La Junta reafirma que seguirá financiando las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género

La Junta de Extremadura ha reafirmado este jueves que seguirá financiando las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, que considera "un recurso de gran valor" para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

"La igualdad es para nosotros una prioridad, y así vamos a seguir", ha reafirmado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante sendas preguntas de PSOE y Unidas por Extremadura sobre si prevén cerrar o no las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género en la región.

En la formulación de su pregunta, la diputada socialista Soraya Vega ha considerado que en la Junta de Extremadura "no son transparentes, ni tampoco son de fiar", por lo que le ha preguntado si "comparten" las declaraciones de Vox sobre el cierre de estas oficinas.

Así, Soraya Vega ha considerado que desde el Ejecutivo extremeño "no condenan" estas declaraciones de Vox "sencillamente porque no pueden y tampoco porque no quieren", tras lo que ha lamentado que desde hace un año que gobiernan, están "asistiendo a espectáculos bochornosos, cortesía de sus socios de la extrema derecha", ha dicho.

Por todo ello, ha insistido en preguntar a la Junta de Extremadura si en su opinión "¿tienen que cerrar las oficinas de violencia de género, sí o no?", frente a lo que ha asegurado que "se trataría precisamente de todo lo contrario, de dotar de más recursos".

"¿Se dan cuenta ustedes del mensaje que reciben las mujeres víctimas de violencia de género por parte de su Gobierno? ¿Son ustedes conscientes de quiénes son sus socios?", ha planteado Soraya Vega, quien ha lamentado que "igual que hace un año la señora presidenta se tragó sus palabras, ustedes siguen tragándose a la extrema derecha por una cosa muy sencilla", ya que "son exactamente lo mismo" y "cómplices", ha concluido.

UNIDAS ACUSA AL PP DE "BLANQUEAR" EL DISCURSO MACHISTA DE LA EXTREMA DERECHA

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha acusado al PP de “blanquear” el discurso machista de la extrema derecha, después de que afirmara que hay que cerrar las oficinas de igualdad.

Así pues, ha preguntado por esas manifestaciones realizadas por Vox en el pasado pleno, afirmando que las declaraciones de la extrema derecha "son profundamente preocupantes, pero más alarmante aún es el silencio cómplice del PP, su socio de gobierno, que no ha desmentido ni se ha posicionado ante estas graves afirmaciones”.

Fernández ha continuado exigiendo un posicionamiento firme de todos los grupos de la Asamblea, “porque es imperativo defender la labor crucial que realizan las oficinas de igualdad, especialmente en la lucha contra la violencia de género en Extremadura, tanto en áreas urbanas como rurales”.

“Sus socios son negacionistas de la realidad y de la violencia documentada y ustedes, cómplices silenciosos”, le ha dicho a la portavoz del Ejecutivo, según informa la formación morada en una nota de prensa.

Por eso, desde Unidas por Extremadura han añadido que ese silencio cómplice demuestra realmente “la complicidad y la falta de compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género del gobierno de María Guardiola y Vox”.

En este sentido, la diputada de Unidas ha exigido especialmente al PP “que se posicione claramente, aquí y ahora, y condene las palabras de su socio de gobierno”. “Sean claros y firmes contra las declaraciones de Vox y reafirmen su compromiso con la lucha contra la violencia de genero”, ha dicho.

Y es que para Unidas por Extremadura las oficinas de igualdad no solo deben seguir existiendo, sino que consideran que deben ser fortalecidas porque “su trabajo es fundamental para crear una sociedad más justa y equitativa”.

Por eso, en el pasado pleno el grupo defendió una iniciativa en la que se pedía que se adoptara un sistema de financiación para las oficias de igualdad que garantice la estabilidad en las plantillas y los propios recursos de dichas oficinas, recuerda la formación en su nota.

BAZAGA DESTACA LA IMPORTANCIA DE ESTAS OFICINAS

Ante estas críticas, la portavoz de la Junta de Extremadura ha aseverado que en el Gobierno que preside María Guardiola "no solo defendemos los derechos de las mujeres, sino que también los garantizamos y avanzamos en ellos", tras lo que ha asegurado que "la igualdad y la protección de las mujeres son una prioridad asumida en primera persona por la presidenta".

De hecho, ha recordado que la presidenta extremeño "ha designado a una jueza especialista en violencia de género al frente de la Secretaría de Igualdad y Conciliación", por lo que ha aseverado que no cerrarán estas oficinas de igualdad.

En ese sentido, Bazaga ha reafirmado que la Junta de Extremadura "sabe que las oficinas de igualdad y violencia de género son un recurso de gran valor, con el que se trabaja a favor de la sensibilización, la formación y el asesoramiento, por lo que el Ejecutivo las va a seguir financiando.

Así, ha considerado que "no es bueno, ni beneficia a nadie, sembrar las dudas" sobre este asunto, tras lo que ha recordado que en 2023, las 36 oficinas "recibieron 900.000 euros para poder trabajar en sensibilización, en igualdad, porque las mujeres necesitan ayuda y porque este Gobierno, se lo da. La igualdad es para nosotros una prioridad, y así vamos a seguir", ha reafirmado la portavoz del Ejecutivo regional.

Respecto a las declaraciones de Vox, Victoria Bazaga ha explicado que desde el Ejecutivo regional "estamos gobernando. Ni compartimos ni dejamos de compartir. Trabajamos, planificamos, ejecutamos los proyectos y buscamos mejorar la vida de los extremeños y las extremeñas, sobre todo de los que lo tienen más difícil, de los que necesitan ayuda, combatiendo la desigualdad y la violencia".

Un trabajo que hacen "sin venderlo con ustedes, solo trabajando para quienes lo necesitan", ha señalado Bazaga en alusión a la diputada socialista, a la que Bazaga ha recordado que en la Junta de Extremadura tienen una presidenta, del PP, mientras en el PSOE "tienen a José María, Miguel Ángel y José Luis. Y detrás, eso sí, como buenas feministas y feministas de libro, detrás de un gran hombre siempre tienen a una gran mujer", ha concluido.