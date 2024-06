Guardiola desconoce si hay "actuaciones delictivas" en el caso del hermano de Sánchez

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que tendrá que ser la justicia la que dirima si en el caso del hermano de Pedro Sánchez hay "hechos constitutivos de delito o no", pero ha considerado que este asunto "muy ético no es".



Guardiola se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas, después de que un juzgado de Badajoz haya abierto diligencias de investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.



"Nosotros respetamos siempre las actuaciones de la justicia, y tendrá que ser la juez la que dirima si esas actuaciones o estos hechos son constitutivos de delito o no", ha señalado la presidenta extremeña, quien en cualquier caso ha considerado que los servidores públicos tienen que "ser transparentes porque esa es la manera de alejarnos del fango que tanto critican".



Para Guardiola, "es muy sencillo dar explicaciones y zanjar el tema si no hay nada que ocultar", ha dicho.



La presidenta extremeño ha asegurado desconocer "si hay actuaciones delictivas" en este caso. "Lo que sí sé y lo que sí me atrevo a opinar es que desde luego muy ético no es", ha concluido.



María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este miércoles en Plasencia, donde ha asistido a la inauguración del nuevo vial de conexión entre la EX-370 y la EX-304, en la avenida de la Universidad de Extremadura.