Sánchez Amor ve "muy preocupantes" las palabras de Feijóo sobre Meloni

El candidato socialista al Parlamento Europeo Ignacio Sánchez Amor ha considerado "muy preocupantes" las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, añadiendo que "disimular las cosas no es bueno" y, afirmando que "es un gobierno de extrema derecha".

Sánchez Amor ha afirmado que "el gobierno de la señora Meloni en Italia ha confrontado con la comunidad LGTBI, ha reducido los derechos sociales, ha reducido los derechos de las mujeres, tiene una política de medios de comunicación que ha provocado una huelga en la televisión pública. Es un gobierno de extrema derecha".



De esta forma, ha considerado que "disimular las cosas no es bueno" y ha apuntado que él prefiere que "Vox diga lo que dice" para que todos los ciudadanos sepan así "lo que es" este partido que el "otro tipo de extrema derecha que pretende presentarse como lo que no es".



DILEMAS MUY PARECIDOS EN EUROPA



El candidato socialista ha realizado estas declaraciones durante su vista este viernes al mercadillo de la localidad pacense de Santa Amalia, donde ha estado acompañado por la alcaldesa y también candidata, Raquel Castaño.



En su intervención, Sánchez Amor ha subrayado que los españoles se enfrentan en esta campaña a dilemas muy parecidos a los que se enfrentan otros europeos.



"La confrontación parece encuadrarse claramente en un dilema entre dejar gobernar a la derecha con la extrema derecha o permitir que las fuerzas progresistas sigan liderando en Europa. Las fuerzas progresistas que han permitido que Europa sea hoy lo que es, un reducto de libertades y un reducto de justicia social", ha reseñado.



En este sentido, ha insistido en que se tiene que elegir en estos comicios entre el "modelo de Milei y la motosierra" o el modelo de la gente que lleva "una flor o un libro en la mano". "Es lo que nos jugamos en la campaña de estas europeas para el próximo 9 de junio. O gobiernos progresistas o la alianza cada vez más transparente entre la derecha y la extrema derecha", ha dicho.



También, y sobre Vox, Sánchez Amor ha considerado que esta formación es un "elemento anti europeo" que ha descubierto que es "mejor desmontar ladrillo a ladrillo" la UE que "intentar dinamitarla".



"No podemos dejar que este enorme progreso de décadas, que esta capacidad de cada persona de hacer su proyecto de vida con libertad y con una renta razonable, vuele por los aires de manos de Vox, es lo que representa Vox, y de manos de los que se quieren aliar a Vox, aparentemente, el señor Feijóo y la señora Von de Leyen", ha aseverado.



ASEGURA QUE EL "PROBLEMA DEL CAMPO" ES LA EMERGENCIA CLIMÁTICA



Por otro lado, el socialista extremeño ha incidido en que el "problema del campo" es la emergencia climática y no los "burócratas de Bruselas"



"A la SEAT le va a dar igual fabricar coches con más temperatura media o menos temperatura media. Pero la falta de agua es el verdadero problema", ha sentenciado, al tiempo que ha considerado necesario establecer una alianza entre las "lógicas de preservación ecológicas y las lógicas del campo".



En este sentido, ha destacado que los agricultores extremeños han hecho un "enorme esfuerzo" a la hora de establecer nuevos sistemas de producción con menos agua o nuevos modelos de producción que permiten una agricultura más sostenible pero ha añadido que ellos también tienen que entender que la sociedad está "muy alarmada por el cambio climático".



Finalmente, ha emplazado a los ciudadanos a elegir, en estos próximos comicios, entre un "extractivismo brutal" o entre una "economía sostenible que tenga en cuenta los factores ecológicos".



Y, ha concluido que "todas esas personas que se han manifestado, que han opinado sobre muchos proyectos mineros e industriales en Extremadura, ahora es el momento, 9 de junio, de ejercer el voto diciendo a las autoridades queremos que se tengan en cuenta todos los factores ambientales a la hora de hacer economía".