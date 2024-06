Expertos participarán en comisión que busca una voz única de Extremadura en financiación

Ep.



Los partidos políticos propondrán a diferentes expertos que comparecerán en la comisión no permanente de estudio sobre financiación autonómica que ha iniciado sus trabajos en la Asamblea de Extremadura con la aspiración de alcanzar una posición única de la comunidad en esta materia.



La comisión desarrollará sus trabajos durante un año y, ahora, tras la reunión de la misma celebrada este miércoles en la Asamblea, los grupos políticos propondrán --con plazo para hacerlo hasta mediados del próximo mes de julio aproximadamente-- la comparecencia de diferentes expertos e instituciones para mostrar su opinión en materia de financiación.



Así, las primeras comparecencias ya comenzarán a sustanciarse a lo largo del mes de septiembre, según ha desgranado en declaraciones a los medios tras la reunión de la comisión este miércoles en la Asamblea el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Hipólito Pacheco.



PP



De este modo, Pacheco ha deseado que los trabajos de la comisión se desarrollen "dentro de la normalidad parlamentaria", que se pueda establecer "un diálogo entre todos", y que se puedan alcanzar unas conclusiones y acuerdos que puedan ser votados por unanimidad de los cuatro grupos políticos (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura).



Ha defendido que Extremadura "tiene que reivindicar sus derechos ante Pedro Sánchez, ante la Conferencia de Presidentes una vez que se convoque para reformar el sistema de financiación autonómica", y ha considerado que esto se tiene que hacer "con el liderazgo" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y con el "apoyo de todo el espectro de la sociedad extremeña" y "especialmente" de los grupos parlamentarios.



En este punto, el diputado 'popular' ha pedido al PSOE en la región que "se aclare" en materia de financiación, toda vez que para el PP el debate y el acuerdo en materia de financiación autonómica debe producirse "dentro de una negociación multilateral" y "nunca puede ser una negociación individual con una sola comunidad autónoma".



En cuanto a las personas que el PP propondrá que comparezcan en la comisión de financiación, Pacheco ha señalado que serán expertos de un "espectro amplio" que representará a "toda la sociedad extremeña". "En este momento no hay nombres concretos pero nosotros siempre que hemos trabajado en una comisión de estudio o de investigación todo aquel que tiene algo que aportar y que quiere hacerlo es bienvenido", ha espetado.



PSOE



Mientras, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha recordado que fue su grupo el que planteó e impulsó esta comisión, ya que cree que el marco de la negociación del sistema de financiación autonómica debe estar en la Asamblea, y que parte de la premisa "muy clara" de que cualquier ciudadano "viva donde viva" debe "aportar en función de lo que tiene y tiene que recibir en función de lo que necesita".



Al respecto, ha afeado Amado que este principio Guardiola "se lo ha cargado a la primera de cambio" con la rebaja fiscal llevada a cabo por su gobierno, algo que tiene unas "consecuencias directas" y, en su opinión, no se puede "dar la imagen" al resto de los territorios de España de que aquí "nos sobra el dinero".



De este modo, Jorge Amado ha considerado que se debe hablar también de fiscalidad en esta comisión y tender hacia la armonización fiscal entre los territorios.



De la misma manera, y a preguntas de los medios sobre el posible reconocimiento de singularidad de un territorio como Cataluña, Amado ha dicho que "una cosa es el modelo fiscal y otra cosa es la singularidad". "Nosotros ante eso tenemos un mensaje muy claro. El sistema de financiación autonómica se debe resolver de manera multilateral".



VOX



Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Vox Javier Bravo Arrobas ha considerado que tanto esta comisión parlamentaria como el debate sobre financiación autonómica "es artificial" y supone "más de lo mismo, es el uno pide y otro da y al final lo que crea es desigualdad entre todas las comunidades".



Ante esta situación, Vox aboga por que exista "una política común desde un gobierno centralizado, para que todas las inversiones sean iguales para toda España", ha resaltado Bravo Arrobas, quien ha criticado que "lo que hay ahora mismo son los auténticos chantajes separatistas, que son una condonación de 15.000 millones y más dinero para ellos y menos inversiones para Extremadura y para el resto de España".



Por todo, el diputado de Vox ha considerado que esta comisión supone "más de lo mismo", y de ella "no va a resultar para nada", ya que a su juicio, el Gobierno central "va a hacer lo que le dé la gana", ha dicho. "¿Para qué vamos a apoyar una cosa que no va a ir a ningún lado?", ha planteado Bravo Arrobas.



En ese sentido, ha lamentado que esta financiación va a dejar "regiones y ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, y luego están los extremeños". "Aquí el problema radica en que siempre lloran los mismos, maman los mismos y a los demás nos quedan sin nada", ha lamentado el portavoz de Vox, quien ha considerado que "los más sensato" es que desde Extremadura "se pida lo mismo" y se adopte "una posición común", aunque ha señalado que será necesario ver cómo se desarrolla la comisión.



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, espera llegar a "consensos" en este comisión de estudio porque la región "merece un sistema de financiación justo con el territorio", para avanzar "en el equilibrio y en la cohesión territorial".



En este sentido, huye del "postureo político" sobre un asunto que requiere que las distintas formaciones se pongan "a trabajar de verdad", motivo por el que ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que genere "alianzas" con otros territorios que se encuentran en una situación similar a la de Extremadura, entre los que ha citado Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y León, con datos de envejecimiento y dispersión poblacional que provocan que tengan "más difícil garantizar servicios públicos de calidad a sus ciudadanos".



"Esto no va de golpear al señor Sánchez con el sistema de financiación autonómico o de generar mayor animadversión a Cataluña", señala De Miguel, sino de un modelo de financiación "equitativo, justo, que garantice servicios públicos independientemente de dónde viva el ciudadano".



Un objetivo para el cual ve más fácil llegar a acuerdos con el PP de Extremadura que con "compañeros" de partido en otras comunidades autónomas porque "el sistema de financiación autonómico debe de huir de partidismos".