Gallardo crea un nuevo órgano para canalizar poder municipalista de sus 211 alcaldías

El PSOE de Extremadura ha constituido este lunes su Consejo Municipal, un órgano consultivo con el que el secretario general, Miguel Ángel Gallardo, quiere poner en marcha su estrategia de "reorientar" el partido hacia las políticas locales, ámbito en el que los socialistas gozan de un mayor peso político, pues gobiernan en 211 de los 288 municipios que hay en la región.

Un órgano que se comprometió a poner en marcha durante las primarias que le auparon al liderazgo del partido y que ha puesto de largo justo el día en el que se cumple un año desde la constitución de los ayuntamientos resultantes de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023.

En el mismo, no sólo participan los alcaldes sino también los portavoces socialistas en aquellos municipios en los que no gobiernan. Todos ellos representan a los 1.653 concejales del PSOE en Extremadura, que son quienes están "piel con piel con la ciudadanía", quienes además han podido "comprobar claramente" que con el Gobierno de la Junta de Extremadura hay "alcaldes de primera", que son los del PP, a los que "se les recibe, a los que se les autoriza alguna de las inversiones" de sus programas electorales, y otros que, "por pensar diferente, en ocasiones incluso no se les recibe".

Gallardo ha aprovechado la reunión de este lunes, a la que han asistido más de 200 alcaldes y portavoces municipales socialistas, para trasladarles que son "el principal aval para el partido", porque de ellos y de sus Gobiernos emanan "las políticas sociales" que defienden a nivel regional y que espera poner en marcha en el futuro.

Es decir, la defensa de los "servicios públicos de calidad, más estado de bienestar y más justicia social", que "en ocasiones" ha quedado "completamente congelado" con las políticas del PP.

Por tanto, este consejo municipal será un órgano de "interlocución directa y permanente" con los socialistas en los ayuntamientos, que tendrá un carácter consultivo, pero será, sobre todo, ha explicado, un órgano "para escuchar".

Gallardo, que ha subrayado que sabe cuál es el papel de un regidor municipal tras 21 años como regidor en Villanueva de la Serena, ha remarcado que en la política municipal un alcalde "tiene que gobernar para todos y cada uno de los ciudadanos porque, si no, tiene la vida muy corta".

MAPA CONCESIONAL

En este consejo, se abordarán cuestiones que afectan directamente a los municipios, como el mapa concesional del transporte en autobús, sobre el cual ha reclamado al Gobierno de la Junta que plantee su propuesta para, llegado el caso, incluso "defenderla de forma conjunta".

Sin embargo, aún no se conoce el planteamiento de María Guardiola a pesar de las "prisas enormes" que le entraron "dos días antes de las elecciones", pero que una semana después "se le ha olvidado".

"Queremos conocer cuál es la propuesta de la señora Guardiola, porque creo que no debe ser aquella que se desentiende del transporte en su comunidad", ha señalado Gallardo, quien ha apostado por gestionarla desde la Administración regional, que en este caso es la que puede aportar "mejores soluciones".

Sin embargo, se está demostrando con el paso de los días que lo único que pretendía la Junta era "simple y llanamente un enfrentamiento más" de los que acostumbra a tener este Gobierno con el Gobierno de España, ha dicho, entre los que ha citado como último ejemplo el regadío de Tierra de Barros y el desvío de 104 millones de euros a otros fines.

Respecto a las rutas en bus, ha insistido en que en un trayecto de Madrid a Sevilla "lo lógico es que no pase por todos los pueblos", porque con ello se perjudica al viajero en tanto que tiene más horas de viaje, y también a la "calidad del servicio".

Por todo ello, ha preguntado a la Junta si está valorando cuanto le costaría a la Junta tener esta competencia para poder evaluar la propuesta del Gobierno.

Para Gallardo. se cierra ahora "un año perdido" que ha sido "negativo para todos los alcaldes en general", en el que no se han hecho "grandes propuestas de inversión" ni siquiera en los ayuntamientos del PP "más allá de inauguraciones de obras que ya venían de la pasada legislatura", en alusión a la "foto" que se hizo Guardiola en la ronda de circunvalación de Plasencia, detrás de la cual hay un "trabajo del Gobierno anterior por resolver una situación" para los placentinos.