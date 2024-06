CCOO pide a la Junta una mesa para abordar un modelo educativo "eficiente"

Ep.



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha anunciado que en la próxima reunión que su sindicato mantenga con la Junta le pedirá la puesta en marcha en la comunidad de una mesa que sirva para abordar el modelo educativo que se quiere para la región, con el objetivo de que el mismo sea "eficiente" y proteja la salud laboral y mental.



Según ha recordado, esta petición ya la realizó CCOO al anterior Gobierno autonómico pero "el trabajo quedó pendiente por realizar", y volverá a hacerlo ahora con el actual bajo el planteamiento de que es "imprescindible" abordar el modelo educativo que se pretende para Extremadura.



De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este miércoles en Mérida con motivo de la celebración de unas jornadas sobre salud mental en la educación, y en la que ha defendido la necesidad de visualizar la "problemática" que se tiene en el mundo del trabajo respecto a la salud mental y, más en concreto, en el personal educativo.



También ha incidido en la importancia "fundamental" que tienen los factores de riesgo psico-sociales y su relación con la salud mental de los trabajadores; así como en que entre el alumnado se han "agudizado" los "riesgos" a raíz también de la pandemia de Covid-19.



En este sentido, Chacón ha señalado que el objetivo de las jornadas de este miércoles en Mérida es visualizar la "problemática" de la salud mental en los centros educativos, porque --ha apuntado-- "es real que la salud mental está muy relacionada con las condiciones de trabajo, que continúan en precario, con excesivas responsabilidades que acarrea la responsabilidad del personal que trabaja en centros educativos", y también con su incidencia en la infancia y en la adolescencia.



Al respecto, y tras recordar que hay una ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia, contra la violencia en el ámbito educativo, ha afirmado que "todavía faltan herramientas necesarias para poner en marcha esta ley en Extremadura que es imprescindible para paliar las situaciones de violencia que se dan en los centros y su incidencia en la salud mental del personal y el alumnado".



En su comparecencia ante los medios, Encarna Chacón también ha reiterado el planteamiento de su sindicato en la región de que se deben usar "los recursos públicos para la educación pública", tras lo cual ha rechazado las políticas de "cheques" que la Junta tiene previsto implementar para --ha indicado-- favorecer con ello a lo privado.



BARÓMETRO DE SALUD MENTAL



Por su parte, la secretaria de Internacional de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, Cuqui Vera, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que tomen "conciencia" de que el de la salud mental en la educación es "un problema real" y que, por tanto, hay que "frenar" con "valentía" a través de medidas "eficaces" e "inversión", toda vez que "es un problema que puede ir a mayor".



En este sentido, ha alertado de que "todavía no hay una conciencia social" de la "gravedad" de las situaciones que viven los docentes relacionadas con cuestiones de salud mental.



Lo ha planteado así basándose en las conclusiones del Barómetro Internacional de la Salud y Bienestar de la Educación, que recoge la experiencia de 26.000 profesionales de la educación de 11 países, y que ha sido liderado por CCOO en España, y según el cual el profesorado español se enfrenta a retos como "no sentirse reconocidos" o a situaciones de bullying o violencia que repercuten en su salud mental.



Como conclusiones de dicho barómetro, Cuqui Vera ha señalado que el 40 por ciento del profesorado español encuestado presenta problemas de ansiedad y depresión, y un 65 por ciento problemas de estrés.



De igual modo, según el citado barómetro, un 73 por ciento de los docentes participantes en el mismo se quejan de que no existe una carrera profesional "dinámica, activa", lo que también "influye" en su salud física y mental.



Al mismo tiempo, el 84 por ciento del profesorado se queja de que su trabajo no es valorado socialmente, lo que "influye" en su estado de "malestar", ha señalado Vera.



Asimismo, entre otras conclusiones del barómetro, Vera ha señalado que un 25 por ciento del profesorado español encuestado reconoce que ha sido víctima de "casos de violencia, humillaciones, vejaciones, insultos", y un 44 por ciento dice haber sido testigo de estos casos.



UN PROBLEMA "DE PRIMER ORDEN"



Por su parte, el coordinador del informe sobre salud mental en la educación realizado a través de la Fundación Primero de Mayo, Pablo García, ha defendido que hay que reflexionar sobre las circunstancias que están llevando a un "problema de primer orden" en la salud mental en la educación.



Así, ha pedido que las administraciones introduzcan un "giro fundamental" en sus planteamientos para permitir abordar este "problema" desde una "óptica integral".



Mientras, el secretario estatal de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO, Rafael Páez, ha reclamado "soluciones" ante los "riesgos psico-sociales" que llevan a la problemática actual en materia de salud mental en la educación.



Entre ellas, ha considerado "esencial" el aumento de las plantillas educativas para facilitar una atención realmente "individualizada"; reducir las ratios en las aulas; aumentar la "democratización" de los centros; y la regulación mediante protocolos de la salud mental en el entorno educativo.



"Es un problema social que nos afecta a todos y a todas", ha espetado Páez sobre la salud mental en la educación.



A su vez, la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, Lourdes Núñez, ha alertado de que el profesorado en la región nota "cada vez más" que tiene "falta de autoridad" en las aulas y ante las familias a la hora de ejercer su función docente, y ha abogado por reforzar esta autoridad.



De igual modo, en cuanto a las situaciones que inciden en la salud laboral y mental del profesorado, Núñez ha señalado la necesidad de abordar el derecho a la "desconexión laboral".



Asimismo, ha pedido también la realización de reconocimientos médicos específicos y especializados en el ámbito docente en el que se haga "mucho hincapié" en los factores psico-sociales porque "unidos a los problemas de la voz, los factores de estrés, sobrecarga y síndrome de burnout son los que más afectan al ámbito docente en Extremadura".



También ha reclamado, por otra parte, la cobertura de las bajas de los docentes en la comunidad, toda vez que, según ha indicado, éstos prefieren ir a trabajar en ocasiones pese a estar enfermo porque "las bajas no se cubren" en Extremadura.