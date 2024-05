Guardiola señala "ínfima ejecución" que hizo Gobierno socialista fondos Plan Recuperación

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha puesto de manifiesto la "ínfima ejecución" que el Gobierno socialista anterior realizó de los fondos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que cuando llegó el Ejecutivo que ella preside, "el grado de ejecución de este mecanismo estaba por debajo del 20 por ciento".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del PSOE sobre su valoración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sus efectos en la región.

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha señalado que en Extremadura la ejecución de este plan "no se ha hecho ni peor ni mejor que en otras comunidades autónomas", sino que el bajo grado de ejecución se trata de "un nuevo bulo", ha lamentado.

Así, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha instado a la presidenta de la Junta a que "deje el victimismo, deje los bulos, deje las mentiras", y le ha pedido que muestre en el portal del contratante "el primer contrato del ejercicio económico del año 2024, que no ha salido", tras lo que ha apuntado "a ver si son capaces de ejecutar lo que dice el presupuesto", ha concluido.

GUARDIOLA

En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que la valoración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "sería positiva si se hubiera gestionado y si se hubiera ejecutado como es debido", así como si el Estado "se hubiera tomado en serio este mecanismo, que a la vista de los datos y de los hechos, no ha sido así".

Algo que a juicio de Guardiola "no es opinable" sino "perfectamente contrastable", ya que cuando llegaron al gobierno de la Junta de Extremadura "el grado de ejecución de este mecanismo estaba por debajo del 20 por ciento, concretamente un 19,54 por ciento", ha dicho.

Así, Guardiola ha apuntado que "desde el año 2021, el Gobierno del PSOE en la Junta de Extremadura solo fue capaz de ejecutar 145 millones de los casi 753 que se nos concedieron", una "ínfima ejecución" ante la que a su juicio "solo caben dos explicaciones", como es por un lado que "no se supo gestionar adecuadamente, lo que me parecería lamentable", y por otro, que "no hubiera habido voluntad política, lo que me parecería gravísimo".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la Consejería de Igualdad del Gobierno socialista había ejecutado a fecha a 31 de julio de 2023 "un cero por ciento del Plan 'España te protege contra la violencia de género', y que estaba financiado con fondos de este mecanismo, al igual que se había ejecutado "el cero por ciento" en la Consejería de Sanidad de la construcción de ocho centros de convalecencia y cuidados continuados de personas mayores, ha señalado.

"Ustedes tuvieron el tiempo y tuvieron el dinero extra para poder mejorar la vida de los extremeños, y créanme que, si lo hubieran hecho bien, yo sería la primera en aplaudirlo", ha espetado Guardiola a Vergeles.

Por todo ello, la presidenta extremeña ha reafirmado que "lo que es mejor para todos los extremeños, es que ustedes se hayan marchado de este Gobierno, porque lo que está claro es que no tenían ni idea de gestionar", ha dicho.

Frente a ello, Guardiola ha señalado que a 30 de abril del 2024 se ha incrementado la ejecución de estos fondos en un 12 por ciento, de tal forma que el Ejecutivo de la Junta de Extremadura presentaba una ejecución de un 31,5 por ciento", ha concluido.