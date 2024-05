Gallardo critica a Junta por presentarse como garante de derechos LGBTI y gobernar con Vox

Tras el acto celebrado en la Asamblea de Extremadura, donde se ha firmado un manifiesto para defender los derechos del colectivo LGTBI en el día de su efeméride, el líder de los socialistas extremeños, Miguel Angel Gallardo, ha criticado que la presidenta de la Junta de Extremadura haya roto la unanimidad y el consenso político de los grupos parlamentarios hacia estos colectivos, al permitir que sus socios de VOX no suscriban un manifiesto en defensa de los mismos.

Para Gallardo, "la señora Guardiola dice que su gobierno es histórico, pero es histórico en romper consensos en la defensa del colectivo LGTBI para contentar a sus socios de VOX", añadiendo que, "con la señora Guardiola, Extremadura retrocede en derechos sociales".

Por el contrario, ha subraydo que, el PSOE siempre ha estado y estará con las personas que lo necesitan y defenderá a estos colectivos apoyando iniciativas que amplíen sus derechos y les protejan contra las agresiones.

En este sentido, ha resaltado que "del no gobernaré con quien tira a la papelera los derechos del colectivo LGTBI, la señora Guardiola ha pasado directamente a permitir y transigir con que no haya unanimidad en Extremadura en la lucha por los derechos del este colectivo y no es un hecho aislado, pues ya pasó con no la declaración del 8 de marzo, Día de la Mujer y en noviembre contra la violencia de género".

A este respecto, el secretario de los socialistas de Extremadura ha recordado que la presidenta de la Junta reitera que su gobierno será histórico: "y tiene razón, es el gobierno histórico en el contorsionismo, porque dice una cosa y hace la contraria", manifestó. "Su gobierno está siendo histórico por ir contra los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales".

Según Gallardo, el PSOE, hoy, más que nunca, condena los abusos y discriminaciones que sufren las personas LGTBI y recuerda que ningún derecho es irreversible y que, cada día, debemos luchar por visibilizar y combatir la violencia que sufren extremeños y extremeñas por razón de su orientación sexual e identidad de género.