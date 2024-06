Draghi: La UE está ante decisiones "urgentes" que exigen "cooperación" entre sus miembros

Ep.

El expresidente del Banco Central Europeo y del Gobierno de Italia Mario Draghi considera que la Unión Europea se enfrenta a decisiones "urgentes" que requieren un "grado de cooperación y coordinación" entre sus estados miembros "no visto hasta ahora" para afrontar los cambios que amenazan su modelo social.



Así, confía en que los europeos tengan la "determinación, la responsabilidad y la solidaridad" de dar este paso que ahora parece "abrumador" si quieren "defender" su empleo, su clima, sus valores de equidad social y de inclusión, y también su independencia.



Draghi se ha pronunciado en estos términos en un discurso ofrecido en el Real Monasterio de Yuste (Cáceres), tras recibir el Premio Europeo Carlos V, de manos del Rey Felipe VI, en el que ha ofrecido un avance de un informe elaborado para la Presidencia de la Comisión Europea.



En un discurso en inglés y tras la proyección de un "emotivo" vídeo sobre su trayectoria, Dragui ha defendido la necesidad de aumentar la productividad como principal vía para "crecer más rápido y mejor" para poder afrontar los cambios de paradigma a los que se enfrenta Europa, además de un rediseño de su política industrial, que requiere una reducción de los costes de la energía, o la imposición de aranceles en el marco de una política de comercio que "reduzca las dependencias geopolíticas de países en los que ya no podemos confiar".



Todo ello, ha remarcado, manteniendo unos niveles altos de protección y redistribución que no son "negociables". "La lucha contra la exclusión social será la base, no solo para conservar los valores de equidad social de la Unión, sino también para que el camino para crear una sociedad más tecnológica tenga éxito".



