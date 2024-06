Junta dice que "todo está listo" para que Envision construya la gigafactoría en Navalmoral

Ep.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha señalado que por parte de la Junta de Extremadura se han dado "todos los pasos" y que está "todo listo" para que Envision inicie la construcción de su gigafactoría de baterías para coches eléctricos en Navalmoral de la Mata (Cáceres).



"Por parte de la Junta está todo listo para que la empresa ejecute la reserva de suelo que tiene en ExpacioNavalmoral y comience la construcción de la fábrica cuando ella quiera", ha respondido Santamaría a una pregunta del Grupo Socialista en el Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves.



Santamaría ha dedicado las primeras palabras de su intervención a José Domínguez, presidente de Envision Group en España, recientemente fallecido y para quien ha tenido un recuerdo "muy afectuoso" y a quien ha calificado como un "magnífico profesional y persona".



En respuesta al socialista Jorge Amado, quien le ha recriminado que el Ejecutivo de María Guardiola no haya hecho "nada" por este proyecto, ha señalado que la Junta está "cumpliendo los plazos de todos los requerimientos y necesidades que va teniendo la empresa", cuya última previsión para el inicio de las obras, ha recordado, es comenzar la construcción de la gigafactoría "en este semestre".



Mientras tanto, el Ejecutivo regional ha venido trabajando en el plan de formación necesario para dotar a la compañía de la mano de obra cualificada que necesita, asunto abordado nuevamente este mismo miércoles en la última reunión mantenida entre la propia empresa y las consejerías de Educación y de Economía, en la que se ha "organizado" la Formación Profesional Dual de la zona y la formación estratégica para "adecuarla a sus necesidades".



Por el momento, ha dicho, no se puede avanzar más, si bien "las necesidades para la primera etapa de Envision están completamente cubiertas", de tal forma que la empresa debe entregar a la Junta el "diseño definitivo de las sucesivas etapas" para poder continuar trabajando en este fin.



Finalmente, ha señalado que el Ejecutivo regional es "transparente" y no va a "jugar con las expectativas" de los extremeños, colocando "primeras piedras como acostumbraban a hacer" los socialistas, comprometiendo además fondos públicos sin la correspondiente reserva de crédito en los presupuestos, que fue "lo que hicieron ustedes" con las obras de agua y de suministros para Envision "sin incluirla en presupuestos", le ha esperado a Amado.



NINGUNA "MEDIDA" DEL PP PARA ENVISION



Por su parte, el diputado socialista ha recriminado al consejero que el PP "no ha creído nunca" en este proyecto, al que "empezaron calificando como 'maquetitas'" y posteriormente continuaron "ridiculizando y cuestionando" el PERTE del vehículo eléctrico del Gobierno de España.



De tal forma que ahora, que están en el gobierno y tienen la "responsabilidad directa" sobre el proyecto, "no hacen absolutamente nada". "Están mirando para otro lado", ha añadido, para continuar que "lo peor de todo" es que lo hacen "por puro revisionismo político", puesto que para el PP "este proyecto tiene sello socialista y eso es superior a sus fuerzas, no lo pueden soportar".



Una estrategia, según Amado, que "no puede ser más irresponsable y más dañino para el futuro de Extremadura", porque los proyectos empresariales "no tienen sello político".



Al respecto, ha remarcado que mientras los gobiernos socialistas en la pasada legislatura, tanto a nivel local, como regional y nacional, trabajaron "duramente" para "garantizar" la llegada de este proyecto, los 'populares' "lo único que han hecho y han evidenciado ha sido una calamitosa gestión y la dejadez más absoluta".



Según Amado, el PP no ha hecho "ninguna" medida por la gigafactoría, ni siquiera han licitado aún, ha asegurado, la obra de abastecimiento del agua desde el embalse de Valdecañas a ExpacioNavalmoral, que es "fundamental para el desarrollo de Envision", al tiempo que ha añadido, para argumentar este "evidente pasotismo" y su "dejadez" por este proyecto, que "se olvidaron de incluir esta inversión" en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Una "falta de acompañamiento" que también ve en el Ayuntamiento de Navalmoral, donde Envision registró "hace más de un año" la solicitud de licencia de obra y "aún estamos esperando".



"Es intolerable que esta oportunidad histórica corra peligro, se retrase, por su culpa, señores del PP, y más indecente aún sería que perdiéramos esta oportunidad histórica por algún interés particular como está ocurriendo", ha aseverado, antes de que la presidenta de la Asamblea le cortara el micrófono tras haber agotado su tiempo.