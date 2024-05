Gallardo:“El reto de estas elecciones es ir a votar en masa para frenar a la ultraderecha”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado este lunes que el reto de las próximas elecciones europeas del 9 de junio “es ir a votar en masa para frenar a la ultraderecha”.

Para ello, el líder de los socialistas extremeños ha apelado a los progresistas de esta región para que se movilicen y vayan a votar ese día. “Convoco a los progresistas de Extremadura para que con nuestros votos levantemos un muro de contención que frene las políticas de la derecha con la extrema derecha que ya estamos sufriendo en nuestra tierra”, ha argumentado.

En concreto, Gallardo ha realizado estas declaraciones en Mérida donde ha participado en un acto público junto a la candidata socialista a las elecciones europeas y vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, un acto en el que también ha intervenido el candidato a las elecciones europeas, Ignacio Sánchez Amor.

En su intervención, el secretario general del PSOE extremeño ha subrayado que “ya sabemos lo que pasa cuando el PP necesita a la ultraderecha: se pone su piel sin ningún escrúpulo”. En este sentido, ha considerado que si tras el resultado de los comicios europeos, el PP y la ultraderecha pueden sumar “sumarán y eso significa únicamente retroceso”.

A su vez, Gallardo ha ejemplificado su afirmación con lo ocurrido en Extremadura y ha recordado que mañana se cumple un año de las elecciones municipales y autonómicas del 28M “elecciones que, por cierto, los socialistas ganamos, como vamos a ganar también las del próximo 9 de junio”, según informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.

“Hace casi un año que se conformó el gobierno se la señora Guardiola con la ultraderecha y eso solo se ha traducido en mentiras, recortes de derechos, privilegios a los ricos y pérdida de empleo y riqueza”, ha proseguido.

En este punto, Gallardo se ha cuestionado qué se puede esperar de una señora que prometió que nunca gobernaría con quienes niegan la violencia que sufren las mujeres, con quienes deshumanizan a las personas inmigrantes y quienes tiran a la papelera los derechos de las personas LGTBI “y solo unos días después se tragó sus palabras y se desdijo sin pudor alguno”.

“De esa persona que ha metido en el gobierno a la ultraderecha, que le ha dado todo lo que ha pedido, no se puede esperar nada, quien traicionó una vez a los extremeños y las extremeñas, los traicionará siempre”, ha afirmado en alusión a la presidenta del gobierno de coalición del PP y VOX, María Guardiola.

Igualmente, el secretario general de los socialistas extremeños ha advertido de que solo un año después los que prometían un cambio han dado “un cambiazo”en la región. “Hoy las familias ya no tienen garantizada la gratuidad de los comedores escolares o las aulas matinales, suben las listas de espera, tenemos menos médicos y los que pueden venir no lo hacen, han recortado un 25% las ayudas a la solidaridad internacional y con todo lo que ha sufrido nuestro campo, no hay ni una sola medida para ayudarles”, ha relatado.

Además, Gallardo ha afirmado que desde que gobiernan el PP y VOX hay menos derechos sociales, recordando que no se ha firmado ni una sola declaración institucional en contra de la violencia que sufren las mujeres ni en apoyo a las personas LGTBI.

Por ello, ha argumentado que los únicos que viven mejor en Extremadura son la inmensa minoría de privilegiados (1.200) que han visto cómo María Guardiola les ha bajado los impuestos, ha eliminado el criterio de renta para acceder a becas o viviendas públicas. “Es decir, más dinero para quienes ya tienen dinero”, ha apostillado.

Asimismo, el secretario general del PSOE extremeño se ha referido a la pérdida de empleo que se ha producido en la región desde que gobierna María Guardiola. “Se han destruido 16.000 empleos, de ellos, 8.000 son de mujeres y 5.000 de jóvenes”, ha insistido.

Por todo ello, Gallardo ha pedido el voto para el PSOE en los próximos comicios Europeos para llevar a cabo políticas que generan, “más empleo, derechos, libertades, convivencia, bienestar y, en definitiva, más Europa”.

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Extremadura se ha pronunciado en su discurso sobre la Central Nuclear de Almaraz. Así, ha pedido a María Guardiola que "deje su cantinela".

"El Gobierno de España no tiene un interés especial por cerrar Almaraz, lo que sí lo ha tenido ha sido porque la gigafactoría de baterías de litio más moderna de Europa se instale en Extremadura, por tanto ya está bien de mentiras y ya está bien de embarrar”, ha sentenciado.