Junta y nueve entidades financieras habilitan aval para que jóvenes accedan a 1ª vivienda

La Junta de Extremadura y nueve entidades financieras han firmado el aval que permite desde este miércoles a los jóvenes de hasta 35 años cumplidos acceder a su primera vivienda con una cobertura hipotecaria de hasta el 95 por ciento del precio del inmueble.

En concreto, el 15 por ciento estará cubierto por los 3 millones de euros de fondos propios aportados por el Gobierno extremeño, y el 80 por ciento restante avalado por los bancos participantes.

Así lo ha explicado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, en la que también ha estado presente el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, ya que estas solicitudes serán gestionadas por esta empresa pública, mientras los interesados pueden hacerlo a través del enlace http://avaljoven.es.

De este modo, el titular extremeño de Vivienda ha recalcado que se trata de un aval para que los jóvenes de hasta 35 años cumplidos puedan acceder a la compra de su primera vivienda, y que el programa no establece ningún límite de ingresos para poder optar a este aval, sino que basta con que tengan hasta 35 años en el momento de solicitarlo, que sea su primera vivienda, y que se destine a su domicilio habitual durante al menos cinco años desde la fecha de adquisición.

"Quiero dejar claro una vez más que no hay límite de rentas porque, si se pone, en la mayoría de los casos no permitirá la compra real de una vivienda, ya que serían muchos los que no cumplirían con los requisitos de las entidades financieras ni pasarían un futuro estudio de solvencia económica para la concesión del préstamo hipotecario", ha explicado el consejero.

Es decir, según sus palabras, "acaba siendo una medida insuficiente para que los más jóvenes puedan acceder a su compra", tal y como detalla la Junta en una nota de prensa.

En este caso, el Ejecutivo regional considera más importante limitar el precio de la vivienda, fijado en 210.000 euros, ya que "sí acota la cuantía que se garantiza desde la Junta de Extremadura que se pueda acceder a la mayor parte de las viviendas de Extremadura", un coste que se puede incrementar un 20 por ciento si la vivienda tiene una calificación energética elevada.

"Lo que pretendemos con esta medida es evitar la entrada del 20 por ciento, que es lo que dificulta el acceso a la vivienda especialmente en los más jóvenes", ha manifestado.

UN MÍNIMO DE 200 BENEFICIARIOS

Por tanto, la previsión inicial de la Consejería es un mínimo 200 personas beneficiarias, dependiendo del precio de compra de la vivienda y de la cuantía que se aporte inicialmente en cada caso.

A su vez, el consejero ha agradecido el interés y el trabajo realizado por las entidades financieras participantes: Abanca, Bankinter, Caixabank, Caja Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Santander y Unicaja.

Además, Martín ha considerado "imprescindible" habilitar este aval teniendo en cuenta que a los jóvenes extremeños son, con diferencia, a los que más les cuesta de toda España poder emanciparse, ya que solo lo pueden hacer el 14 por ciento, según los últimos datos oficiales.

Asimismo, el titular extremeño de Vivienda ha destacado que la puesta en marcha de este programa es una de las medidas fijadas en el acuerdo para la gobernabilidad y el cambio político en Extremadura entre el Partido Popular y Vox.

"UN HITO" EN LA HIPOTECA JOVEN

Por su parte, el director territorial de UNICAJA Banco en Extremadura, Julio Morales, que ha actuado como portavoz de las entidades financieras participantes en esta firma, ha destacado que este convenio establece 700 puntos de venta de este producto en la región para alcanzar a cualquier rincón de la comunidad autónoma.

Además, ha considerado que la rúbrica de este miércoles marca "un hito" en la hipoteca joven, al ser pioneros en alcanzar el 95 por ciento de dicha financiación.