ELA, en la que han reclamado al Gobierno la aprobación de una ley, ha señalado que los datos de la memoria "no parecen buenos".



En concreto, ha puesto la atención en que se reclama "mucho más en la atención especializada que en la primaria", lo cual es "para trabajarlo", porque "la ciudadanía tiene la sensación de que se produce el tapón" cuando es derivado al especialista "porque tienen otros protocolos, tienen otra manera de actuar".



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha señalado que de la lectura de los datos "está claro" que el "problema" de la sanidad extremeña está en la demora asistencial, que es "intolerable", y a la que hay que "poner freno" para no perder la confianza de los ciudadanos en el sistema.



Ante ello, ha señalado que "se buscan atajos" que "no son adecuados", en alusión a la sanidad privada, al tiempo que ha remarcado que "la mayoría de los usuarios prefieren seguir confiando en el sistema público".